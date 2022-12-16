Безумный апсет на АСА! Слипенко вырубил чемпиона с локтя и забрал пояс

Вагаев будет требовать реванш, но Виталий хочет встретиться с Альбертом Туменовым.

Вечером 16 декабря в Москве состоялся турнир ACA 149, в главном событии которого Абубакар Вагаев встретился с Виталием Слипенко. Ивент оказался богатым на яркие досрочные победы, рассказываем о самых горячих боях турнира.

Рене Пессоа — Владислав Янковский

К поединку с Пессоа белорусский боец подошел с рекордом 9-0 и тремя победами подряд в АСА. Пессоа, наоборот, проиграл три последних боя, но все равно считался букмекерами фаворитом.

Почти весь бой проходил с небольшим преимуществом Пессоа, но Рене решил не доводить до оглашения судейских записок. За минуту до сирены он накинулся на упавшего на спину Янковского и жестко его забил из бэк-маунта. Янковский проиграл впервые в карьере, а Пессоа, наконец, прервал неудачную серию.

Жосиэл Силва — Ислам Мешев

После поражения нокаутом от Азамата Пшукова в феврале 2021-го бразильский боец набрал ход и выдал серию из четырех досрочных побед в ACA. Его соперник в последнее время чередовал победы и поражения. В последнем поединке он проиграл Мехди Байдулаеву единогласным решением судей.

Бой получился очень коротким. Уже на первой минуте боя Силва поймал Мешева правым джебом и левым хуком после того, как российский боец провел лоу-кик и открылся. От пропущенных ударов Мешев рухнул на канвас, а судья не позволил Жосиэлу добить — на нокаут бразильцу хватило 44 секунды.

Хердесон Батиста — Амирхан Адаев

Мускулистый бразилец по прозвищу Капоэйра проводил 13-й бой в лиге АСА/ACB. Два предыдущих он проиграл, причем Александр Сарнавский расправился всего за 42 секунды. Амирхан Адаев бьется в ACB с самого начала карьеры, а два прошлых поединка он выиграл.

Бой получился двусторонним — и Батиста, и Адаев имели шансы нокаутировать оппонента, но цели достиг бразилец, который поймал Адаева за десять секунд до конца первого раунда. Хердесон провел точный левый боковой и уронил Амирхана. После нескольких добиваний судья остановил бой. Бразильцы шикарно отстрелялись на ACA 149 — шесть побед и только одно поражение.

Абубакар Вагаев — Виталий Слипенко

Слипенко получил бой за пояс в полусреднем весе после двух побед подряд над Стефаном Секуличем и Мурадом Абдулаевым. Виталий стал претендентом после того, как Альберт Туменов отказался биться с Вагаевым, так как Эйнштейна не устраивали сроки. Вагаев ни разу не проигрывал в ACA. Последнее его поражение случилось еще в WFCA, когда Абубакар уступил тому же Абдулаеву в поединке за пояс.

Вагаев перевел Слипенко на первых же секундах, и весь первый раунд прошел на земле при полном доминировании Абубакара. Была велика вероятность, что в таком духе пройдет весь поединок, но в начале второго раунда Слипенко вонзил правый локоть прямо в голову Вагаеву! Абубакар упал на канвас, Виталий сделал пару добиваний, и рефери Герихан Шибилов сразу остановил бой. Безумный апсет, после которого напрашивается реванш, но сам Слипенко уже вызвал Туменова сразу после поединка.