«Паша оказался не готов к колхозу». Дацик красиво реабилитировался за недавнее поражение

Павел Шульский не справился с Рыжим Тарзаном.

Вечером 16 декабря в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба «Рен ТВ», в главном поединке которого Александр Емельяненко встретился со Святославом Коваленко. А в со-главном событии Вячеслав Дацик провел бой по правилам бокса со своим товарищем и спарринг-партнером Павлом Шульским.

Для Дацика бой стал вторым только за декабрь. 10-го числа он проиграл Ильясу Якубову решением судей на турнире промоушена «Наше дело». Всего за 2022 год Рыжий Тарзан провел семь поединков. В январе проиграл решением Зелимхану Пулметчику, в апреле нокаутировал Сауло Кавалари, в июле проделал то же самое с Бигфутом Силвой, в августе проиграл нокаутом Исламу Каримову, а в сентябре вырубил за 13 секунд Александра Емельяненко. Все эти поединки проходили по правилам бокса, а еще одно противостояние Вячеслав успел провести по ММА — в августе победил Джеффа Монсона единогласным решением судей.

Вячеслав Дацик и Павел Шульский. Кристина Кормилицына/ «Известия»

Шульский начал год с ничьи в поединке с Даниялом Т-34 Эльбаевым, а затем одержал четыре победы подряд над Хусейном Адамовым, Евгением Орловым, Брюсом Хлебниковым и Петром Романкевичем. Успешная серия прервалась боем против Вагаба Вагабова. Чемпион AMC Fight Nights победил техническим нокаутом, сломав Павлу челюсть. Из-за травмы Шульский выбыл почти на полгода.

В первом раунде соперники бились на встречных курсах, но если Шульский много двигался по клетке и действовал осторожно, то Дацик использовал фирменные мельницы, хотя в этот раз шел вперед не так активно, как все привыкли. Оба бойца доносили ощутимые удары, но обошлось без нокдаунов.

Во втором отрезке Рыжий Тарзан здорово выкидывал двойки и несколько раз потряс Шульского. В конце двухминутки благодаря серии ударов Павел выправил ситуацию, но раунд, скорее всего, все равно ушел Дацику. Рыжий Тарзан, очевидно, был нацелен на нокаут. В третьем раунде бойцы устроили рубку, инициатором которой был именно Вячеслав. В финальном отрезке Дацик попадал больше, поэтому не стоит удивляться, что судьи единогласно отдали победу именно ему.

«Паша оказался не совсем готов к колхозу, хотя он меня очень хорошо знает, мы друзья. Я думаю, мы людям на праздник подарили веселую, красивую зарубу. Кайфовую, где никто не бегал. Бойцы славно порубились, красиво помесились. А победила, как всегда, дружба», — резюмировал Дацик.