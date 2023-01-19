Шоу по лещам от Даны Уайта стартовало. Участники живут в одном доме, а бои обслуживают судьи из UFC

Дана вдохновился российским проектом, но сделал по-своему.

Шоу Power Slap от Даны Уайта наконец стартовало. Первый эпизод должен был выйти еще 11 января, но из-за сомнительного промо от босса UFC, который несколько раз ударил по лицу жену, канал TBS сначала убрал Power Slap из сетки вещания, а затем все же вернул, но сдвинул на неделю.

По словам создателя шоу «Каменные лица» Амирана Сардарова, Дана Уайт хотел купить его идею, и они даже встречались, но не сошлись в условиях, так как Дана хотел приобрести авторские права на шоу. Теперь Slap Fighting выходит на Fight Pass, но смотреть шоу можно даже без оплаченной подписки, хотя Дана при этом планирует продавать на финальную серию pay-per-view.

«Несколько лет назад я начал смотреть видео в соцсетях, где какие-то парни били друг друга по щекам. Это проводилось в России. Я посмотрел на просмотры, а там около 350 миллионов. Я погрузился в это сильнее, и мы поняли, что нужно сделать в первую очередь — сделать это санкционированным спортом по версии Атлетической комиссии», — заявил Дана в первом эпизоде.

Главное отличие Power Slap от всех аналогов — здесь соперники не просто хлещут друг друга по лицу. Дана совместил проект Сардарова и реалити-шоу The Ultimate Fighter. Это значит, что все «бойцы» пытаются ужиться под одной крышей, ругаются друг с другом, а затем решают конфликт при помощи лещей. А еще в Power Slap есть деление на весовые категории. Всего их четыре — полусредний вес (77 кг), средний (84 кг), полутяжелый (93 кг) и тяжелый (120 кг).

Первый эпизод начался с шока — одним из судей стал известный рефери Марк Смит. Российским зрителям он, вероятно, лучше всего запомнился по первому поединку Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Перед ударом все рефери уточняют у участников, какой рукой они будут бить и на какой счет выбросят удар. Чаще всего выбирают правую руку и на счет «три».

Скриншот трансляции шоу Power Slap

Также по регламенту каждому из оппонентов дается 30 секунд на удар, отсчет начинается сначала после команды рефери, а затем — сразу после удара. Если противник не поднимется за полминуты после пощечины, он проиграл. Так и случилось во встрече полусредневесов Криса Томаса и Криса Кеннеди, но там и 30 секунд не понадобилось: Смит сразу понял, что Кеннеди в отключке.

В отдельной комнате за происходящим наблюдал Дана Уайт в компании Хантера Кэмпбелла (в лиге пощечин он матчмейкер), Рона Баты и Дариуса Мата-Вароны (тренеры участников, звезды других лещ-промоушенов) и Фрэнка Ламицеллы (президент Power Slap). Да, Дана Уайт решил делегировать обязанности. Вместе эта компания принимала решение, кто заселится в дом и продолжит участие.

Скриншот трансляции шоу Power Slap

Во втором поединке встретились тяжи: Роб Перес по прозвищу Одноглазый Волк и Райан Филлипс с никнеймом Король королей. Этот поединок судил не менее известный Джейсон Херцог. Здесь обошлось без нокаута: Перес и Филлипс держались до конца, а Одноглазый Волк после каждого пропущенного леща кричал: «Я съел это!» Оказалось, поединки обслуживает и судейская коллегия, которая по какому-то принципу считает очки — 29:26, 29:27, 29:28 в пользу Переса. Правда, дальше прошел Филлипс, потому что победитель не выдержал медицинских тестов (вспомните его прозвище).

Все участники Power Slap — либо бывшие бойцы ММА с неудавшейся карьерой, либо представители других похожих чемпионатов. Всего в выпуске показали десять поединков, среди которых один был женским. В конце эпизода Дана и его команда открыли коробку с поясом Power Slap — именно за него и будут биться участники в течение восьми серий.