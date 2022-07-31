Аманда Нуньес в цифрах. Побила 9 чемпионов UFC, обошла по нокдаунам в титульниках Конора и Усмана

Королева.

Аманда Нуньес громоподобно вернула пояс в легчайшем весе, выиграв у Джулиана Пеньи каждый из 5 раундов. Пусть американка и побывала в 5 нокдаунах, а конечный счет по своей разгромности напоминает карточки из второго боя Веласкеза против Дос Сантоса (50-43, 50-44, 50-45), трудно назвать ее положение в прошедшем бою совсем уж кошмарным.

Джулиана попадала из стойки, постоянно атаковала со спины своими гибкими ногами, угрожая то обвязать шею, то защелкнуть армбар, отлично дышала и ни на секунду не выглядела сломленной. Все это поддерживало напряжение на протяжении всех 25 минут, не позволяя назвать его односторонним. И тем не менее Аманда четко выиграла каждый раунд, с лихвой закрыв поражение в первом бою.

С новой победой опять расчехлилась ее толстенная папка рекордов — самое время записать свежие и напомнить о старых.

Аманда Нуньес после победы над Джулианной Пеньей. Фото Соцсети

1) Нуньес побила 9 чемпионов UFC — нереальная цифра, которая ставит ее рядом с такими легендами, как Федор, Джордж Сен-Пьер и Дэн Хендерсон.

Аманда Нуньес / 9 побед над чемпионами UFC (Пенья, Шевченко Х2, Сайборг, Холм, Раузи, Де Рандами Х2, Тейт)

Джордж Сен-Пьер / 9 (Биспинг, Хендрикс, Кондит (вр), Пенн Х2, Серра, Хьюз Х2, Шерк)

Дэн Хендерсон / 9 (Ньютон, Бастаманте Х2, Шогун Х2, Ногейра (вр), Белфорт, Биспинг, Франклин)

Федор Емельяненко / 9 (Ногейра Х2 (вр), Рэндельман, Коулмэн Х2, Орловский, Сильвия, Мир, Рампэйдж)

Джон Джонс / 8 (Кормье Х2, Мачида, Эванс, Рампэйдж, Шогун, Белфорт, Гловер)

Рэнди Кутюр / 8 (Лиделл, Сильвия, Белфорт Х2, Ортиз, Коулмэн, Рэндельман, Смит)

Алистар Оверим / 8 (Вердум Х2, Орловский, ДДС, Мир, Леснар, Белфорт Х2)

В этом списке Нуньес единственная, кто все еще на своем пике, и может стать первым бойцом в истории ММА с 10 победами над чемпионами UFC.

2) Второй боец в истории UFC, кто оформил 5 нокдаунов за титульный бой.

Да, в статистику отправились официально только 3 нокдауна, но нельзя игнорировать два падения Пеньи в первом раунде. Это были флеш-нокдауны, но все равно нокдауны, потому что произошло падение на третью точку опоры.

Теперь по нокдаунам в титульниках Аманда отстает только от Андерсона Сильвы.

Андерсон Сильва / 10 раз ронял соперников в титульных боях UFC

Аманда Нуньес / 8

Камару Усман / 7

Чак Лиддел / 7

Конор Макгрегор / 7

Да, первым, кто уронил оппонента 5 раз в титульнике, был Конор Макгрегор (в бою с Альваресом).

3) Единственный боец в истории UFC, кто, будучи чемпионом в двух категориях одновременно, провел две и более защиты каждого пояса.

Аманда Нуньес потрясает Фелишу Спенсер. Фото USA Today Sports

4) Единственный двойной чемпион в истории UFC, кто после потери пояса в одном дивизионе сумел вернуть его и восстановить статус двойного чемпиона.

5) Вошла в историческую пятерку UFC по количеству побед в титульниках.

Джон Джонс / 15 побед в титульных боях UFC (14, если вы не считаете таковой реванш с Кормье)

Джордж Сен-Пьер / 13

Деметриус Джонсон / 12

Андерсон Сильва / 11

Аманда Нуньес / 10

6) Больше всего побед в истории женской UFC. Нуньес выиграла 15 раз в UFC. Следом за ней по количеству побед идет Джессика Андраде — у нее 14.

7) Наибольшее время контроля на земле в истории титульных боев женской UFC. В декабре 2019-го Аманда одеялила Жермейн Де Рандами 17 минут 30 секунд в 25-минутном бою. Никто и никогда у женщин не устраивал такое долгое залеживание.

Нуньес нокаутирует хай-киком Холли Холм. MMAfighting.com

8) Больше всего тейкдаунов в титульном бою в истории женской UFC. Опять-таки в том же поединке против Де Рандами Аманда сделала 8 переводов. Никто у девушек в истории титульников UFC не делал тейкдаунов больше.

Нуньес контролирует Жермейн де Рандами. Фото USA Today Sports

9)Нуньес — одна из восьми бойцов в истории UFC, у кого есть нокаут киком в голову в титульном бою. В июле 2019-го она финишировала хайкиком Холли Холм.

Другие бойцы с кик-нокаутом в голову в титульном бою UFC: Роуз Намаюнас, Валентина Шевченко, Андерсон Сильва, Джон Джонс, Ти Джей Диллашоу, Джордж Сен-Пьер, Ренан Барао.