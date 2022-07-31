Анкалаев в первом раунде сломал Смиту ногу, а во втором забил. Дагестанца ждет титульник

Убедительная победа на UFC 277.

Еще один российский боец скоро подерется за титул чемпиона UFC. Это 30-летний полутяж Магомед Анкалаев (16-1), который сегодня уверенно победил опытнейшего Энтони Смита (36-17).

Бывший чемпион лиги «Ахмат» (WFCA) Анкалаев дебютировал в UFC в марте 2018-го — и дебютировал неудачно, в поединке с Полом Крейгом постучав после удушения треугольником на последней секунде боя. Затем же Анкалаев выдал победную серию из восьми поединков, поднявшись на четвертое место в рейтинге. Магомед еще до боя со Смитом заслуживал боя за титул, но в UFC пожелали устроить ему еще одну проверку, которую махачкалинец прошел без проблем.

В первом раунде оба дрались осторожно, держась на дистанции и чаще нанося удары ногами, чем руками. У Анкалаева было преимущество за счет жестких и довольно частых лоу-киков. Ближе к концу Магомед начал работать комбинационно, связывая удары руками и ногами. А когда до завершения раунда осталось секунд 10, Смит упал, так как потерял равновесие.

В свой угол Энтони ушел, прихрамывая. После боя Джо Роган сообщил, что Магомед своим ударом не просто ушиб ногу американца, а сломал ее. Из травмы Смит активно начал второй раунд: он поддавил Анкалаева к сетке, а потом прижал к ней в надежде сделать тейкдаун. Перевести с корпуса не вышло, и Энтони попробовал просто затащить российского бойца вниз, из-за чего оказался в очень неудобной позиции. Магомед начал расстреливать сидящего на канвасе оппонента крепкими панчами, затем оказался сверху, а потом и сзади. Удары, боку, хаммерфисты... Смит, обороняясь, схватился за голову, он был сильно потрясен, и рефери решил остановить поединок.

«Этот бой был очень важен, я готовился усердно, — сказал Анкалаев в октагон-интервью Джо Рогану. — Он хотел мне устроить драку, мы показали, кто здесь воин. Я очень благодарен своему тренеру, что выиграл сегодня, всем братьям. Так что... мы идем только вперед. Его нога? Я не знал. Но кто ее сломал? Он же об меня ударился».

«Сколько еще раз я должен выиграть, чтобы драться за пояс?» — добавил дагестанец. Наверняка это был последний поединок Анкалаева перед титульником (пояс сейчас принадлежит чеху Иржи Прохазке). Это была девятая победа Магомеда подряд. В истории полутяжелого веса UFC есть лишь один человек, у кого серия больше — Джон Джонс (17).