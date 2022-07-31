«Жирный получил то, что заслужил». Американские и российские бойцы — о брутальной победе Павловича

Здесь же — слова Даны Уайта

Сегодня рано утром по московскому времени на турнире UFC 277 в Хьюстоне (Техас, США) российский тяжеловес Сергей Павлович (16-1) одержал очень значимую победу — над Дерриком Льюисом (26-10), техническим нокаутом на 55-й секунде боя.

Павлович классно контратаковал мощным ударом правой в область виска, потряс Льюиса, а затем брутально продолжил атаку. Льюис упал на колени, и рефери Дэн Мираглиотта остановил поединок.

Слова Павловича

«Я увидел по его глазам, что он теряется, — сказал Павлович на пресс-конференции после боя. — Надо было напор дать, довести дело до конца. Он [Льюис] такой же человек, как и мы. Да, это громкое имя. Хорошо, что мне выпала возможность подраться с таким бойцом, но самое важное — это трудиться. Если ты будешь трудиться, неважно, с кем драться. Главное — делать свою работу.

Чем чаще буду драться, тем лучше [с ноября 2019 по март 2022-го Павлович не провел ни одного боя]. Но после лондонского турнира [в марте 2022-го] у меня вообще не было отдыха. Два года не было видно меня, у меня был большой голод к боям, и после Лондона я почти не отдыхал. Четыре месяца упорно готовился к этому бою, и сейчас я хочу приехать, отдохнуть, а потом с командой принять решение".

Реакция за океаном

Победу Павловича трибуны арены в Хьюстоне встретили свистом. И дело не только в том, что Льюис — местный боец. Болельщики сочли, что Мираглиотта остановил бой слишком рано — американец был в сознании и после остановки тут же поднялся на ноги. Решение Мираглиотты не поддержали и многие бойцы. Вот подборка цитат из твиттера:

Даниэль Кормье: «Это была плохая остановка!!!»

Франсис Нганну: «Это определенно ранняя остановка».

Джими Манува: «Мы всегда хотим видеть победу Льюиса».

Джими Манува: «Есть сомнения по поводу правильности остановки этого боя».

Алан Джубан: «Исход боя не изменился бы, но Деррик заслуживает шанса».

Джими Манува: «Сочувствую Деррику. Прямо на глазах родных фанатов».

Кевин Ли: «Это было чертовски неубедительно. Реф, дай им подраться!»

С другой стороны, если бы бой продолжился, в голову Льюиса продолжали бы прилетать тяжеленный удары Павловича. Пожалуй, самое взвешенное мнение высказал президент UFC Дана Уайт — на пресс-конференции после UFC 277: «Да, думаю, она [остановка] была слишком рано. Но если честно... Мираглиотта — отличный реф. Как он [Льюис] упал — наверное, 9 из 10 человек в этой комнате, включая меня, бросились бы останавливать бой».

Реакция в России

Павлович стал первым российским бойцом, который победил Льюиса. Ранее Деррик нокаутировал Шамиля Абдурахимова (в 2016 году), Александра Волкова (в 2018-м) и Алексея Олейника (в 2020-м). При этом Льюис не раз нелестно высказывался о России, говоря, что там есть расизм. На медиадне перед боем с Павловичем он заявил, что «в России и Германии люди рождаются со значком свастики».

«Спасибо Льюису за его глупость, — сказал «СЭ» экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. — Столько было разговоров... В итоге Льюис ответил за свои слова про русских в клетке».

А вот комментарий первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова:

«Мне нравится, что [была проделана] совместная работа с Александром Волковым, который помог подготовиться, указал на ошибки, рассказал про все тонкости, хитрости соперника. Это здорово, что теперь у нас есть два тяжеловеса, которые претендуют на пояс чемпиона. Теперь у них будет внутреннее соревнование, это еще лучше! Удивило ли меня, что он так быстро выиграл? Все бывает. Волков тоже быстро вырубил своего соперника, ничего страшного. У Павловича такой стиль... напирающий». («СЭ»)

Самая жесткая реакция последовала от Алексея Олейника. У него с Льюисом старые счеты. Дело не только в поражении: перед их боем Деррик плюнул в еду, которая якобы предназначалась Алексею. «Сегодня жирный получил то, что заслужил», — написал 45-летний боец UFC в твиттере.