«Спасибо Александру и Федору за поддержку». Иван Емельяненко одержал первую победу в ММА
Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном карде которого Иван Емельяненко провел поединок против Алексея Леденева. Бой прошел по формуле три раунда по три минуты.
Для третьего и самого младшего брата Федора встреча с Леденевым стала дебютом в профессиональных ММА. В молодости Иван выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою и боевому самбо, а также выигрывал чемпионат России среди юношей по боевому самбо, но затем оставил единоборства. В 2023-м 35-летний боец вернулся с обещанием, что не остановится на дебюте вне зависимости от результата боя.
38-летний Алексей Леденев — базовый дзюдоист и заметный боец поп-ММА, где дебютировал в августе 2022-го поражением нокаутом за 15 секунд от супертяжеловеса Дениса Вильданова. Затем Леденев вышел на победную серию, одолев соперников попроще: Максима Топора, Нарека Симоняна и Евгения Ершова. Если Топора Алексей нокаутировал в первом раунде, то с остальными соперниками бои дошли до решения.
Иван Емельяненко начал бой с попытки разорвать дистанцию и быстро финишировать Леденева, но Алексей выдержал стартовый напор. В течение первого раунда Иван наносил больше ударов и чаще попадал в голову соперника, который держал дистанцию и отвечал лоу-киками. За 40 секунд до сирены Емельяненко отправил Леденева в нокдаун левый оверхендом, после чего имел шанс добить, но Алексей этого сделать не позволил.
Во втором отрезке Иван работал комбинациями и полностью перебивал Леденева, который лишь однажды ответил силовым и точным оверхендом, пошатнувшим Емельяненко. После двух раундов на лицах обоих бойцов появился серьезный урон в виде сечек и гематом. В финальной трехминутке Леденев перехватил инициативу, не позволял Ивану сокращать дистанцию, здорово контратаковал и иногда сам шел вперед. Емельяненко сушил бой лоу-киками и пару раз здорово попал в челюсть Алексея левым сбоку, но психологическое преимущество было на стороне Леденева.
Судьи единогласно выбрали победителем Ивана Емельяненко. После боя Ивану напомнили фразу Федора «Пропустил немножко», которую Последний император произнес после победы над Фабио Мальдонадо. «Нет, пропустил нормально, — сказал Иван. — Еще с утра пойму, сколько я пропустил. В целом нормально. Спасибо Алексею за конкурентный бой. Спасибо моим братьям, Федору и Александру, что поддержали меня».