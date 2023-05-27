Олейника наглухо вырубили в первом раунде. Дяде Леше потребовалась помощь врачей

Оли Томпсон оказался не таким простым.

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Олейник встретился с Оли Томпсоном.

Олейник не выступал с октября 2022 года, когда уступил Илиру Латифи решением судей на турнире UFC. После этого боя Удав не стал продлевать соглашение с промоушенов Даны Уайта на предложенных условиях. По словам Олейника, он даже собирался закончить карьеру, но затем пришло предложение от «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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Оли Томпсон тоже когда-то выступал в UFC, но если у Алексея накопилось 17 поединков (9-8), то англичанин провел время в лучшей лиге мира не так успешно: провел лишь два боя и в обоих уступил. Перед боем с Олейником Томпсон шел на серии из четырех поражений, а началась эта серия с нокаута от Сергея Харитонова в первом раунде в ноябре 2020-го.

Олейник выглядел намного крупнее своего соперника, что должно было дать еще больше преимущества в партере. Но формат боя, три раунда по три минуты, уменьшал шансы Алексея на успешный прием. Весь первый раунд бойцы провели в стойке, а примерно за 30 секунд до сирены Томпсон выбросил мощный правый оверхенд и нокаутировал Олейника наглухо.

Алексей Олейник. Фото Скриншот из трансляции

Дяде Леше понадобилась помощь врачей, на объявлении победителя он не присутствовал. а Томпсон после боя выразил уважение Олейнику. Неизвестно, будет ли реванш. Томпсон сообщил, что об этом можно поговорить позже, но захочет ли Алексей вообще продолжать карьеру?