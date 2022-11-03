Как-то отец избил Анкалаева, потому что тот выполнил его поручение, а не прохожего. Мальчик нарушил адат

Удивительная история.

Магомед Анкалаев — пожалуй, самый немногословный топовый боец UFC из России. Могучий полутяж с просто классической внешностью горца отвечает в интервью обычно так коротко, что трудно найти хотя бы один его монолог, который бы длился больше 20 секунд.

Однако недавно московской журналистке Оксане Кравцовой удалось сделать с ним часовое интервью для своего YouTube-канала, в котором он впервые если не раскрылся, то хотя бы приоткрылся. Магомед давал непривычные для себя продолжительные ответы, на один из которых пришлась сильнейшая история из детства. Людям, незнакомым с кавказскими адатами (обычаями), она покажется возмутительной и, возможно, даже абсурдной, но точно интересной.

Магомед Анкалаев. Фото Соцсети

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— Когда я был в девятом классе, отца не стало. Я, конечно, хотел бы его вернуть, если бы это было возможно.

— Если бы ваш отец сегодня посмотрел на вашу жизнь, как вы думаете, он гордился бы вами?

— Если взять воспитание, у меня был такой случай. Отец отправил меня в магазин за чем-то, и по дороге другой меня захватил и хотел отправить меня куда-то по своим делам. А я этому человеку сказал: «Я иду туда, куда отправил отец». И этот человек донес до отца, что я не пошел по его нужде. И я пришел домой, и отец мне ничего не объяснил, просто взял и избил очень сильно. За то, что я не пошел по его [другого человека] нужде. И я ему говорю, отцу: «Я же пошел туда, куда ты меня отправил».

И он говорит: «Когда тебя отправляют, если по дороге другой отправляет тебя куда-то...», а у нас в селении с этим очень строго: если младший не сделал, что сказал старший, — это что-то ужасное. «...Если тебя по дороге отправляют по нужде, ты сделай сначала то, что тебе сказали, когда ты это выполнишь, потом иди по моей нужде». И я думаю, это очень правильное воспитание. Но строгое, да.

Конечно, мне не хватает отца. Бывают моменты в жизни, когда ты думаешь, что все делаешь правильно, и нет человека, который может тебя поправить. Когда отец подтвердит что-то, у тебя не будет такого груза, ты даже не будешь думать, правильно это или неправильно. Зная, что отец тебе это уже сказал, он тебе плохого не подскажет. Поэтому отца не хватает, это даже не обсуждается.