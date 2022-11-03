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Сегодня, 19:00

«Видя, как тайком под твой хит танцует Хабиб». Как русские рэперы увековечили бойцов ММА в треках

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хамзат Чимаев.
Фото Соцсети
Федор Емельяненко.
Фото Соцсети
Конор Макгрегор.
Фото Соцсети
Александр Шлеменко и Андрей Корешков.
Фото Соцсети
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Рэп-артисты упоминают в песнях всех — от Конора до Дацика.

Бойцы ММА не раз заявляли, что хотели бы войти в историю. Под этим обычно подразумеваются рекордные победные серии, двойные чемпионства или лучшие показатели по отдельным аспектам боя вроде наибольшего числа тейкдаунов. Вряд ли кто-то из бойцов мечтал быть увековеченным в треке рэпера, но вдохновленные поединками артисты их не спрашивают. Иногда из этого получается интересная строчка, но бывает и наоборот, когда выходит что-то не совсем внятное.

 
Хабиб Нурмагомедов (слева). Хабиб достойно заменил отца. Тренерская карьера Орла в цифрах

Рекордсмен по упоминаниям в треках рэперов — Хабиб Нурмагомедов. Имя экс-чемпиона UFC вставляют в строчки по поводу и без. Шутили над его конфликтом с Тимати, когда Нурмагомедов высказывал недовольство концертом Егора Крида в Махачкале.

  • «Вы меня вздрючите по рэпу, дети — хер там,
  • Скорее добавит себе в плеер Хабиб Black Star». (Слава КПСС — «Мы из Антихайпа»)
Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

А рэпер SQWOZ BAB просто хочет быть таким же брутальным, как Нурмагомедов.

  • «Скоро я буду, как Хабиб,
  • Сука, такой крутой ходить». (SQWOZ BAB — KIA RIO)

Второй по частоте упоминаний, конечно, Конор. Большинство треков, где звучит имя Мака, записаны в тот период, когда ирландец находился на пике. Yanix помнит те времена, когда Ноториус мог «дать мяса», что бы это ни значило.

  • «Вы взяли мой свэг в долг, эй, мэн, где моя доля?
  • Дам мяса как Конор, ваш стафф — это соя». (Yanix — Classic)
Конор Макгрегор. Фото Соцсети
Конор Макгрегор.
Фото Соцсети

А Czar явно впечатлился 13-секундным нокаутом Конора в поединке с Альдо.

  • «Мои строчки в тетрадке, словно Конора панчи, бьют вас грудь». (Czar — Undead)

Но не все готовы хвалить ирландца. Гарри Топор помнит скорее его фирменную походку, а не панчи.

  • «Я экономклассом сам на лайве дам all inclusive,
  • Походкой Макгрегора по плацкарту ********** [выделываюсь] так, будто прошел Rap Music». (Гарри Топор — «Аспирин»)
 
Мама Конора Макгрегора (по&nbsp;середине) на&nbsp;Хеллоуине. «Отвратительно». Мать Макгрегора обвиняют в расизме — досталось и самому Конору

Нередко в треках упоминаются и братья Емельяненко, а особенно — Федор. Рэпер i61 ассоциирует себя не только с Последним Императором, но и, неожиданно, с Костей Цзю.

  • «Я делаю хэдшот, будто я Емельяненко,
  • Мой золотой стайл — делай это правильно.
  • Я молодой, как Костя Цзю в спарринге». (Boulevard Depo & i61 — Rare First Basement)
Федор Емельяненко. Фото Соцсети
Федор Емельяненко.
Фото Соцсети

Петар Мартич тоже хочет быть похожим на Федора, а оппонента по онлайн-батлу ассоциировал с его братом.

  • «Жду твой гардероб в «Вандерзине»,
  • Я — Федор, ты — Саша Емельяненко синий». (прыгай киска — «Ветер перемен»)

А ЛСП считает, что он и его друзья настолько круты, что могут сравниться с братьями Емельяненко.

  • «Мы скорее Емельяненки, чем Емели,
  • Что бы эти щуки ни велели, все будет, как мы хотели». (ЛСП — «Джентльмен-шоу»)

Кого еще вспоминают в песнях рэперы? Например, Петра Яна, восхищаясь его самоотверженностью в клетке.

  • «Мое сердце бьется, как Петр Ян в октагоне.
  • Мое сердце бьется, как муха в окно на балконе». (Черная Экономика & Брутто — «Сердце»)

А Петар Мартич дал ясный ответ, за кого будет болеть в главном поединке UFC 281.

  • «Вторую неделю совсем ничем не занят,
  • Пересмотрел все бои Адесаньи». (Петар Мартич — «На балконе»)

После боя с Хабибом у Джастина Гэтжи заметно поубавилось фанатов. А некоторые припоминают ему то поражение до сих пор.

  • «Это любовный треугольник, и ты в нем — Джастин Гэтжи». (ШУММ & awtor — «Приступ»)

Хамзат Чимаев тоже удостоился быть увековеченным в треке, хотя выступает на высоком уровне не так давно.

  • «В рэпе я Хамзат Чимаев, один апперкот — ты спишь
  • Ни один из своих панчей ты в глаза не повторишь». (дима бамберг — «Интро»)
Хамзат Чимаев. Фото Соцсети
Хамзат Чимаев.
Фото Соцсети

Еще один любимчик русских рэперов — Нейт Диаз, которому посвящено минимум три песни — авторства Hash Tag, Славы КПСС и группы «макулатура».

  • «Спорт и стафф — Нейт Диаз,
  • Дикий нрав — Нейт Диаз,
  • Кто тут прав — Нейт Диаз,
  • Костоправ — Нейт Диаз». (Hash Tag — «Нейт Диаз»)

Удивительно, но Александру Шлеменко треки не посвящали. Однако его имя все же упоминается в одной из песен.

  • «Тупак свидетель — ждут плюхи петушков,
  • Рвать и метать я буду, как Аскрена Андрюха Корешков.
  • Саня, его натаскивай, ждём пушечных боев,
  • Я думаю, все будет хорошо и омская школа покажет свое». (Рем Дигга — «Дед устал»).
Александр Шлеменко и Андрей Корешков. Фото Соцсети
Александр Шлеменко и Андрей Корешков.
Фото Соцсети

Гарри Топор явно разбирается в ММА: знает, кто такие Танк Эбботт и Олег Тактаров.

  • «Двадцать пять, американо в четыре утра,
  • Сыктывкар — Ухта, самолет как танк, я Тактаров тогда». (Гарри Топор & Тони Раут — «Квантовый скачок»)

Джиган придумал не только легендарную песню о качалке, но и строчку о Кейне Веласкесе.

  • «В этом турнире ты диктор, что нам травит ща сказки,
  • Я уведу тебя в партер, как Кейн Веласкес». (Black Star Mafia — «Туса»)

А рэперы новой школы, видимо, посмотрели поп-ММА и впечатлились мощью Рыжего Тарзана.

  • «Мои деньги охраняют — это инкассация,
  • У меня отбитая башка, как у Вячеслава Дацика». (163ONMYNECK & OG Buda — «Коричневые»)
Александр Емельяненко
Конор Макгрегор
Костя Цзю
Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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