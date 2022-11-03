«Видя, как тайком под твой хит танцует Хабиб». Как русские рэперы увековечили бойцов ММА в треках
Бойцы ММА не раз заявляли, что хотели бы войти в историю. Под этим обычно подразумеваются рекордные победные серии, двойные чемпионства или лучшие показатели по отдельным аспектам боя вроде наибольшего числа тейкдаунов. Вряд ли кто-то из бойцов мечтал быть увековеченным в треке рэпера, но вдохновленные поединками артисты их не спрашивают. Иногда из этого получается интересная строчка, но бывает и наоборот, когда выходит что-то не совсем внятное.
Рекордсмен по упоминаниям в треках рэперов — Хабиб Нурмагомедов. Имя экс-чемпиона UFC вставляют в строчки по поводу и без. Шутили над его конфликтом с Тимати, когда Нурмагомедов высказывал недовольство концертом Егора Крида в Махачкале.
- «Вы меня вздрючите по рэпу, дети — хер там,
- Скорее добавит себе в плеер Хабиб Black Star». (Слава КПСС — «Мы из Антихайпа»)
А рэпер SQWOZ BAB просто хочет быть таким же брутальным, как Нурмагомедов.
- «Скоро я буду, как Хабиб,
- Сука, такой крутой ходить». (SQWOZ BAB — KIA RIO)
Второй по частоте упоминаний, конечно, Конор. Большинство треков, где звучит имя Мака, записаны в тот период, когда ирландец находился на пике. Yanix помнит те времена, когда Ноториус мог «дать мяса», что бы это ни значило.
- «Вы взяли мой свэг в долг, эй, мэн, где моя доля?
- Дам мяса как Конор, ваш стафф — это соя». (Yanix — Classic)
А Czar явно впечатлился 13-секундным нокаутом Конора в поединке с Альдо.
- «Мои строчки в тетрадке, словно Конора панчи, бьют вас грудь». (Czar — Undead)
Но не все готовы хвалить ирландца. Гарри Топор помнит скорее его фирменную походку, а не панчи.
- «Я экономклассом сам на лайве дам all inclusive,
- Походкой Макгрегора по плацкарту ********** [выделываюсь] так, будто прошел Rap Music». (Гарри Топор — «Аспирин»)
Нередко в треках упоминаются и братья Емельяненко, а особенно — Федор. Рэпер i61 ассоциирует себя не только с Последним Императором, но и, неожиданно, с Костей Цзю.
- «Я делаю хэдшот, будто я Емельяненко,
- Мой золотой стайл — делай это правильно.
- Я молодой, как Костя Цзю в спарринге». (Boulevard Depo & i61 — Rare First Basement)
Петар Мартич тоже хочет быть похожим на Федора, а оппонента по онлайн-батлу ассоциировал с его братом.
- «Жду твой гардероб в «Вандерзине»,
- Я — Федор, ты — Саша Емельяненко синий». (прыгай киска — «Ветер перемен»)
А ЛСП считает, что он и его друзья настолько круты, что могут сравниться с братьями Емельяненко.
- «Мы скорее Емельяненки, чем Емели,
- Что бы эти щуки ни велели, все будет, как мы хотели». (ЛСП — «Джентльмен-шоу»)
Кого еще вспоминают в песнях рэперы? Например, Петра Яна, восхищаясь его самоотверженностью в клетке.
- «Мое сердце бьется, как Петр Ян в октагоне.
- Мое сердце бьется, как муха в окно на балконе». (Черная Экономика & Брутто — «Сердце»)
А Петар Мартич дал ясный ответ, за кого будет болеть в главном поединке UFC 281.
- «Вторую неделю совсем ничем не занят,
- Пересмотрел все бои Адесаньи». (Петар Мартич — «На балконе»)
После боя с Хабибом у Джастина Гэтжи заметно поубавилось фанатов. А некоторые припоминают ему то поражение до сих пор.
- «Это любовный треугольник, и ты в нем — Джастин Гэтжи». (ШУММ & awtor — «Приступ»)
Хамзат Чимаев тоже удостоился быть увековеченным в треке, хотя выступает на высоком уровне не так давно.
- «В рэпе я Хамзат Чимаев, один апперкот — ты спишь
- Ни один из своих панчей ты в глаза не повторишь». (дима бамберг — «Интро»)
Еще один любимчик русских рэперов — Нейт Диаз, которому посвящено минимум три песни — авторства Hash Tag, Славы КПСС и группы «макулатура».
- «Спорт и стафф — Нейт Диаз,
- Дикий нрав — Нейт Диаз,
- Кто тут прав — Нейт Диаз,
- Костоправ — Нейт Диаз». (Hash Tag — «Нейт Диаз»)
Удивительно, но Александру Шлеменко треки не посвящали. Однако его имя все же упоминается в одной из песен.
- «Тупак свидетель — ждут плюхи петушков,
- Рвать и метать я буду, как Аскрена Андрюха Корешков.
- Саня, его натаскивай, ждём пушечных боев,
- Я думаю, все будет хорошо и омская школа покажет свое». (Рем Дигга — «Дед устал»).
Гарри Топор явно разбирается в ММА: знает, кто такие Танк Эбботт и Олег Тактаров.
- «Двадцать пять, американо в четыре утра,
- Сыктывкар — Ухта, самолет как танк, я Тактаров тогда». (Гарри Топор & Тони Раут — «Квантовый скачок»)
Джиган придумал не только легендарную песню о качалке, но и строчку о Кейне Веласкесе.
- «В этом турнире ты диктор, что нам травит ща сказки,
- Я уведу тебя в партер, как Кейн Веласкес». (Black Star Mafia — «Туса»)
А рэперы новой школы, видимо, посмотрели поп-ММА и впечатлились мощью Рыжего Тарзана.
- «Мои деньги охраняют — это инкассация,
- У меня отбитая башка, как у Вячеслава Дацика». (163ONMYNECK & OG Buda — «Коричневые»)