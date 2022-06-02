Как тренера Гана и Нганну избили 30 человек и пырнули ножом. «Мой отец плакал, когда увидел меня в больнице»

Разборка в Камеруне.

Хотя тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес родился и вырос в бедном Камеруне, его жизнь была вполне себе экономически благоприятной. Отец — профессор в колледже, мать — учитель в старшей школе, и такая камерунская семья могла позволить себе даже нанять уборщицу.

Мама Лопеса, преподаватель в старшей школе города Яунде, Камерун. из соцсетей тренера

Фернанд рос мальчиком, ведущим двойную жизнь. В школе и со взрослыми он был послушным, успевающим и интеллигентным, на улице и со сверстниками — брутальным и драчливым. Пройдя через угнетение в младших классах, Лопес занялся единоборствами, где необычайно окреп физически и решил, что пришла пора использовать эту силу и навыки на улицах.

Это решение едва не привело его к собственной насильственной смерти, после чего он навсегда изменился. Удивительную историю своей личностной трансформации и отказа от насилия он рассказал в интервью порталу Bloodyelbow.

«Когда я учился в младших классах школы, я был очень робким парнем, которого буллили. Потом я начал заниматься борьбой, дзюдо, тхэквондо и регби. У меня появился целый арсенал из панчей, киков, бросков, слэмов, и я превратился в того... о ком мне сейчас даже стыдно говорить. Мне стыдно за эту часть моего прошлого, потому что я был очень жестоким. В старшей школе я стал очень, очень сильным парнем. Стал авторитетом. Если у кого-то были проблемы, люди приходили ко мне. «Этот парень буллит меня», или «Этот человек отобрал у меня кепку», или «Этот парень избил меня». Я выслушивал, шел, как супергерой, разбираться и бил обидчика.

Мне очень нравилась эта роль супергероя, но сегодня я понимаю, что сам был тем, кто буллил. Мне казалось, что я мщу за правое дело, но я просто отвечал жестокостью на жестокость. Это позор. Как-то после одной тренировки по регби ко мне пришла моя девушка в слезах и сказала, что ее младшего брата буллит парень по имени Джо. Она сказала: «Я не хочу, чтобы ты дрался с ним, потому что я не люблю, когда ты дерешься. Но я хочу, чтобы ты поговорил с ним, потому что он просто гнобит моего брата». Когда я начал наводить справки об этом Джо, я все сильнее и сильнее разгорался желанием подраться с ним. Он был крупным, жестким парнем, а я любил вызовы. Были уличные драки, к которым я готовился днями, тренируясь и прорабатывая стратегию.

Фернанд Лопес. из соцсетей тренера

После одного матча по регби я сел с друзьями в такси, и мы поехали в Бием-Асси, западный район Яунде. Там мы нашли этого Джо, и я решил сразу же жестко подать себя. Я подошел к нему, обратился: «Зачем ты...», — но даже не договорил фразу и сразу набросился на него. Я быстро справился с ним, и мы с друзьями пошли обратно к такси. Когда я сел в машину, кто-то тронул меня за плечо. Это был незнакомый мне парень, посыльный: «Там их 30 или даже 50 человек. У них мачете, ножи, молотки, они хотят убить вас. Бегите». Друзья сразу захотели поскорее уехать, но я решил остаться. Я сказал им: «Поезжайте домой. Я пойду поговорю с ними». — «Ты ******?» — «Слушайте, если мы убежим от них сейчас, мы будем потом бегать всю неделю, весь месяц, весь год. Я встречусь с ним — пусть либо убьют меня, либо зауважают».

И я пошел к этим ребятам. Вышел к ним и сказал: «Вы думаете, я вас боюсь? Я не боюсь. И что дальше?» Тут ко мне сразу кинулся самый ближний из них и начал махать руками. Я начал драться, но тут на меня посыпались удары со всех сторон. А потом я почувствовал удар в спину. Но это был удар не чем-то тупым, а чем--то острым. И боль была острой и продолжительной. Меня пырнули ножом. Я упал, меня начали добивать, сверху прилетело мачете и чиркнуло по голове. Пошла кровь, мне показалось, что я умираю.

Фернанд Лопес с дочерью. из соцсетей тренера

В итоге чудом мне удалось отползти оттуда к жилому дому поблизости. Там жил полицейский, он вышел и разогнал толпу. Потом он вызвал скорую, и меня увезли. На следующий день газеты, радио, ТВ передавали, что в результате массовой драки в Бием-Асси погиб перспективный борец и регбист. В больнице ко мне пришли родители, мой отец плакал из чувства любви ко мне. И именно тогда я навсегда решил отказаться от насилия, потому что увидел, как твой отец может плакать из любви к тебе".