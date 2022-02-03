«Думал, что забрал бой. Но была мысль: «Мы у него дома...» Молдавский разбирает первое поражение в Bellator

Судьи отдали Бейдеру победу за обозначение ударов?

Валентин Молдавский, Россия, 29 лет. Тяжелый вес.

Статистика в ММА: 11 побед, два поражения.

30 января рано утром по московскому времени Валентин Молдавский бился с Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Первый раунд забрал Бейдер, второй и третий — Молдавский, четвертый — Бейдер. В пятом Молдавский диктовал свою игру, однако судьи единогласно отдали раунд американскому бойцу. Удары локтями у сетки, видимо, произвели на них большее впечатление, чем давление, контроль в партере и амплитудный бросок Валентина. Турнир Bellator 273 проходил в Финиксе — городе, где живет Бейдер. В среду же мы созвонились с Валентином, чтобы в деталях обсудить бой и в особенности решающий пятый раунд.

— Есть видео после боя, где вы идете вместе с Федором, Анатолием и Никитой. И вы достаточно медленно двигаетесь. Как себя чувствуете?

— Нет, травмы никакой нет (отвечает осипшим голосом). Вот приболел только.

— По голосу чувствуется.

— Есть такое.

— Надеюсь, только горло, без температуры?

— Все там на месте было... Сейчас уже чуть полегче.

— Получается, сразу после боя заболели?

— Нет, чуть раньше. Началось немного... Короче, неважно.

— В каком состоянии вышли на бой?

— Раз вышел, значит, думал, что все будет нормально — справлюсь и так.

— Дебют боя вам не удался — Бейдер создал, так скажем, опасный момент.

— Я пропустил — и все. Хотел быстро закончить бой, кинулся вперед — и пропустил. Вы слышите, какой у меня сейчас голос. Я понимал, что чутка приболел. Думал быстрее справиться, потому что было ощущение, что у меня не хватит сил на всю дистанцию. Сглупил и пропустил. Вы же знаете — я так обычно не делаю. Обычно долго присматриваюсь. А тут решил, что некогда присматриваться — надо попадать. Попал. Только не я (улыбается).

— А был какой-то конкретный план «как попасть по Бейдеру»?

— Да нет, просто попасть надо было... Видите, я его этой коряги левой... Он по мне левой особо и не попал ни разу. Он пару раз пробовал, но у него не выходило, потому что пацаны [из команды] его делали регулярно [в спаррингах]. Я был готов на 100 процентов к защите от него. Но прилетело с другой стороны (улыбается). Как-то так... Я поплыл чуть-чуть. На видео этот момент увидел — во время боя мне показалось, что я потерялся не так сильно, как там [на видео]. Потом в борьбу вошли — и нормально. Но это [попадания Бейдера в начале боя] немного сбило картинку боя, немного сумбур начался.

— То есть никакой борьбы не планировалось?

— Вообще. Но я почувствовал, что получается, поэтому начал включать.

— Борьбу не планировали, чтобы не заходить в поздние раунды, или думали, что Бейдер в борьбе сильнее, чем оказалось на самом деле?

— Чтобы не заходить в поздние раунды. Возиться с ним... В борьбе он силен, как ни крути.

— Но во втором-третьем раундах вы недолго бились в стойке, а шли в борьбу сами.

— Понял, что получается. Я переводил его и хотел ноги заправить. Это я тяжами так редко делаю, так как будет тяжело вылезти [если прием не получится]. А с ним-то мы веса одинакового. Но он грамотно делал — только я его сбивал, он к сетке тазом прижимался и не давал мне ноги запустить. Я хотел ноги запустить, растянуть его и дальше или забить, или задушить. Но он понимал, что я хочу сделать. Был момент, когда я одну ногу смог запустить, а вторую нет — он к сетке стал жаться.

— Именно борцовскую схватку вы у Бейдера выиграли. На мой взгляд, это круто...

— Неважно это все. Главное — что ему руку подняли.

— Но не обидно, что это проходит незамеченным.

— Я пересмотрел бой. Объективно: считаю, что я бой забрал. Но он чемпион — и, как обычно, претендент должен сделать чуть больше для победы. И мы были у него дома. Поэтому... Довел до судейского — получил.

— Комментарии читаете?

— Да не особо.

— Там основной посыл — помимо того что недостаточно сделал для победы как претендент — что «скучно бился», «заодеялил» и так далее. Что ответите?

— Ничего. Пусть каждый считает так, как хочет. Почему я кому-то что-то должен отвечать?

— В четвертом раунде сразу что-то не так пошло. Хотели сделать проход в ноги, а он накрыл...

— В стойке я вроде где-то попадал, но подустал и почувствовал, что не догоняю его. Подумал: «Сейчас переведу, заберу этот раунд, а потом надо будет следующий забрать — и все». Но пропустил его вспышку — и позволил ему себя перевести.

— Что перед пятым раундом сказал Федор?

— Забрать раунд. Я его и забрал.

— Пятый раунд. Вы попали по нему правым боковым. Насколько мощным был удар?

— Нормальный удар. Его даже чуть повело вроде. Но, опять-таки, догнать его не смог.

— А двойка зашла? На повторе не совсем видно.

— Удар правой зашел, а левой вроде нет.

— А он сколько раз попал — именно в стойке?

— А я что, считал? Вы на приколе, что ли? (Улыбается.) Не знаю.

— Это, мне кажется, важно для оценки раунда. Но в любом случае ключевой момент другой — это удары Бейдера локтями у сетки. Видимо, из-за них судьи и отдали ему пятый раунд. Насколько они были чувствительными?

— Ни насколько. Вообще нечувствительные. Он просто стоял и тыкал. Он тоже устал и просто локтем обозначал. Ударов как таковых там не было. В каком-то из предыдущих раундов он так сделал несколько раз — вот там он всаживал. А тут просто стоял и тыкал локтем, не бил. Может, со стороны это выглядело как удары, но ударов там не было.

— Решение судей стало как гром среди ясного неба?

— Стало. Я думал, что все-таки забрал. Но была мысль: «Мы у него дома...» Думал, что, может быть, они все-таки посмотрят на это все отрешенно. Но нет.

— Bellator — мировая лига. Возможно ли там домашнее судейство?

— При любых раскладах предпочтение отдается тому, кто бьется дома. Если, конечно, человек не явно бой забирает. Понятно, что я не прям доминировал...

— А что Федор сказал после боя?

— После боя — ничего. Потом уже поговорили. Мы понимаем, что в сторону Бейдера с большим вниманием смотрели. Это было понятно и до боя — что об этом говорить?

— Вы опасались, что вас может не хватить на пять раундов. По вашим ощущениям — хватило?

— Да не особо. Простуда какая-то прихватила... И не только это. То, что я говорил до боя — до судейства доводить [не стоит], даже если с самочувствием все нормально. Если заходить в третий раунд — там уже вероятность нокаутировать друг друга меньше, так как устали, руки отекли. Поэтому я чуть-чуть и глупанул — кинулся вперед.

— Я бы не сказал, что Бейдер вас передышал.

— Не передышал. Он так же подсел, как и я. Дышит хорошо он. Значит, и я неплохо дышу.

— На турнире также выступал боец из команды Хабиба — Ислам Мамедов, и там тоже спорное решение...

— Не смотрел его бой (Мамедов проиграл раздельным решением судей Бенсону Хендерсону. - Прим. «СЭ»).

— Вы с командой Хабиба не пересеклись? Может, в одной раздевалке были?

— Я его встретил в лобби отеля. Мы поздоровались, он мне удачи пожелал, я его поблагодарил. А на арене не пересекались.

— Какие ваши дальнейшие планы?

— Для начала — вылечиться. А дальше видно будет.

— Реванш с Бейдером или Бейдер теперь для Федора?

— Рематч вряд ли сразу дадут. Наверное, через бой.

— Там схема такая — Федор будет биться за титул с победителем боя Бейдер vs Конго?

— Не знаю. Позвоните Скотту Кокеру (президент Bellator. - Прим. «СЭ») или Федору — спросите у них.