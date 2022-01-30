Молдавского ограбили? Ученик Федора проиграл Бейдеру решением судей

Все решал пятый раунд. Судьи оценили удары-тычки американца выше, чем контроль, тейкдауны и удары в стойке российского бойца.

Райан Бейдер, США, 38 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 29 побед, 7 поражений.

Валентин Молдавский, Россия, 29 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 11 побед, 2 поражения.

В карде Bellator 273 было трое россиян. В прелимах Никита Михайлов из команды Федор Емельяненко (выступает в легчайшем весе) победил техническим нокаутом в третьем раунде Блэйна Шатта. В со-главном событии бился легковес Ислам Мамедов, которого секундировал Хабиб Нурмагомедов. Да, впервые в истории Хабиб и Федор участвовали в одном турнире в качестве угловых. Соперником Мамедова был бывший чемпион UFC Бенсон Хендерсон. Хендерсон победил раздельным решением судей, хотя Мамедов был как минимум не хуже.

В главном бою вечера бились чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер и временный чемпион Валентин Молдавский. Молдавский стал временным чемпионом в июне прошлого года, победив единогласным решением судей Тимоти Джонсона. Временный титул был введен ввиду участия Бейдера в «Гран-при» Bellator в полутяжелом весе. В тяжах же американец не бился с сентября 2019-го — тогда его соперником был Чейк Конго, но поединок был признан несостоявшимся, так как Бейдер залепил Конго в глаз, и тот не смог продолжить битву.

Молдавский в интервью «СЭ» перед титульником сказал, что не хотел бы, чтобы бой продлился все пять раундов, поскольку Бейдер «хорошо дышит». Однако стилистика соперников как раз-таки говорила о том, что 25-минутное сражение вполне возможно. Так и вышло, хотя все могло закончиться уже в самом начале первого раунда. Что там случилось: на 20-й секунде Бейдер потряс Молдавского оверхендом, затем добавил еще два мощных удара правой, и российский боец присел. Американец бросился добивать, но Валентину удалось войти в клинч. После 30 секунд борьбы у сетки Молдавский перевел Бейдера на землю и вышел на боковой контроль. Райану удалось встать, но Валентин тут же повалил его. Бой переместился к сетке, где у Бейдера после минуты контроля со стороны Молдавского все же получилось встать. Потом ученик Федора 40 секунд контролировал противника у сетки в клинче. Молдавский начинал путь в спорте с греко-римской борьбы, так что борьба в стойке у него отменная. И все же Бейдеру удалось разорвать клинч. Он пошел в атаку, пару раз попал (не больше), прижал к Молдавского к сетке и провел тейкдаун. 45 секунд он находился в доминирующей позиции (при этом 30 секунд Валентин атаковал его левую руку, пытаясь выйти на болевой). Бейдер выбросил два удара, и раздалась сирена на перерыв.

Второй раунд начался с точной двойки Молдавского. Плюс он стал активно работать джебом. Бейдер обозначил правый кросс, после чего прошел в корпус, прижал российского бойца к сетке и попробовать сделать тейкдаун. Американец потратил много сил, но безрезультатно — Молдавский отбился и в итоге прижал Бейдера к сетке. «Все хорошо, он подыхает. Он сдыхает, Валя! Работай в своей манере», — выкрикнул в этот момент Федор Емельяненко. Бейдер ответил ударом в пах. Бой продолжился, и Райан снова пошел в борьбу, попытался сделать бросок через бедро, однако идея провалилась — захват сорвался, и Валентин оказался за спиной у оппонента. Бейдер поднялся, но вскоре снова очутился внизу. Второй раунд Молдавский забрал без вопросов.

«Работай в своей манере! — сказал в перерыве Емельяненко. — Ты его пройдешь! Раунды остальные надо забирать, понял? Внимательно! Стоя — внимательно!»

Молдавский довольно быстро вошел в клинч, прижал Бейдера к сетке, потратил много сил на тейкдаун, но все же сделал его — когда до конца третьего раунда было полторы минуты. Американец дважды вставал, но оба раза Валентин возвращал его вниз. Третий раунд — за учеником Федора.

«Все хорошо. В своей манере! Не махайся. Издалека! Издалека!» — посоветовал Емельяненко перед четвертым раундом.

Две первые минуты четвертого раунда был бой на встречных курсах, причем Молдавский в стойке выглядел лучше — бил и чаще, и точнее. Что касается борьбы, то Валентин попытался сделать тейкдаун, пройдя в ноги, но Бейдер его накрыл. А в начале третьей минуты Райан доказал, что его не просто так считают одним из лучших борцов в ММА (как видим, до этого он Молдавскому в борьбе проигрывал). Бейдер развернул соперника у сетки, аккуратно прихватив его за правую ногу. Прижал, крепко схватился за левую ногу, поднял и бросил. За минуту до конца раунда Молдавский поднялся, но затем Бейдер сделал еще один тейкдаун. Четвертый раунд он выиграл однозначно. 2:2 по раундам.

Работа в стойке. Бейдер попадает джебом. Бейдер проходит в ногу, но Молдавский быстро отбивается. Борьба в стойке. Проходит джеб у Молдавского. Бейдер защищается от тейкдауна. Молдавский всаживает в челюсть Бейдера мощный правый хук. Бейдер отвечает ударом левой. Бейдер бьет коленом в корпус. Молдавский бьет двойку: джеб, правый прямой — оба удара заходят в цель. Борьба в стойке. Бейдер пробует сделать тейкдаун, Молдавский его накрывает, а затем оказывается за спиной у американца. Бейдер поднимается, но Молдавский затаскивает его вниз. Бейдер встает, Молдавский контролирует его у сетки, голову держит внизу. Бейдер начинает бить несильные удары-тычки, стоя спиной к сетке. Всего он выбрасывает 22 удара (большинство — локтем). Очевидно, они не причиняют Молдавскому урона, поскольку он не расцепляет захват. За 15 секунд до конца Молдавский подхватывает Бейдера и проводит амплитудный бросок.

Вердикт судей: победа Бейдера единогласным решением. Очевидно, что второй и третий раунды остались за Молдавским, первый и четвертый — за Бейдером. Давать Бейдеру 10-8 за первый раунд — неадекватно, значит, все трое судей, скорее всего, отдали американцу пятый раунд. То есть удары-тычки у сетки они оценили выше, чем контроль и тейкдауны Молдавского, а также более жесткие попадания российского бойца в стойке. Решение спорное. Если интересно узнать мое мнение — Молдавского ограбили.

Следующим соперником Бейдера будет Чейк Конго. Их бой состоится 6 мая на турнире Bellator в Париже. Ранее Федор Емельяненко говорил, что он хотел бы провести с Бейдером реванш, если тот выиграет у Молдавского. Так что, вероятно, Федор будет биться за титул с победителем боя Бейдер vs Конго на летнем шоу Bellator в Москве.