«Махачев снова финиширует Оливейру. Забьет его в партере». Интервью с тренером Царукяна

Разбираем победу бразильца над Дариушем.

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра смел очень сильного Бенила Дариуша за четыре минуты и в лучшем виде отпрезентовал себя в качестве следующего претендента на титульник.

Бразилец сразу напористо пошел вперед, стрельнул здорово спрятанным правым хайкиком, затем по грубой ошибке оказался в партере, но смог подняться, опять из ниоткуда пробил правой ногой в голову, поджал Дариуша к сетке, накрыл и добил.

В итоге блистательная перемена от полусписанного андердога до нового твердого претендента на титул. В октагон-интервью Чарльз сразу же заявил о желании реваншировать Ислама Махачева, и, судя по всему, этот бой мы увидим в октябре в Абу-Даби.

Шансы бразильца в этом поединке, а также все богатство его стиля в столкновении со стилем Махачева мы обсудили с тренером Армана Царукяна Сергеем Торосяном.

— Для меня было очень удивительно, что Дариуш не выдержит этой нагрузки в первом раунде, я думал, бой продлится дольше. Не считаю, что как боец он хуже Оливейры, просто в этот день попал Оливейра, он больше хотел победить. Дариушу нужно было отходить, не рубиться, не размениваться, проваливать его, контратаковать. Оливейра был такой, как обычно, а вот Дариушу нужно было по-другому работать. Если бы он не прошел в ноги Оливейре, когда тот его накрыл, бой мог бы по-другому сложиться.

— Оливейра два раза его достал хайкиком, почему Дариуш к этому удару был не очень готов?

— Дариуш не умеет защищаться от ударов ногами в голову, так плотно нельзя руку у головы держать, когда тебе бьют хайкик. Рука пробивается и все равно тоннаж чувствуется, особенно когда два раза попали.

— Увидели что-то новое у Оливейры в стойке после боя с Махачевым?

— У него стойка развивается, но все равно дистанционной работы ему очень сильно не хватает, челнока, сброса с линии атаки, контратаковать именно с боков, с уходом с линии атаки. Не просто встречные проходы [нужны с Оливейрой], а проходы после ударной техники. И проходы не в одну ногу, чтобы у него была возможность гильотину брать, работать с одной ноги — а сразу надо его на подрыв в две ноги переводить и внизу забивать. Это как раз наша школа. Я думаю, если бы мы с Арманом дрались с ним, мы бы работу построили максимально для него дискомфортно, и Арман победил бы в этом бою. А с Оливейрой Дариуш немножко с давлением не справился.

— Я заметил у Оливейры такую штуку, он иногда, когда хочет перевод сделать или в клинче закрепиться, теряет равновесие и заваливается. С Махачевым в первом раунде так завалился и сегодня. Он даже сам это потом на пресс-конференции сказал.

— С Махачевым он завалился не по своей ошибке, а из-за действий Махачева. Он заваливается так, потому что со стойки на переводы мало работает, грубо ошибается. Нужно поувереннее работать в такой позиции, побыстрее, переносить вес чуть резче.У него нет этой работы вольниковской, в этой работе нужно жить постоянно, чтобы она получилась.

Чарльз Оливейра и Бенил Дариуш. Фото USA Today Sports

— Как вам работа Дариуша сверху, мог он сделать больше?

— Мог, но Оливейра снизу очень хорошо работает. Он бьет локтями, он вяжет, он работает с кистями. Он точно не мальчик для битья внизу, тут с ним самому нужно соблюдать определенные техники, чтобы урона от него меньше получить. Постоянно надо его грузить, контролировать его бедра, он делает этот джитсерский выход, когда хафгард, через вторую ногу на скручивание пятки. С ним нужна немного силовая работа, не просто технично, а силовая, грузить его нужно вперед и контролировать бедра, не давать ему руку засовывать под второе бедро, постоянно нагружать. Я не думаю, что Дариуш прозевал момент, когда Оливейра поднялся. Просто тот сориентировался, ногой толкнул, встал, это обычное дело. И тем более Оливейра очень хорошо работает снизу ногами, бьет ими постоянно, я помню, он одному парню попал ногой снизу, тот поплыл, и он его задушил. Дариуш немного с давлением не справился, он думал, что это он сам будет переводить и забивать.

— Когда он был потрясен, там были реальные шансы спастись? Он решил пройти в ноги.

— Это зависит от его состояния. У меня есть ученик, он дрался на Bellator, Грачик Бозинян. Он дрался с парнем из команды Шлеменко, Грачик очень сильный парень, он выигрывал бой и выиграл бы его 100 процентов, но он пропустил. И когда он лежал на спине, он вообще не понимал, что нужно делать. Хотя он со спины очень хорошо работает. Но не мог делать те технические элементы, которые выполняет в зале каждый день. Но растерял. И Дариуш так же, он потерялся, судья правильно остановил, сохранил ему здоровье.

«Махачев — это другой уровень. Сто процентов он снова финиширует Оливейру. Забьет в партере в третьем-четвертом раунде»

— Что бы сделал Ислам Махачев с таким Дариушем?

— Ислам выиграет любого Дариуша, как бы Дариуш ни был готов. Ислам — это другой уровень, вы не смотрите на этот его последний бой [с Волкановски]. Не обращайте на это внимание, он был в очень плохом состоянии, это было худшее выступление, которое он только мог продемонстрировать. Он не восстановился, он не был таким сильным, не дышал так хорошо. Со стойки не мог на «физике» переводить его, что в обычной жизни он сделал бы за две секунды. Я не считаю, что это был близкий бой даже. Я просто знаю их технику немножко больше, чем обыватели. До их уровня, Хабиба и Махачева, нужно работать и работать. К Махачеву нужно готовиться не меньше полугода.

— Если бы вы были тренером Оливейры, с каким планом бы его выставили на реванш с Махачевым в октябре?

— Я думаю, у Оливейры ни при каких раскладах не получится его реваншировать. Я бы не мог быть тренером Оливейры, потому что как он бои проводит... я бы сильно ругался (смеется). Потому что он рубака, идет и рубится, а это 50 на 50. С Дариушем он попал первый и выиграл. Он может подраться с Махачевым хорошо, но он не выиграет у него, я не вижу у него высоких шансов, только лаки-панч. Махачев хорошо контролирует дистанцию, хорошо переводит и контролирует внизу, сам не дает работать снизу, гораздо грамотнее работает. Прием он Махачеву не сделает, тот физически сильный и разбирается во всем, что делает Оливейра. Его задушить со спины, сделать руку, ногу — это будет невыполнимо для Оливейры. Грамотно Махачев контрит джиу-джитсу. Технико-тактические характеристики Оливейры не позволяют создать проблемы [для Махачева]. Он — проблема для всех, но не для Ислама, техника, работа [Ислама] подходит под Оливейру

— То есть Ислам опять удосрочит?

— Сто процентов. Думаю, забьет его в партере, третий-четвертый раунд.

— Давно хотел спросить, почему Махачеву никто не может гильотину провести?

— Потому что он правильно работает с рукой, правильно располагает челюсть, правильно поворачивает противоположное плечо, создает место для дыхания. Поэтому он может терпеть. Но вообще, по природе, гильотину никто не может терпеть, если правильно легла рука на сонную артерию. Но если правильно расположить свою шею, есть определенное время, чтобы сделать кое-какие технические элементы, и тогда гильотина сразу не пойдет, как могла бы пойти. Она идет, но она идет, допустим, за минуту. А минуту, как мы понимаем, не могут люди держать захват. Если ты чувствуешь, что 30 секунд душишь и не душится, ты хочешь перехватить, улучшить позицию, и зачастую из-за этого не получается. А Махачев все правильно делает, максимально правильно контрит.

— Вы когда Армана готовили на Ислама первый раз, вообще на гильотину надеялись хоть немножко?

— Мы работали на гильотину, но работали на нее, только от безысходности, если он прям зависнет в ногах, хорошо так пройдет в ноги. Мы ее технически грамотно делаем и могли попробовать сделать. Но опять же — Арман взял гильотину через руку, но задушить не смог. Я же не просто так говорю, что Ислам может терпеть, я же говорю как человек, который встречался с его техникой.

«Мы знаем, как работать с Махачевым-контраударником. Он отойдет, и мы отойдем»

— Когда Махачев работает в стойке вторым номером, с ним никто ничего сделать не может. Ни Волкановски, ни Оливейра, никто другой. Какие здесь к нему могут быть ключи?

— Я бы не сказал, что никто не может сделать. Дайте Арману Махачева, и дальше будет видно. Мы максимум ему неудобств создадим для этой его дистанционной манеры работы. Максимум неудобств! Он отойдет, и мы отойдем. Тогда боя не будет, получается? Нужно заставить его работать, надо дергать, показывать ему, что ты подходишь, чтобы он контратаковал с оттяжки. Его провалить, мимо линии, в разрезы бить, давить и в разрезы бить. Я бы не хотел сейчас с тобой об этом говорить, потому что этот бой потенциально возможен.

— А если Оливейра над челноком хорошо поработает, у него появится шанс?

— У Оливейры за столько лет не получилось поработать над челноком, и думаю, и сейчас не получится (смеется).

— С кем Исламу драться после Оливейры, если их реванш пройдет?

— С Арманом. Мы не будем бросать ему какой-то [агрессивный] вызов, ну как мы можем бросать ему вызов? Он наш мальчик, наш друг, наш россиянин. Тем более Хабиб, Ислам — это для нас такие люди, мы к ним с огромным уважением относимся. Их вызывать не нужно, если Лига сочтет нужным их поставить друг против друга, мы, конечно, подеремся. Это будет спортивное противостояние, не более того. Никакого треш-тока, никакой грубости. Я очень уважаю Хабиба, Ислама, считаю их очень хорошими достойными ребятами, воспитанными по настоящим кавказским традициям.

— У Армана через неделю бой с Хоакимом Сильвой, не самым известным бойцом для нашей аудитории. В каком он сейчас вообще состоянии, вы на связи?

— Мы на связи, недооценивать соперника мы не будем. Арман в США, 17-го числа покажет хороший бой и выиграет досрочно. С Сергеем Богданом они делают уже второй кэмп, опыт уже есть. И в целом мы разговаривали, как драться с этим парнем. У него не тот уровень, чтобы его как-то там разбирать сильно. Он физически крепкий, не скоростной для этой категории. Может душить, может драться кустарно на стойке. Таких технических элементов я у него не вижу, чтобы их сильно разбирать. Это обычный такой стандартный оппонент, которого надо проходить. Если ты в топ-10 UFC, ты должен таких в одну калитку укатывать. Арман прибавил, хотя у нас с ним не получилось хорошо поработать [после боя с Исмагуловым], потому что у меня и по службе трудности были и... Были моменты, я не смог поработать с ним в полном объеме, как хотелось бы. Но думаю, даже те семь-восемь тренировок вместе, что мы поработали, дадут плоды.

— Растет ли в вашем зале новый Царукян?

— У нас в зале много ребят, которые готовы подняться в лигу UFC. Тем более я в ближайшее время собираюсь заниматься только спортивной составляющей, заканчиваю [другие проекты]. У нас есть топовые ребята, с которыми Арману уже тяжело работать, будем говорить откровенно. Это учитывая, что он топ-10 в UFC. Ему сложно с ними. Жору Айвазяна недавно подписали в Bellator, если вы слышали. Думаю, он скоро покажет, что такое настоящие ММА.