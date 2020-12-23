Два года в доме легенды

В ноябре 2003-го Мирко Филипович потерпел первое поражение в профессиональных ММА. Хорватский вышибала, который на тот момент шел на трех победах подряд кик-нокаутами в Pride, глубоко увяз в партере с Антонио Родриго Ногейрой и попался на безвыходный армбар. Потеряв «нолик», Кро Коп затеял большую работу над ошибками и в начале следующего года привез из Бразилии чемпиона мира по джиу-джитсу 26-летнего Фабрисио Вердума (3-0-1 в ММА).

Мирко Филипович (слева) и Фабрисио Вердум (справа).

Вердум и Филипович быстро сработались, и в итоге бразилец прожил в доме у Мирко два года. Хорват из того времени вспоминал чудесную историю, как он смог засабмитить Вердума после 600 поражений приемами подряд, а недавно и сам Фабрисио рассказал публике о работе и жизни с Кро Копом.

«Мне было очень непросто в Хорватии, — вспоминает Вердум в интервью ютуб-каналу Mr. Podcast BR. - Иногда там холодало до минус 20. Мирко любил тренироваться в шесть утра — мы просыпались, выходили на улицу и разгребали снег перед домом. Он выстроил огромный дом в горах. Четыре этажа, один зал только на 200 квадратов. Там у него еще сауна, тренажерный зал, все что хочешь. Для Pride у него был ринг, а когда он стал драться в UFC, то заказал себе октагон. Вы даже не представляете, какой он себе там отгрохал зал и дом.

Я помню одну тренировку... До этого в пятницу я был на вечеринке, гулял всю ночь. На следующий день по плану не было тренировки, мы должны были вернуться к работе только в воскресенье. Поэтому с моим другом Игором Покраецом всю ночь тусовались, и тут, откуда ни возьмись, утром в субботу звонит Мирко: «Сегодня спарринги». Я пришел в зал, и началась жесть. Он треснул по мне лоукиком и порвал мышцу. Бил с щитком на голени, но кик был такой сильный, что щиток не помог. Он полностью порвал мне мышцу, и я в итоге поехал в больницу.

Кстати, до спарринга мы еще успели поработать над партером и граунд-энд-паундом. Я лег на Мирко, прошел в маунт и начал забивать локтями. Мирко сильно взбесил меня, что выдернул нас с Игором в зал в выходной день, и я хотел пройтись по нему локтями как следует. И думаю, после этих локтей он и захотел поквитаться в стойке. Поэтому вложился изо всех сил в этот лоукик. После кика я не мог подниматься по лестнице.

У Мирко четырехэтажный дом, нет лифта, зал был в подвале, и нужно было всегда подниматься наверх. Я шел и просто плакал от боли. А сквозь слезы говорил себе: «Я убью этого мудака». Помню, как проходил мимо него, он читал газету. Мирко молча посмотрел на меня и вдруг дал мне носок со льдом внутри. Я взял носок и ушел к себе.

Две недели я не мог тренироваться. Наконец вернулся в зал, и он поломал меня снова. Попал мне панчем прямо в центр носа. И от этого удара мой нос раздуло от крови. Там образовался какой-то сгусток крови, и нос превратился в мячик. Я мог дышать только ртом. Снова поехал в больницу, и мне там вскрывали нос. В Хорватии очень грубые доктора, особо не церемонятся с тобой. Помню, врач подложил мне под нос какой-то металлический поддон, а затем разрезал нос скальпелем. В итоге вся кровь вытекла, и потом мне наложили швы. Вы даже не представляете, как непросто мне было все то время в Хорватии...»

Мирко Филипович, 46 лет. Свыше 93 кг. Статистика в ММА: 38 побед, 11 поражений, 2 ничьи.

Фабрисио Вердум, 43 года. Свыше 93 кг. Статистика в ММА: 24 победы, 9 поражений, 1 ничья.