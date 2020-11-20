«Если ты засабмитишь меня, я тут же улечу в Бразилию». Кро Коп проиграл Вердуму приемами 600 раз, но все-таки задушил его

Бразилец поехал в аэропорт сразу, как только очнулся

В начале 2004-го Мирко «Кро Коп» Филипович проиграл рычагом локтя Антонио Родриго Ногейре в поединке за временный пояс чемпиона Pride. Поражение для хорвата стало первым в профессиональной карьере и заставило глубоко задуматься о собственных навыках джиу-джитсу.

Итогом размышлений стало решение выписать из Бразилии малоизвестного бойца местного промоушена Jungle Fights Фабрисио Вердума. Вердум переехал к Мирко в Хорватию и в течение последующих двух с половиной лет подтягивал джиу-джитсу Кро Копа.

Как-то в интервью MMA Junkie хорват вспомнил то сотрудничество с Вердумом, вытащив из памяти чудесную историю о том, как ему удалось победить бразильца сабмишеном после 600 поражений приемами подряд и заставить того сдержать данное когда-то в шутку слово.

Мирко Кро Коп (справа) и Фабрисио Вердум. Фото Sherdog.com

«Когда мы только начали вместе работать с Вердумом, он постоянно уничтожал меня на земле. Он побеждал так легко, что однажды пошутил: «Если ты когда-нибудь заставишь постучать меня, я улечу в Бразилию в этот же день». Шли месяцы, годы, и Фабриcио ни разу не проиграл. Стучал только я. Я стучал и стучал, сотни и сотни раз, он засабмитил меня где-то 500-600 раз. Он уничтожал меня, и мы шутили, что если я продержался 30 секунд, то это уже победа для меня.

Но со временем я прогрессировал. Иногда я мог уже продержаться две минуты, потом три, потом пять... Однажды, после тяжелого тренировочного дня, Вердум уговорил меня на еще один грэпплинг-спарринг: «Иди на маты, давай пять минут покрутимся». Я очень устал и согласился без особого желания, он уговаривал меня, говорил слово «Fruta! Fruta!» По-португальски это какой-то призыв к бою, и я будто бы боюсь принимать его. В итоге я влез в схватку, мне удалось поставить ноги на его бедра. Он выдернулся, он очень быстрый, как тигр, поймал мою ногу и начал тянуть на себя.

Но мне удалось перевернуться и чудом забрать его спину. Я наложил крестный захват, это моя коронка, и он начал тонуть в моем удушающем. Я со смехом говорю ему: «Стучи! Стучи! Стучи!» Но он не стучит и издает хриплые звуки. В итоге я уже чувствую, что его рука обвисла, он заснул. Я начал будить его, испугался. В итоге он как-то приоткрыл глаза, очухался. Я сказал ему: «Фабрисио, ты засабмитил меня 600 раз, миллион раз. И вот мне наконец повезло. Не расстраивайся, все нормально». Но он вышел из зала, собрал вещи и поехал в аэропорт. В этот же день он улетел в Бразилию, как когда-то в шутку обещал. Он сдержал свое слово, хотя я не настаивал на этом«, — поделился историей Кро Коп.

Фабрисио Вердум — один из лучших джитсеров в истории ММА. В мае 2006-го он финишировал кимурой Алистара Оверима. Это по-прежнему единственное поражение приемом в 66-матчевой карьере голландца. В июне 2010-го Вердум прервал 27-матчевую победную серию Федора Емельяненко, засабмитив его треугольником. Это единственное поражение приемом в карьере Последнего Императора. Также на счету Вердума победа сабмишеном и над другим братом Емельяненко, Александром — бразилец задушил его ручным треугольником.

В июне 2013-го Вердум нанес поражение сабмишеном другому выдающемуся джитсеру Антонио Родриго Ногейре, финишировав того рычагом локтя. А в июне 2015-го Вердум прервал гегемонию Кейна Веласкеса, удосрочив его гильотиной и отобрав у него пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Это единственное поражение сабмишеном в карьере Веласкеса.

А совсем недавно, в июле 2020-го, уже 43-летний Вердум скрутил рычагом локтя недавнего супертопа UFC Александра Густафссона, который моложе бразильца надесять лет. Всего за карьеру Фабрисио 12 раз побеждал сабмишенами, из них четыре раза — легенд и великих чемпионов, и при этом бразилец никогда не проигрывал приемом сам.