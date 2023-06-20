Сехудо вспоминает буйство секса в олимпийской деревне Пекина. «Это было логово любви»

Видел черного спринтера с метательницей диска из Финляндии.

19 августа исполнится ровно 15 лет как Генри Сехудо сенсационно выиграл золото Олимпиады Пекина-2008 по вольной борьбе.

У его победы до сих пор сложно найти логические предпосылки. За год до Игр он с оглушительным треском провалился на чемпионате мира в Баку, заняв унизительное 31-е место. В год самой Олимпиады он даже не смог стать лучшим в США, проиграв финал национального чемпионата Мэтту Азеведо. В технике борьбы он уступал представителям иранской, дагестанской и осетинской школ. Например, тому же Бесику Кудухову, который перед полуфинальными схватками считался фаворитом турнира в категории до 55 кг.

Генри Сехудо после победы в золотой схватке на Олимпиаде в Пекине. Фото Getty Images

Генри также проигрывал в опыте всем своим соперникам по сетке, ему был всего 21 год. С некоторыми из этих оппонентов у него был отрицательный личный счет, например с болгарином Радославом Великовым, который уже легко выигрывал у Генри на одном из прошлых турниров. Можно вспомнить и то, что в день взвешивания у Сехудо была адская весогонка, ему нужно было согнать 10 фунтов за 3 часа. Почти нереальная задача с учетом, что в те годы борцы гоняли по старинке, за счет сауны и тонны одежды, вводя себя в экстремально обезвоженное состояние. В итоге американец потерял в сауне сознание, был донесен до весов на руках, но в итоге сделал 55 кг, а на следующий день выиграл все четыре схватки, проигрывая в счете по ходу каждой из них! Абсолютная фантастика, одно из величайших чудес в истории Олимпийских игр.

Генри стал самым молодым американским борцом — олимпийским победителем в истории. С 31-го места в мировом рейтинге до олимпийского золота за один год! Кстати, встреча с Кудуховым так и не состоялась, осетинский вундеркинд проиграл в полуфинале Томохиро Матсунаге, и этому факту очень радовалась команда самого Сехудо, они считали японца более легким соперником. В своей книге «American Victory» Генри вспоминает, как был раздражен этим ликованием своей команды, потому что был уверен, что сможет в любом случае выиграть у Кудухова.

В книге, кстати, Сехудо не только интересно вспоминает сами схватки, но и обстановку всей Олимпиады, свои впечатления от жизни в деревне и самого Китая. Больше всего нам понравились два эпизода — про церемонию открытия (такие откровения и детали вы точно никогда не читали) и про оргию в Олимпийской деревне после завершения спортивной части Олимпиады.

Ниже — вашему вниманию оба отрывка.

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«Поднималось олимпийское знамя, а суперзвезды мочились в пустые бутылки и отдавали их волонтерам»

«Мое первое впечатление от Олимпиады в Пекине — ох, здесь воняет. Дело не в воздухе, хоть он там и настолько грязный, что каждый дневной час выглядит как сумерки. Там такой сильный смог, что тебе нужны очки ночного видения, чтобы рассмотреть здание через дорогу. Дело и не в людях, которые там набиваются миллионными пачками под обжигающей жарой и заливающей влажностью, бьются друг об друга на каждом углу, давят друг друга на тротуаре. Самое большое скопление людей, которое я когда-либо видел в своей жизни, просто оравы людей.

Нет, дело в самых лучших гражданах из самых лучших стран, которые участвовали в величайшей олимпийской традиции — церемонии открытия Игр. По телевизору все выглядело так, как будто тысячи атлетов шли парадом, в красивых костюмах по красивому стадиону «Птичье гнездо» и улыбались. Но мало кто знает, через что пришлось пройти спортсменам, прежде чем дойти до центра стадиона.

Одних только нас, американских атлетов, было около 600 человек. Мы стояли на 32-градусной жаре в пиджаках, галстуках и фуражках и потели. И конечно, от нас разило потом. Помню, как в очереди перед выходом на стадион каждый жаловался на то, насколько все утомительно. Помню, как от асфальтовой зоны ожидания поднимался потный смрад. Когда нас наконец позвали к выходу, я насквозь промок от пота и так устал, что едва мог стоять.

Американская сборная на открытии пекинской Олимпиады. Фото Getty Images

Другая странная штука случилась на подходе к стадиону. Спортсменам не разрешалось проносить бутылки с водой, но они все равно исхитрялись прятать их в пиджак или даже носки. Но некоторые проносили и пустые бутылки. Я спросил у одного американского спортсмена-ветерана: «Зачем они несут пустые?» Он усмехнулся: «Увидишь».

Примерно шесть часов спустя я — с чувством отвращения — сам увидел. В самом центре стадиона, где в поле видимости не было ни одного туалета и, даже если бы был, невозможно было протолкнуться к нему через многотысячную толпу, суперзвезды спорта расстегивали штаны и писали в принесенные бутылки. Я глазам не мог поверить. Тяжело оценить магию момента, магию олимпийского знамени, когда чуваки рядом с тобой отливают в бутылку, а затем отдают волонтерам эти «анализы» мочи. Я не смотрел церемонию по телевизору, но полагаю, что NBC не показал эту часть шоу».

«Когда я вернулся с медалью в деревню, моим глазам открылось тотальное логово любви»

«...В последние два дня Олимпиады я не занимался ничем особенным, о чем мог бы написать. Единственное, что я скажу, — все истории о диких вечеринках в Олимпийской деревни не совсем точны.

Они преуменьшены.

В тот момент, как я вернулся в деревню с медалью, моим глазам открылось тотальное логово любви. Красивые люди в отличной физической форме спали с другими людьми в отличной физической форме. Когда говорят, что Олимпиада — это интернациональный мост, который налаживает взаимопонимание в мире, я так понимаю, они имеют в виду и вот эту часть, которую я увидел.

Генри Сехудо. Фото Соцсети

В тот момент не было ничего необычного в том, чтобы увидеть, как африканский спринтер уединяется в комнате с метательницей диска из Финляндии. Я также видел, как высокие волейболисты уединялись с маленькими тяжелоатлетками.

Представьте, когда вы атлет с потрясающим телом, который только что достиг цели своей жизни, и у вас четыре-пять дней, чтобы отметить это достижение. И представьте, что вас окружают такие же атлеты с потрясающим телом, которые тоже достигли цели всей жизни. И представьте, что вы за тысячи миль от дома и сексуально возбуждены. Секс в Олимпийской деревне — это само собой разумеющееся».