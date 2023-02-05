Безумный суплекс в стиле Рэнделмана, но без хэппи-энда. Токов не смог забрать пояс Bellator у американца

Джонни Эблин оказался круче, чем все думали.

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США, проходит турнир Bellator 290, в главном событии которого состоится последний бой в карьере Федора Емельяненко против Райана Бейдера. В со-главном поединке вечера Анатолий Токов сразился с Джонни Эблином за пояс Bellator в среднем дивизионе.

Токов шел к титульном поединку почти шесть лет. Россиянин дебютировал в Bellator в феврале 2017-го и провел семь боев, каждый из которых выиграл. Лишь два поединка Токова закончились решениями — против Александра Шлеменко и Шарафа Давлатмуродова. В остальных случаях Токов заканчивал бой в первом или втором раунде.

Эблин стал чемпионом в среднем весе благодаря уверенной победе над Гегардом Мусаси в июне 2022-го. Американец пока ни разу не проигрывал и идет на серии из 12 побед. Интересно, что частью подготовки Эблина к первой защите были спарринги с Вадимом Немковым в American Top Team. Правда, в тот момент Джонни еще не знал, что ему предстоит встретиться именно с одноклубником Немкова.

Первые 30 секунд бойцы провели в стойке без ударов, а затем оба пошли вперед, и каждый донес по удару. Токов здорово встречал Эблина, который пытался действовать активнее соперника. Анатолий выбрасывал больше точных выстрелов, некоторые из которых выглядели по-настоящему опасно. Эблин же не донес ни одного реально угрожающего удара. Во второй половине отрезка Джонни пытался перевести россиянина, но тот несколько раз здорово защитился от прохода в ноги. Сам Токов в борьбе тоже не преуспел, но первый раунд судьи не могли не отдать Анатолию.

Второй раунд стартовал с активных разменов, в которых Токов снова выглядел лучше. Удары Эблина приходились либо в блок, либо мимо цели, а россиянин несколько раз попал по лицу соперника. Анатолий стал действовать увереннее: он забирал центр клетки, но не рвался напролом. При этом к концу отрезка Токов все же пропустил несколько значимых ударов от Эблина. А примерно за минуту до конца россиянин упал в нокдаун после размашистого удара чемпиона. Токов был в сознании, но не удержался на ногах, что позволило Эблину удерживать его в клинче до сирены.

В третьем отрезке Эблин устроил вязкий бой — он удерживал Токова у сетки и делал тейкдауны, которые в этот раз ему удавались. На канвасе американец пытался забить россиянина, но к финишу он близок не был. Бороться с Эблином для Анатолия не было никакого смысла — в стойке он выглядел намного увереннее. И все же третий раунд, как и второй, россиянин, скорее всего, отдал, несмотря на неплохой конец отрезка.

Четвертую пятиминутку Эблин начал с того, что у него получалось лучше всего: он вязал Токова у сетки. Но теперь американец пытался не забить соперника в граунд-энд-паунде, а задушить его сзади. Анатолий успешно защищался от сабмишена, но пропустил несколько тейкдаунов. Эблин полностью доминировал в партере и не давал россиянину шансов выбраться из-под него. За полторы минуты до перерыва Токов попытался задушить Эблина, но захват получился совсем не плотным — только зря потратил и без того заканчивающиеся силы. В конце отрезка Джонни еще и донес до головы Токова несколько локтей — было очевидно, что в пятом отрезке Анатолия спасет только финиш.