«В Америке поздравляют больше, чем дома. В Дагестане надо пояс UFC забрать, чтобы на тебя внимание обратили»

Штампует нокауты в США, движется к миллиону долларов. Магомед Умалатов.

Мало какой российский боец за последние два года показывал в США такие результаты, как Магомед Умалатов. Он выиграл четыре боя из четырех, три — нокаутом. Две недели назад Магомед начал новый сезон PFL в полусреднем весе, за победу в котором полагается миллион долларов: даргинец из Астрахани нокаутировал ямайца Дилано Тейлора — уже в первом раунде. Умалатов — отличный боец, но плохо известен широкой публике. «СЭ» решил это исправить, записав с ним большое интервью.

«Тейлор — фейковый гангстер. «Кого хочешь запугать?» — говорю»

— Так как я правша, правая у меня сильнее, — сказал Умалатов, оформивший все три нокаута в PFL правой рукой. — Но левая у меня тоже всегда на старте, как говорится, — чтобы зацепить соперника. К этому сопернику я готовил правую руку. Так как он высокий, у него длинный джеб, мы постоянно отрабатывали этот уклон. Чтобы встретить его правой рукой. Цель была чисто такая. Я с ним минуту подвигался, прочувствовал его джеб и понял, что можно сейчас навстречу дать правой, ткнуть. То, что я и сделал. Не каждый, наверное, заметил: я там еще фейк показал — что чуть в ноги прохожу. Он в этот момент на долю секунды дернулся вниз — и я ему сразу правой дал. Потому что они всегда зациклены, что еще буду и бороться с ними.

— А почему они так думают? Из-за того, что ты дагестанец? Это уже такой стереотип.

— Наши бойцы потому что более универсальные. Мы умеем и бороться, и бить. Меня они постоянно спрашивают... Буквально за сутки до боя Рэнди Кутюр, комментаторы звонили и спрашивали: «Какой у тебя план на завтра?» Я говорю: «Всегда один и тот же план: в первом раунде удосрочить». Они смеются: «Ты уверен?» «Да, 100 процентов», — говорю. Они меня спрашивают: «В ударке планируешь?» Я говорю: «Я всегда планирую в ударке, так как это зрелищно». И для организации, и для шоу, и для людей. Но, я говорю, у меня всегда есть план Б — бороться. Если я реально буду в этом нуждаться, я могу бороться начать.

Фото Global Look Press

— Опиши все свои победы в PFL.

— Первая победа была внезапная, так как у меня еще был контракт с Eagle FC. Эксклюзивный контракт, но с условием, что я в любое время могу уйти. Они мне такой контракт дали. Я полетел секундировать Ахмеда Алиева в PFL. Просто на расслабоне. Можно сказать, сижу там, кушаю, колу пью. Вообще ничего не подозреваю. И в моменте вижу новость, что [Магомед] Магомедкеримов не получил визу, потом Кунченко не получил визу. И мне Ризван (Магомедов, менеджер бойцов. — Прим. «СЭ») пишет: «Ты готов выйти на замену?» А я вешу 92 килограмма. Мне надо 77 сделать за две недели. Я такой думаю: «Положение, конечно. Предложение хорошее, но как вес сделать?»

Первое, что у меня в голове было: как мне сделать вес? Второе уже — что я вообще не готов, в никакой форме. Понимал, что они уже все в отеле, бойцы эти. Прошли уже кэмп хороший, а мне сейчас выходить с ними на замену. Но и понимал, что это единственный шанс, и если я его упущу, то так и застряну в России. Как видишь, я принял бой. Выиграл. Был очень рад. Мне сразу дали... Дальше я был на замене, еще раз сделал вес, мне заплатили за то, что я сделал вес, подстраховал. И потом они дали мне третий бой уже рейтинговый — отборочный в «Гран-при». Тоже одержал победу, и они мне сказали, что я буду в следующем сезоне. Но прошлый сезон чуть обломала мне ситуация с этой визой.

— Ну да. Причем был такой хороший соперник — Рори Макдональд, на котором можно подняться медийно.

— Да. Вот как раз с кем я сейчас дрался — Дилано Тейлор, — вместо меня и поехал. Победил Рори, после чего, наверное, слишком сильно зазвездился. Он же сейчас много про меня болтал. Что я не его уровень. Что якобы в финале он выиграл. И в PFL его недолюбливали. Они все были мне благодарны, что я услугу им оказал.

— А тебя злил треш-ток в свой адрес со стороны соперника? Или было как-то пофиг?

— Одно дело, когда он чего-то говорил. Ладно, каждый в себе уверен. Я так же в себе уверен. Пусть говорит, что я не его уровень. Проблем нет. Но когда я увидел его в отеле... Он там так смотрел, пытался меня типа запугать. В такого фейкового гангстера играл. «Кого хочешь запугать?» — говорю. Он смотрит в глаза... Даже когда нас объявляли в клетке — он тоже смотрел. «Давай, давай, — говорю. — Посмотрим». После боя, когда я его уже уронил, мы стоим... Там же сразу не показывает камера, еще пару минут стоишь, ждешь объявления. Я повернулся к нему, говорю: «Сейчас смотри на меня, чего ты не смотришь?» Он поворачивается. Я ему: «Сюда смотри, говорю!» Он оборачивается. Я говорю: «Сейчас ты знаешь мой уровень». И все. Он промолчал, слова не сказал.

«Проблема американских бойцов — отсутствие любительской базы»

— Он же там еще давал понять, что остановка была ранней, хотя она не была ранней.

— После боя — после суеты, интервью — я увидел пару комментариев американских. Якобы рано остановили, туда-сюда. И я по отелю иду и как раз вижу рефери, который судил поединок. Я его спрашиваю: «Что ты думаешь по этому поводу?» Он говорит: «Когда я остановил, я его спросил, и он не понимал, что произошло, что стало». Говорит, видно было, что он потерянный был. Я же не обязательно должен был его прикончить. Как в прошлом бою — чтобы человек лежал там... И его откачивали часами.

— А его часами откачивали — того парня?

— Прошлый бой — да. Очень тяжелый нокаут был.

— Очень тяжелый. Он упал прямо как замороженный.

— Здесь тоже, я считаю, это было только начало. Я ему попал, если бы он вставал, пока повернется... Я свежий... Большой ущерб мог ему нанести.

— А было волнение за соперника? Имею в виду предыдущий поединок — где глухой нокаут.

— Предыдущего? Да. Где он долго лежал, в себя не приходил. Потому что последний удар он уже не видел. Даже на повторе видно, что у него глаза уже в другую сторону смотрят. Очень тяжелый нокаут был.

— Ты же ведь поначалу зацепил его редким достаточно ударом — то есть внешней стороной...

— Бэкфист, да.

— Да-да, причем бэкфист такой получился...

— Это осталось у нас еще с любительской школы. Когда еще мне брат лапы держал, когда я еще по Союзу ММА выступал. На автомате вылетело все. Это большой минус американских бойцов — что они в любителях не выступают. У него рекорд 10-3 в профессионалах, грубо говоря. Но в любителях он нигде не дрался. А мы сюда приезжаем — у нас по 10-12 боев [в профи]. Но в любителях у меня около 100 боев. Мы проходим школу такую — Союза ММА, любительского ММА. Друг с другом, сильные ребята, деремся. Набираемся опыта, и поэтому... В этом плане — любительской школы — российские бойцы на другом уровне. Поопытнее.

— Имеешь в виду, что любительская школа — она опыт дает в первую очередь?

— Да. Они у меня спрашивали: «А высокие тебя не напрягают?» Я говорил: «Я по любителям столько дрался, что против меня за день выходили по четверо. И высокие, и толстые, и короткие. Я со всеми привык». Под любого могу подстроиться. Проблем нет.

— Ты сказал про 100 боев, но это же, я так понимаю, не именно в любительских ММА, а в целом в любительской карьере.

— Думаю, в ММА — 50 как минимум. Я еще выступал по рукопашному бою. Там тоже столько же у меня. Еще по боевому самбо дрался. Очень много любительских боев. Это дает чуйку в бою. Ты можешь в критических ситуациях по-другому действовать, более уверенно.

«Во Флориде беззаботная, свободная жизнь. Где-то, может быть, даже слишком свободная»

— А бой с Магомедом Магомедкеримовым возможен? Он же тоже участник [сезона PFL].

— Самый актуальный вопрос в последнее время. Мы об этом пока не задумывались. Это такой спорт... Не факт, что со мной дальше что-то не случится — в следующем бою. Всякое может быть. Что мы травму не получим... Надеюсь, что только в финале встретимся.

— Вы же с ним вместе тренируетесь в American Top Team во Флориде?

— Да. Здесь тренируемся вместе. К этому бою спарринги только вместе делали, друг другу помогали.

— Расскажи про тренировки в American Top Team. Как тебе там? Что нравится, что не нравится?

— Честно говоря, без преувеличения, это номер один зал в мире. Все больше и больше наших ребят сюда приезжает. Когда им говоришь, что это лучший зал в мире, они: «Да ты преувеличиваешь». Когда они сюда приезжают, то понимают... Подход тут другой совсем. И у тренеров, и условия, в плане всего... Даже в плане климата. Ты постоянно хочешь тренироваться. Хотя здесь же отдыхать можно. Для меня полностью подходят все условия. И ударка, и очень много борьбы. То, что мне нравится. Акцент очень большой на борьбу.

Очень много спарринг-партнеров. Здесь есть все, что нужно, чтобы становиться лучше. Я чувствую, что за эти два года здесь вырос. И технически, и ментально... Раньше я всегда думал: вот поставили бы меня сейчас с каким-нибудь топом UFC — как бы я себя проявил? Сейчас я знаю, что с любым могу конкурировать. Когда мне дали Рори в прошлом году, я даже ни на секунду не допускал мысли, что могу ему проиграть. Хоть это и не тот Рори уже, но...

— Но с именем человек-то в любом случае.

— Да. Подраться хотелось с ним. Он мне написал, кстати, потом. Говорит: «Я очень сожалею, что ты не вылетел. Удачи тебе в дальнейшем». Когда мне визу не дали.

— Интересный момент. Мне кажется, далеко не каждый боец написал бы своему сопернику.

— Он очень хороший парень. Мы всегда с ним уважительно. Очень хороший, скромный парень.

— Что в Америке понравилось, а что не очень понравилось? Может, есть какие-то истории любопытные?

— В общем, нравится жизнь. Знаешь, какая жизнь? Спокойная, беззаботная жизнь, где тебя никто не напрягает. Просто каждый живет как хочет. Во всех планах. Свободная жизнь. Где-то, может быть, даже слишком свободная. У кого какие взгляды в голове. Вот хочешь быть таким — будь таким. Тебя вообще не будут трогать. Живи спокойно и работай.

И люди очень такие... добрые. Они видят внешность. «Ты боец?» — спрашивают. В магазинах, в бутиках... Даже в продуктовом магазине могут спросить. Если скажешь: «Да, я боец», они такие эмоции испытывают, тебя расспрашивают. А дома ты хоть чемпионом будешь каким — «А, молодец, все». Здесь же они с тобой будут фоткаться, расспрашивать, где ты выступаешь. Каждую мелочь досконально. Ты удивляешься, думаешь: «Зачем тебе это нужно вообще?» Отзывчивые такие, доброжелательные. Даже после этого боя больше здесь меня поздравляли, чем дома. В этом плане там [в Дагестане] конкуренция очень большая. Надо пояс UFC забрать, чтобы тебе внимание какое-то оказали.

— Падение рубля сейчас сильно напрягает? Учитывая, что он сейчас... сколько там... доллар — 83 (теперь уже 80. — Прим. «СЭ»).

— Честно — вообще не смотрю за рублем. Вначале, когда я сюда приехал, я постоянно переводил на рубли что-то. Куда-то пойдем покушать, я говорю: представь, мы сели тут и за раз 30 000 рублей отдали, вчетвером покушали. И вот так постоянно — переводили, переводили на рубли. А сейчас уже... Я зарабатываю в долларах. Смысл мне в рубли переводить?

Магомед Умалатов. Фото Global Look Press

«Американцы не парятся. Проиграют, из клетки выйдут — и уже ха-ха ловят»

— А расскажи про спарринги. С кем из звезд тебе удалось поработать? Все же это ATT. Там много крутых парней.

— Спарринги? С Масвидалем я не спарринговал ни разу, боролись пару раз. В последнее время он такой — ленивый, на спаде. По последним его боям было видно, что он на закате. Он кого-то полегче себе брал — и с ними работал. Они не любят особо напрягаться — американцы. Дастин Порье тоже постоянно берет кого-нибудь поменьше. Поэтому брал американца, который чуть поменьше, пониже, и с ним работал. Есть Джонни Эблен — в 84 кг чемпион Bellator. Он очень хороший. С ним часто работаем — и в борьбе, и везде.

— Выносливый, как мне показалось по бою с Токовым. Очень хорошо дышал.

— Очень выносливый, очень талантливый парень. Может бороться без конца и в ударке хорошо себя чувствует.

— Большое будущее у этого парня.

— Он вырос чисто в этом зале — в АТТ. Они с нуля его взяли.

— Это же про него рассказывали, что кто-то встал в спарринг с Бозигитом Атаевым... Все мы знаем, какой удар у Бозигита Атаева... И Бозигит его там чуть ли не до слез...

— Я тоже об этом слышал, да. Но буквально в последние пару лет он жестко прибавил. Три года. Ребята, которые еще до меня приезжали, говорят, что он тогда сыроватый был. А потом приехали — а он уже на другом уровне. Но когда за тобой тренеры смотрят, когда в таком зале — хочешь не хочешь, ты наберешь.

— Ты сказал, что американцы не любят перенапрягаться. Какая-то тенденция, получается?

— В основном — да. Вечером кроссфиты делают, тяжести поднимают, напрягаются. Американцы — они более по-умному тренируются. За ними следишь — берешь многое для себя. Я тоже тренировался слишком... Перепахать, эти кроссфиты ненужные. Лишь бы загонять себя.

— А наши, наверное, больше всего заморачиваются насчет того, чтобы как следует выложиться?

— Они могут приехать за три месяца [до боя] — и три месяца просто по два раза в день пахать, пахать, пахать. Уничтожать себя. Все, три месяца они отпахали нереально просто. Все что можно делали.

Приезжаешь на бой с ними — секундировать. Приезжаешь — а они говорят... В один день спарринг у них не так пошел, за две недели до боя. Ну, бывают неудачные спарринги у тебя. Или акклиматизация чуть у тебя. И он говорит: «Я не готов». Я говорю: «Куда ты не готов? Ты три месяца пахал. Как ты можешь быть неготовым?» Говорю: «Убери эти мысли из головы. Просто вес гоняй — и все». Американцы — они не парятся. И в плане этого. И в плане... если они проиграли — они из клетки выйдут и уже ха-ха ловят. Как к работе к этому относятся. Как мы, не грузятся они. Перед боем себя не грузят. «У меня ответственность. Проиграю — что скажут про меня дома?» А они с холодной головой выходят и устраивают зарубы.

Хабиб Нурмагомедов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спросил у Хабиба насчет боя в Рамадан...»

— Ты же тренировался в зале Eagles, когда тот еще был...

— Да, один год. На Кутузе, в зале Fight Nights.

— С Хабибом, Махачевым пересекался каким-либо образом?

— Да, мы знакомы. Здесь с Хабибом мы виделись — в Майами, когда Eagles проходил. Турнир он проводил. Мы в одном отеле вместе были. На дорожке бегали вместе, общались. Советы брал у него.

— Что посоветовал, расскажи. Из того, что можно рассказать. Может быть, что-то по тренировкам или в этом роде.

— Это было в прошлом году. Это был Рамадан — как раз как сейчас. Я у него спросил, могу ли подраться в Рамадан, если буду поститься. «У тебя же опыта больше», — говорю. Он мне сказал, что оптимальную, идеальную форму ты не наберешь, если будешь поститься. Тяжело будет. Истощение будет организма. И в плане остальных моментов каких-то. Я уже тонкостей не помню. И когда я вышел с Рори, он написал мне в поддержку: «Давай, газ, сделай это». Поддержал меня.

— А как сейчас, кстати, было — биться в Рамадан? Удалось приблизиться к оптимальный форме? Или нет?

— Тяжело было, честно говоря. Тут чувствуется истощение. Я вообще не сторонник драться в этот месяц. Я не знаю, почему PFL постоянно... Рамадан двигается на 10 дней назад, и PFL тоже с нами вместе... как будто за нами... продолжает за нами идти, короче. Постоянно в пост проводит первый турнир. Я вот это не понимаю. Раньше они проводили в мае... В этом плане очень тяжело было настроиться, не хотелось драться в этот месяц.

— Самым тяжелым было настроиться на поединок или в физической форме подойти хорошей?

— В физической форме. Если ты истощаешься, если постишься, то воду не пьешь, не кушаешь. Вес надо гонять, и... выложиться на 100 процентов ты не можешь.

Камару Усман. Фото Global Look Press

«Камару Усман позвонил Али Абдель-Азизу и сказал, что хочет со мной тренироваться»

— Ты — восьмой ребенок в семье. Каково это — быть восьмым, самым младшим, из своих братьев и сестер?

— Я рад, что у меня такая большая семья. Большая, дружная семья. Очень много... Племянников — куча. Можно сказать, каждый месяц пополнение. Я их уже сколько не видел. У меня уже сколько племянников родилось. Есть мотивация выиграть этот «Гран-при», помочь своей семье. Это больше всего мной движет. На первом месте. Я это все делаю для своей семьи, не только для себя.

— У тебя Миша Краймер два года назад об этом спрашивал. Ты тогда не стал об этом говорить. Может, сейчас какие-то новости есть? Как у Гасана дела?

— Нормально. Он спорт оставил. У него родился сын. Семьей занимается, отдыхает, можно сказать.

— Последнее. Какая была реакция у Али Абдель-Азиза на твою последнюю победу? Он же твой менеджер.

— Он всегда помогает, старается всем помочь. Когда я находился в Вегасе, он всем помогал мне. Всем, чем мог. После боя он сразу позвал нас в ресторан, покушать. И во время разговора он сказал: «Мне звонил Камару Усман, он спрашивал, во Флориде ли ты живешь. У него там недалеко свой зал. Он спрашивал, можешь ли ты потренироваться с ним. Помогать ему, когда ему нужно. Спарринговаться, вместе тренироваться». Он [Усман] интересовался мной, короче.