«Пакмэн», «василек», «режим убийцы». Кодовые слова Маги Исмаилова и его креативного брата

Важный тактический аспект в ММА

Рамазан Исмаилов — старший брат и тренер Магомеда Исмаилова. Во время боев он делает то, что в UFC просто невозможно: ведет прямой эфир в Instagram. Это ему нисколько не мешает следить за поединком. «Я телефон вот так держу, даже на него не смотрю, — объясняет Рамазан в интервью «СЭ». — Раз в 30 секунд могу глянуть, направлена камера или нет. Я вообще о телефоне не думаю. Когда суета — могу кинуть и забыть про него. А так веду прямые эфиры почти на всех боях. И с Емельяненко вел, и с Фроловым. Тенденция пошла. Подписчики просят: «Пожалуйста, сделай эфир по-братски». Так что теперь это моя фишка!»

Благодаря прямому эфиру Рамазана во время боя Исмаилова с Иваном Штырковым 13 декабря на АСА 115 мы узнали, что у них с Магой существуют кодовые слова. И они забавные. Вот цитаты.

«Через вспышку. Через вспышку пакмэна! Пакмэн через вспышку!»

«Пакмэна! Пакмэна! Вот та-а-ак!»

«Исаева работай! Исаева работай!»

«Пакмэн, Пакмэн где? Пакмэн пройдет! Жестко пройдет он!»

«Почта в живот!»

«Вспышку сделай! Вспышку попробуй! Пройдет вспышка, я тебе говорю. Молодец!»

«Ножку заправь по-хабибовски!»

«Через домик! Во-о-о!»

«Василек сделай! Василек! Через боковой василек дай! Через боковой василек пройдет!»

«А ну давай рамазана попробуй!»

«Режим убийцы включил! Включил режим убийцы!»

Рамазан не стал расшифровывать, что точно означают «пакмэн», «вспышка», «почта», «василек», «домик», «рамазан», чтобы не пришлось придумывать новые коды. «Но могу сказать, что «исаева делай» — это работа у сетки, которую они с Али Исаевым на тренировках постоянно делают, — отмечает Рамазан. — Пакмэн — это две комбинации. Да, в стиле Мэнни Пакиао. Рамазан — моя наработка. Василек — это с Вячеславом Василевским связано (Исмаилов победил Василевского техническим нокаутом в апреле 2019 года. — Прим. «СЭ»)».

В бою со Штырковым были использованы далеко не все коды, которые придумали братья Исмаиловы. «Есть еще «буек качай», «холостой», «щупальца», — рассказывает Рамазан. — Можно придумывать и придумывать. Многие люди наши коды уже знают, поэтому потихоньку меняем слова. Впервые мы начали использовать коды в бою с Алькантарой (март 2018 года, Исмаилов победил техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»). Там был код «наше делай, наше!».

«Не знаю, как часто другие тренеры используют коды, но всем известно, что тренер Майка Тайсона, Кевин Руни, использовал цифры, — говорит Исмаилов-старший. — Если я говорю Магомеду какое-то кодовое слово, это не значит, что он должен сломя голову следовать этой подсказке. Но это значит, что в голове подсказка у него уже есть. Я ему таким образом мозг включаю, даю направление, через какую комбинацию можно зайти. Моя задача — подсказать, а так ему в бою виднее, как делать. Хотя в большинстве случаев он делает то, что я говорю».

Предназначение кодов понятно: чтобы соперник не понимал, что бойцу подсказывают из угла. «Вот, например, из угла Штыркова говорили «бей в живот», и Магомед уже знал, что Штырков хочет его в живот ударить, он был готов к этому удару, — отмечает Рамазан. — Такую историю расскажу. Был турнир в Дагестане. И один человек подсказывал своему близкому. То делай, это делай, а это не делай. Но его друг — он был в синем углу — проиграл. И после поединка боец из красного угла подошел к человеку, который подсказывал, и поблагодарил его: «Спасибо, уцы («брат» на даргинском. — Прим. «СЭ»), я все сделал так, как ты своему другу говорил!» То есть человек подсказывал одному, а получилось так, что его советами воспользовался другой. Вот чтобы такого не было, и нужны коды. Для оппонента это будет стресс!»

Из известных тренеров по ММА активно использует коды Марк Генри, который работает с такими топовыми российскими бойцами, как Забит Магомедшарипов, Тимур Валиев, Магомед Магомедов.

«Самые смешные коды Марка? В основном русские слова, — говорит Валиев «СЭ». — Учим его. Смешно все, что он по-русски говорит. Есть код «Сибирь», есть код «Москва», названия других городов, цвета, месяца года. Нет, кода «Махачкала» нет. Он старается использовать короткие коды».

«Это может быть любое слово, — добавляет Магомедов. — Имя, например. «Мага» может сказать, и это будет означать или комбинацию, или контратаку».