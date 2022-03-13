«Да что ты с ним играешься, он уже мертвый! Переводи!» Анкалаев не слушал тренера, но все равно победил

Магомед Анкалаев впервые стал участником главного боя турнира UFC. На шоу UFC Fight Night 203 он выиграл единогласным решением судей у Тиаго Сантоса.

Магомед Анкалаев, Россия, 29 лет. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение.



Тиаго Сантос, Бразилия, 38 лет. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 22 победы, 10 поражений.

Анкалаев пока еще шестой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе, но теперь наверняка займет место Сантоса — пятое. Чемпион — Гловер Тейшейра, на первом месте — Ян Блахович, на третьем — Иржи Прохазка (будет биться за пояс с Тейшейрой 11 июня), на четвертом — Энтони Смит. Анкалаев сильнее Смита — это очевидно всем, кто внимательно следит за UFC, но рейтинги UFC — это далеко не всегда объективная вещь. Это тоже очевидно всем, кто следит за этим промоушеном.

В первом раунде и Анкалаев, и Сантос были очень осторожны. Российский боец нанес восемь значимых ударов, бразилец — 10. Крохи. Раунд тем не менее остался за Магомедом — его удары были крепче (особенно правый кросс), плюс он постоянно поддавливал.

Второй раунд 4 с половиной минуты шел под диктовку Анкалаева. Контроль ситуации, редкие, но выверенные удары. Тренер дагестанца — Сухраб Магомедов — без остановки давал подсказки. Турнир проходил без зрителей — в UFC APEX, так что его было прекрасно слышно. «Просто продышись хорошо, продышись хорошо». «Не дай ему расслабиться!» «Пусть суетится!» «Постоянно дави, не давай ему собраться!» «Он пристреливается, не давай ему пристреливаться!» «Не теряй концентрацию!» Тем не менее в конце раунда Анкалаев потерял концентрацию, сблизился с противником и пропустил удар в висок, после которого оказался в нокдауне. До гонга оставалось всего-то 15 секунд, так что развить преимущество у Сантоса не получилось.

«Нормально все», — произнес Анкалаев в перерыве, сидя на стуле. «Не теряй концентрацию и не заходи в размен ни в коем случае! — сказал ему Магомедов. — Миллион раз говорил тебе! Издалека — бам!»

В третьем раунде Анкалаев продолжил перестреливать Сантоса с дистанции, не рискуя. Ближе к концу Магомедов стал требовать от него прохода в ногу. Магомед сделал попытку, не получилось, и потом продолжил биться в стойке. Раунд он выиграл — 19:18 по значимым ударам, причем его удары были явно чувствительнее.

В четвертом раунде (начался с опасной атаки Сантоса) Магомедов снова стал требовать от Анкалаева, чтобы он сделал тейкдаун. Однако Магомед почему-то игнорировал его просьбы. И это при том, что Сухраб 23 (!) раза выкрикнул слово «переводи». Вот как это было:

«Переводи! Удар с шагом вразрез и переводи! Переводи! Переведи его! Он уже не может, переведи его! Ударь задней рукой с шагом в сторону! Делай, что тебе говорят! Вот * [блин]! И доработать передней рукой — и переводи его! С шагом в сторону, от сетки отойди! Также зайди и переведи в переднюю ножку! Делай, что тебе говорят! С шагом в сторону бей!!! Переведи его!

Бей в живот, он уже мертвый * [блин]! Переведи его! Бей ногами в живот! Он уже мертвый! Переведи! Да делай, что тебе говорю я! С шагом ударь! С шагом в сторону ударь с этой ноги и переведи его! Соберись, не расслабляйся! И переведи его! Ты переведешь его?! Переведи! Ударь вразрез и переведи!! Пройди ему в ножку переднюю! Ногой! Ногой дай ему! Дай ему ногой! И переводи его!!! С троечкой и третий удар от сетки! Дай вразрез и переведи! Дай с задней руки вразрез сразу! Сделай, что я тебя прошу! Все то, что отрабатывали, сделай! Отсюда дай и переведи его! Не рубись! Полторы минуты осталось, да переведи его и забей локтями!!! Да че ты с ним играешься, он уже мертвый! Переведи его, не надо ниче бить! Переведи! Подойди и переведи его! Ты его отпускаешь, переведи его!"

После 23-го слова «переводи» Анкалаев, наконец, вошел в клинч и легко повалил Сантоса, продержав на полу до гонга.

«Через одну ножку [переводи] - он сразу падает. Что ты с ним играешь?» — сказал Магомедов в последнем перерыве.

В пятом раунде Анкалаев ничего не дал сделать уставшему Сантосу в стойке, перебил его, а потом спокойно подержал в клинче у сетки. Итог: победа российского бойца единогласным решением судей.

После боя Магомед признался, что слышал подсказки тренера, но все равно делал по-своему. «Я хотел подраться пять раундов, проверить себя, готов ли я идти на вершину, к титулу, — сказал он в октагон-интервью. — Я ожидал, что он будет бросаться сильно, но получилось так, что он осторожничал, хотел поймать меня. Но мы обыграли его. Было много моментов, когда мог перевести его, тренер подсказывал переводить, но получилось так, что в стойке подрались. Я думаю, я уже заслужил титульный бой, сейчас подерутся Тейшейра и Прохазка, я хотел бы подраться за пояс».

Рекордная победная серия в полутяжелом весе UFC — у Джона Джонса (13 выигранных боев). У Анкалаева второй результат в истории — восемь побед подряд (столько же было у Лиото Мачиды). Круто. Но есть чувство, что Магомед перестал прогрессировать. Не лучший бой с Крыловым, довольно тусклые выступления в поединках с Волканом Оздемиром и Тиаго Сантосом. Тусклые, исходя из возможностей Анкалаева. Для многих бойцов из топ-15 такие перформансы считались бы выдающимися, но не для него. Взрывная сила в руках, хлесткие, быстрые удары ногами — причем разнообразные, тайминг, борьба — Магомед в ММА может практически все, он очень одаренный боец. Будем надеяться, что Анкалаев проведет следующий бой ярче. Не исключено, что этот бой будет титульным. Но учитывая, что у Энтони Смита до сих пор нет соперника, Магомеда, вероятно, сначала сведут как раз с ним.