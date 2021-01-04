Лучшие нокауты 2020 года: чудо в UFC, шедевр от ветерана, безумный апкик в Москве

Все лучшее из ММА, бокса, кикбоксинга и тайского бокса.

15-е место

7 августа. ММА. Валери Лоуреда (США) — Тара Графф (США) — КО, 2-й раунд, 5:00. До 56,7 кг. Анкасвилл (США), Bellator 243.

Нокаут эффектный, но в общем и целом ничего особенного. Зато танец после победы... Такого в ММА мы еще не видели! Лоуреда, эта американка кубинского происхождения, не только выглядит прекрасно, но и дерется хорошо. Сейчас ей 22, и она выиграла все три своих боя в ММА.

14-е место

22 августа. Бокс. Александр Поветкин (Россия) — Диллиан Уайт (Великобритания) — ТКО, 5-й раунд, 0:30. Свыше 90,7 кг. Брентвуд (Великобритания).

Поветкин, казалось, безнадежно проигрывал бой, однако в начале пятого раунда нырнул под правую руку британца и нанес идеальный апперкот. Как по учебнику. В ноябре должен был состояться реванш, но, к сожалению, Поветкин заразился коронавирусом. Вероятно, второй бой Александра с Уайтом пройдет в 2021 году.

13-е место

12 декабря. Кевин Холланд (США) — Роналдо Соуза (Бразилия) — КО, 1-й раунд, 1:45. До 83,9 кг. Лас-Вегас (США), UFC 256.

Холланд провел 2020-й просто потрясающе: пять побед в пяти боях UFC! Самую зрелищную победу, да еще и над статусным соперником, Кевин приберег на конец года, причем победную атаку в поединке с Жакаре он начал лежа на спине.

Kevin Holland by crazy ass KO pic.twitter.com/rUDtcQ67NL — ShayMyName (@ImShannonTho) December 13, 2020

12-е место

21 февраля. ММА. Тимоти Джонсон (США) — Тайрелл Форчун (США) — КО, 1-й раунд, 2:35. Свыше 93 кг. Такервилл (США), Bellator 239.

Джонсон пришел в Bellator после UFC, рассматривался как потенциальный претендент на чемпионство, но дважды проиграл глухими нокаутами — сначала Чейку Конго, а потом Виталию Минакову. У 29-летнего Тайрелла Форчуна был рекорд 8-0, он тот человек, который должен освежить ветеранский тяжелый дивизион, он надежда Bellator. Однако Джонсон, в этот раз вышедший в клетку с бородой (раньше он дрался усатым), снес Форчуна мощнейшим ударом правой в челюсть.

Commitment & intensity — @TBearTim scored an incredible KO on Friday night at #Bellator239 and @RobinBlackMMA breaks it down for us all. pic.twitter.com/n8M9hO5Ppu — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 24, 2020

В августе Джонсон выиграл техническим нокаутом у Мэтта Митриона, а в октябре взял реванш у Чейка Кнг, победив раздельным решением судей. Теперь он претендент на чемпионский бой. Что касается Форчуна, то в ноябре он победил единогласным решением Саида Соума, после чего бросил вызов Сергею Харитонову.

11-е место

22 марта. Кикбоксинг. Минору Кимура (Бразилия) — Эдер Лопес (Португалия) — КО, 1-й раунд, 1:02. До 70 кг. Сайтама (Япония), K'FESTA 3.

В марте бразилец с японскими корнями Минору Кимура выиграл «Гран-при К-1» до 70 кг. Во всех трех боях он победил нокаутами. Самый яркий из них — в поединке с Эдером Лопесом в полуфинале. Всего на три боя Кимуре понадобилось 262 секунды. Это новый рекорд «Гран-при K-1».

Kimura «Tyson» Minoru strikes again pic.twitter.com/g9JMerGsqI — Jolassanda (@Jolassanda1) March 22, 2020

У Минору в профессиональном кикбоксинге 35 побед, 9 поражений и 1 ничья. При этом 27 раз он выиграл нокаутом. Очень жесткий панчер.

В 2016 году он решил попробовать в ММА. Соперником был знаменитый Чарльз Беннетт, один из самых забавных персонажей в ММА — и самых сумасшедших (прозвище Crazy Horse). Тогда он стабильно проигрывал в лучшем случае через бой, а после поединка с Кимурой потерпел 10 поражений подряд. Однако дебют в ММА обернулся для бразильца оглушительным провалом (гиперссылка — чhttps://www.youtube.com/watch?v=O2n4PYVKY5k). Минору проиграл за 7 секунд — техническим нокаутом. Проиграл Беннетту, которому уже давно плевать на результат. Впрочем, в ММА случаются и более удивительные вещи.

10-е место

12 сентября. Кикбоксинг. Риуто Оинума (Япония) — Кийоши (Япония) — КО, 2-й раунд, 1:47. До 52 кг. Токио (Япония). KNOCK OUT CHAMPIONSHIP 2.

Несмотря на пандемию, турниры по кикбоксингу в Японии проводились довольно часто, и красивых нокаутов там было немало. Самый зрелищный, пожалуй, этот.

Ryuto Oinuma (@strg_ryu) with an amazing spinning back knockout against Kiyoshi! pic.twitter.com/mqJcLlvv1k — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) September 13, 2020

9-е место

4 октября. ММА. Магомед Бибулатов (Россия) — Родриго Прайя (Бразилия) — КО, 1-й раунд, 1:11. До 61,2 кг. Грозный (Россия), АСА 112.

Бибулатов — базовый каратист, но в ММА это его первая победа нокаутом после удара ногой. Зато какая! Магомед (17-2) дрался в UFC, но там его карьера не заладилась (1 победа, 2 поражения). Он вернулся в Россию и теперь феерит в АСА — это третья досрочная победа Бибулатова в трех боях.

? SPINNING BACK KICK KNOCKOUT! Magomed Bibulatov is applying for the BEST knockout of the year! #ACA112 pic.twitter.com/MyOpWHWte8 — ACAMMA (@ACA_League) October 4, 2020

8-е место

20 июня. Бокс. Серхио Альфредо Чирино Санчес (Мексика) — Густаво Алан Пина (Мексика) — КО, 3-й раунд. До 57,1 кг. Мехико (Мексика).

Немного о том, кто победил: Санчесу 26 лет, у него 15 побед (9 — КО/ТКО) и 1 поражение. За пределами Мексики еще не выступал.

Sergio Alfredo Chirino Sanchez (15-1) with the brutal KO-3 of Gustavo Alan Pina (8-3) in their featherweight bout in Mexico City



?ESPN pic.twitter.com/u4hKSr3nSK — Tim — Boxeo ?? Boxen бокс ??? Boks ?? Box (@TimBoxeo) June 21, 2020

7-е место

6 июня. ММА. Коди Гарбрандт (США) — Рафаэль Ассунсао (Бразилия) — КО, 2-й раунд, 4:59. До 61,2 кг. Лас-Вегас (США), UFC 250.

В декабре 2016 года Гарбрандт уверенно победил тогда доминирующего чемпиона легчайшего дивизиона Доминика Круса и взял пояс. А затем последовали поражения от Ти Джея Диллашоу (два) и Педро Муньоса. Коди смело шел в размен и падал. В этот раз Гарбрандт дрался осторожнее, чем раньше, но выиграл все равно ярко. Одновременно с гонгом он нанес убойный удар с правой. Ассунсао был так сильно потрясен, что потом даже не мог усидеть на стуле.

6-е место

19 сентября. ММА. Лом-Али Нальгиев (Россия) — Иманали Гамзатханов (Россия) — КО, 1-й раунд, 3:42. До 70,3 кг. Москва, АСА 111.

Нокауты апкиком в ММА встречаются редко. От подобного удара как-то рухнул Олег Тактаров, Гегард Мусаси лежа на спине отправил спать Жакаре Соузу, а Нико Прайс — Джеймса Вика. Но чтобы такое случалось в России... Сложно вспомнить. Так вот, на турнире АСА 111 в Москве мы увидели нокаут апкиком. Дрались опытные бойцы, и Нальгиев оказался хитрее. В интервью после боя Лом-Али сказал, что работает над апкиками на тренировках, так что этот нокаут совсем не случайность.

5-е место

24 сентября. Бокс. Мелвин Лопес (Никарагуа) — Ейсон Варгас (Колумбия) — КО, 1-й раунд. До 52,5 кг. Майами (США).

Лопесу 23 года, но в профессиональном боксе он провел уже 25 боев (24 победы — 15 КО, 1 поражение). В США выступает с 2018 года. Его сопернику 30 лет. И из последних пяти поединков он проиграл пять. Пока рано говорить о том, что Лопес — восходящая звезда, но нокаут он сделал знатный. Ближайший бой Лопес проведет 29 января, соперник — Шарон Картер (11-3).

Knockout of the year contender in Miami! 22yr old Nicaraguan Melving Lopez (23-1, 14 KO's) absolutely folds Yeison Vargas (17-5) in their bantamweight contest for a TKO-1 victory. Thankfully, Vargas left the ring under his own power and looks to be OK. pic.twitter.com/Q3RVZDWhkI — Tim — Boxeo ?? Boxen бокс ??? Boks ?? Box (@TimBoxeo) September 25, 2020

4-е место

15 августа. Тайский бокс. Дараек (Таиланд) — Наурис Бартошка (Ирландия), КО, 1-й раунд, 1:42. До 62 кг. Патонг (Таиланд), Muayi Hardcore.

В тайском боксе в 2020 году было много крутых нокаутов — и локтями, и коленями, но этот идеальный удар с разножки однозначно на первом месте.

Insane KO by Daraek RevolutionMuayThai this morning at Muay Hardcore (vs. Nauris Bartoska).



Flying switch kick to the face pic.twitter.com/xyZ3HqWBOb — caposa (@Grabaka_Hitman) August 15, 2020

3-е место

10 января. ММА. Эммануэль Кэлхун (США) — Марк Эйтль (США) — КО, 1-й раунд. До 70,3 кг. Даллас (США), турнир XKO 48: All In Casino Night.

Один из самых зрелищных нокаутов года случился на местечковом американском турнире в казино. Шла борьба в партере, Эйтль был наверху. Кэлхун оттолкнул соперника ногами, тут же поднялся и выпрыгнул чуть ли не на полтора метра. Удар коленом — противник в глухом нокауте.

2-е место

10 октября. ММА. Мамед Халидов (Россия) — Скотт Аскхэм (Англия) — ТКО, 1-й раунд, 0:36. До 83,9 кг. Варшава (Польша), KSW 55.

Это был реванш. В декабре 2019 года Халидов, легенда европейских ММА, проиграл единогласным решением судей. Как Мамед сказал в интервью «СЭ», он вышел драться, а Аскхэм его просто залежал. Теперь 40-летний Халидов снова бросился вперед и на этот раз успешно — он отправил Аскхэма блистательным ударом с разножки в прыжке, а потом добил.

1-е место

10 октября. ММА. Хоакин Бакли (США) — Импа Касанганай (США) — КО, 2-й раунд, 2:03. До 83,9 кг. Абу-Даби (ОАЭ), UFC Fight Night 179.

И быть Халидову на первом месте, но всего-то через час после его шедевра Бакли исполнил нечто уникальное: он ударил с разворота опорной ногой и отправил соперника в глухой нокаут. Бакли поразил весь мир.

Спустя несколько дней президент UFC Дана Уайт отчитался о медиауспехах: «Нокаут Бакли на данный момент собрал 60 миллионов просмотров в Twitter. Это самое просматриваемое UFC-видео в истории твиттера. Ближайший к нему по просмотрам — нокаут Конора Макгрегора, который набрал 7,1 миллиона просмотров. Также Бакли побил наш рекорд по ретвитам. Его нокаут собрал 150 000 ретвитов. Это самый ретвитнутый пост в истории UFC. Ближайший к нему по трафику — ретвит нокаута Конора Макгрегора — 27 000 твитов».

Естественно, сейчас, в январе 2021-го, приведенные Уайтом цифры стали еще больше. А Бакли вернулся в клетку уже в ноябре и нокаутировал Джордана Райта, тоже довольно зрелищно. О жизни автора самого зрелищного нокаута года можно прочитать здесь.