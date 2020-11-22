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Автор нокаута года в UFC вырубил очередного соперника. Видео

09:56
Хоакин Бакли одержал победу над Джорданом Райтом на турнире UFC 255.
Хоакин Бакли одержал победу над Джорданом Райтом на турнире UFC 255.

Американский боец Хоакин Бакли одержал победу над соотечественником Джорданом Райтом на турнире UFC 255, который прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Бакли нокаутировал Райта в начале второго раунда комбинацией из трех ударов.

26-летний Бакли прославился 11 октября, на шоу UFC Fight Night Абу-Даби нокаутировав Импу Касанганая удивительным ударом ногой с разворотом. В соцсетях UFC тот нокаут назвали лучшим в 2020 году.

На счету Бакли 12 побед и 3 поражения в ММА (2-1 в UFC).

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