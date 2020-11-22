Автор нокаута года в UFC вырубил очередного соперника. Видео

Американский боец Хоакин Бакли одержал победу над соотечественником Джорданом Райтом на турнире UFC 255, который прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Бакли нокаутировал Райта в начале второго раунда комбинацией из трех ударов.

26-летний Бакли прославился 11 октября, на шоу UFC Fight Night Абу-Даби нокаутировав Импу Касанганая удивительным ударом ногой с разворотом. В соцсетях UFC тот нокаут назвали лучшим в 2020 году.

На счету Бакли 12 побед и 3 поражения в ММА (2-1 в UFC).