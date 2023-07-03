Футболка в стиле Хабиба и бионический костюм. Лучшие мемы о бое Маска и Цукерберга

Поединок, о котором говорят все.

С 22 июня в мировых ММА только и обсуждают, что теоретический бой Илона Маска против Марка Цукерберга. Два миллиардера поссорились в соцсетях и договорились о бое в клетке. Пока стороны договариваются об условиях, в интернете клепают мемы о предстоящем поединке.

Президент UFC Дана Уайт — один из тех, кто может выиграть от такого противостояния. Уайт в хороших отношениях с обоими миллиардерами, поэтому поединок вполне реально провести в его промоушене. Сам Уайт не против, что и высмеивают пользователи.

Медиамагнаты договорились о поединке в Twitter, но если бы Маск, который занимается джиу-джитсу, выступал в UFC, то это выглядело бы примерно так.

Многие болельщики и эксперты критиковали UFC за введение, а затем возвращение пояса BMF, которым награждается «главный гангстер» промоушена. Но на фоне вероятного поединка двух неподготовленных бизнесменов даже пояс BMF уже не кажется такой уж абсурдной идеей.

Поклонники Хабиба наверняка помнят футболку Орла, в которой он вышел на поединок против Тиаго Тавареса в Бразилии. На ней боец напечатал надпись «Если бы самбо было легким, оно называлось бы джиу-джитсу», чем сильно разозлил местных фанатов. А вот так должна выглядеть футболка Маска для выхода на поединок против Цукерберга.

Если Маск и Цукерберг действительно договорятся о бое в UFC, соперники войдут в клетку и бой начнется, выражение лица Даны Уайта, вероятно, не будет сильно отличаться от фото ниже.

Любители ММА не понимают, как возможен поединок миллиардеров, один из которых находится не в лучшей физической форме. У Маска действительно грузная комплекция, но все оказалось намного сложнее.

Один из пользователей предположил, как будет выглядеть подготовка Маска, видимо, вспоминая высказывание Александра Карелина, который говорил,что ММА учат смешивать водку с пивом.

Фото Соцсети

Учитывая отсутствие бойцовского опыта Маска и Цукерберга, многие представляют их поединок именно так.

Фото Соцсети

Мемов, вероятно, скоро прибавится: бой обсуждают всерьез и на самом высоком уровне. По информации TMZ, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации. Не исключено, что поединок пройдет в римском Колизее.