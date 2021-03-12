«Федор сказал, что вырос на моих боях». История первого неоспоримого чемпиона UFC

Марк Коулмэн — легенда ММА.

Коулмэн — первый регулярный чемпион UFC и пятый боец, включенный в Зал славы UFC. Год назад мы писали о том, как Марк угорает в комментариях под постами Александра Емельяненко в Instagram. В ноябре же стало известно, что Коулмэн перенес сердечный приступ. Потом состояние Марка стабилизировалось, но активность в социальных сетях он значительно снизил. Недавно мы вспоминали другую легенду боев без правил 1990-х — Танка Эбботта (он, к сожалению, тоже испытывает проблемы со здоровьем). Теперь материал о Коулмэне — его большое интервью YouTube-каналу Hannibal TV (июнь 2019 года), где он в подробностях рассказал о своей карьере.

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О детстве

Коулмэн родился 20 декабря 1964 года во Фримонте (штат Огайо, США). В подростковом возрасте начал заниматься вольной борьбой. Стал чемпионом первого (самого престижного) дивизиона NCAA. Выступал за сборную США. Завоевал серебро на чемпионате мира 1991 года в весовой категории до 100 кг, а на Олимпиаде-1992 занял седьмое место.

«Детство помню не очень хорошо, но кое-что могу рассказать. У меня были прекрасные родители, которые поддерживали меня во всем с ранних лет. Еще будучи ребенком, я интересовался борьбой — мечтал стать чемпионом. Также любил футбол и бейсбол — мне всего хотелось. Я был очень застенчивым, но я никому не позволял обижать себя. В то время не было ММА, но уже в пятилетнем возрасте я ощущал себя бойцом. Мне хотелось достичь вершин и в боях, и в борьбе, и в бейсболе, и в футболе. Ну и хотелось принять участие в Олимпийских играх. И мне удалось пробиться в сборную страны. Это был очень крутой опыт.

Кумир? В 1990-м я провел очень жесткий тренировочный лагерь под руководством Дэна Гейбла. Вот он был моим кумиром. В свое время он был одним из лучших борцов планеты (Гейбл — олимпийский чемпион 1972 года по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг. — Прим. «СЭ»)".

О переходе в ММА

Коулмэн дебютировал в ММА 12 июля 1996 года — на турнире UFC 10. Дебют получился исключительно успешным. В четвертьфинале однодневного Гран-при он победил Моти Хоренштейна (сдача), в полуфинале — Гари Гудриджа (сдача), в финале — Дона Фрая (технический нокаут).

«Я еще учился в колледже, когда узнал о зарождении ММА. Помню, сидели с ребятами и с полным восторгом смотрели UFC 1 с участием Ройса Грейси. Бои без правил были для меня неким глотком свежего воздуха. Тогда еще немного времени прошло с тех пор, как я проиграл на Олимпиаде. Я сильно расстроился, ведь следующего шанса нужно было ждать еще четыре года. А тут зарождается ММА. Я влюбился в этот вид спорта, понимая, что со своей борьбой способен побить даже Грейси.

Я окончательно решил, что надо переходить в ММА, когда провалил отборочный тур на Олимпиаду-1996. В то время UFC подписывали и устраивали поединки бойцов разных стилей. Я был представителем борьбы и решил попробовать силы, приняв участие в турнире UFC 10. Им нужен был боец, и помимо меня там из борцов хотели биться Марк Керри и Том Эриксон. Я недолго думая сказал одному из тогдашних главных организаторов, что выбью все дерьмо и из Марка, и из Тома, а еще побью и всех остальных бойцов, которые будут драться на UFC 10. Дон Фрай был тогда чемпионом, и я сказал, что надеру ему зад. В итоге меня подписали, и я громко заявил о себе, выиграв UFC 10.

Далее я победил и на UFC 11, и на UFC 12, где стал первым чемпионом организации в тяжелом весе, победив настоящего зверя — Дэна Северна. Мы должны были драться в Буффало, но за день до ивента организаторы собрали нас и сообщили о том, что турнир в срочном порядке переносится в Дотан (штат Алабама). Мне вообще было без разницы, где выходить биться. Единственное, чего мне хотелось, — это выйти в клетку. Не передать словами, какие эмоции я испытал, когда стал чемпионом после всех тех взлетов и падений. Можно сказать, я исполнил мечту детства".

О первом поражении

Победная серия Коулмэна прервалась 27 июля 1997 года — на турнире UFC 14 он проиграл единогласным решением судей кикбоксеру Морусу Смиту, чей рекорд в боях без правил (тогда аббревиатуры ММА еще не знали) перед поединком составлял 5-7. У Коулмэна же был рекорд 6-0. После поражения от Смита он проиграл еще два боя в UFC — Питу Уильямсу (КО, 15 мая 1998 года) и Педро Риззо (раздельное решение судей, 8 января 1999 года).

«Я не мог перестать праздновать победу над Дэном Северном даже после того, как мне назначили бой с Морисом Смитом. Тогда Фрэнк Шемрок был его тренером и моим близким другом. За несколько месяцев до боя он начал замечать, что я немного зазнался, и как друг порекомендовал мне, чтобы я усердно тренировался. Фрэнк сказал мне: «Коулмэн, тебе лучше стоит сосредоточиться на подготовке и вернуться в зал». Но я не послушался его, думая, что Смит — проходной боец. В итоге я поплатился за это: Смит спустил меня с небес на землю.

На самом деле первые три минуты я очень хорошо работал, но в один миг просто выдохся — а это самое худшее, что может с тобой произойти в октагоне. Поединок тогда продлился всю дистанцию — я думал, что у меня остановится сердце из-за нехватки кислорода. Смит отбил мне ноги своими лоу-киками. После боя я не мог ходить и заметил, что мои ноги — они стали темнее, чем сам Смит (Морис Смит — афроамериканец. - Прим. «СЭ» ).

Через три месяца после того поражения у меня должен был состояться реванш с Морисом. Я был уверен, что если проведу полноценный лагерь, то надеру ему зад — я очень хотел этого. Но случилась беда: во время подготовки у меня произошел разрыв крестообразной связки колена. Это была моя первая серьезная травма в жизни, и мне пришлось лечь на операцию.

Я вернулся спустя шесть месяцев после операции. Должен был провести поединок Мориса, однако он сорвался, и в итоге мне предложили шесть имен для боя на турнире UFC 17, среди которых был и Рэнди Кутюр — очень крутой боец. Он не смог выйти против меня, и в соперники мне дали Пита Уильямса. Не то чтобы я оправдываюсь, но к тому бою я еще не до конца восстановился — вышел в клетку, так скажем, с ржавчиной. Нога, которую оперировали, выглядела гораздо меньше и слабее, чем другая. Вдобавок у меня была серьезная проблема с щитовидной железой. Все прошло не так, как я хотел, и я проиграл бой (нокаутом после хед-кика. - Прим. «СЭ» ). Это был первый бой после того, как запретили наносить удары головой, и поэтому даже после удачного тейкдауна я тупо пялился на него, не зная, что делать дальше.

По правде говоря, тогда у меня не было тренера. Я занимался в основном самостоятельно и иногда ездил к ребятам поработать на лапах — одним из этих ребят был Бастер Дуглас (первый боксер, нокаутировавший Майка Тайсона. - Прим. «СЭ» ). В остальном это работа на мешке, борьба, отработка граунд-энд-паунда. У меня был шанс полететь в Вегас, чтобы потренироваться у одних из лучших в то время, но у меня тогда только родились дети — я попросту не мог оставить семью. Я проиграл три боя подряд. Я был в отчаянии и не знал, что делать дальше".

О Pride

29 апреля 1999 года Коулмэн провел первый бой в Pride, на тот момент богатейшем промоушене. И снова неудача — Марк проиграл сабмишеном Нобухико Такаде. Зато потом в карьере Коулмэна наступила светлая полоса: шесть побед подряд и выигрыш Гран-при в тяжелом весе. Сначала Марк прошел Акиру Соджи (единогласное решение), потом Кадзуюки Фуджиту (ТКО), а в финале забил коленями Игоря Вовчанчина.

«К счастью, японцы полюбили меня, и я начал выступать в Pride. У меня появилась мотивация, и я вновь стал усердно тренироваться — как в старые добрые времена. Подготовка [к Гран-при] длилась около шести месяцев. Все это время я до смерти пахал, будто бы готовился к Олимпийским играм. Никто не хотел, чтобы я стал чемпионом, и не ожидал этого. Хоть я и был чемпионом UFC, но в этой лиге оставался темной лошадкой.

Pride тогда был в разы популярнее UFC, и организаторы тогда не могли меня не вписать в Гран-при, ведь на тот момент я был трехкратным чемпионом UFC. Среди фаворитов были Марк Керр, Игорь Вовчанчин, Сакураба. Помнится, я выходил на бой после пары Сакураба — Грейси, а эти ребята подрались шесть раундов по 15 минут каждый! Я шесть раз разогревался — это было тяжко.

Многие ожидали, что в полуфинале я встречусь с Марком Керром, но в итоге я бился с Кадзуюки Фуджитой. Затем люди подумали, что, может, оно и к счастью, так как я и Керр были приятелями. Дружба дружбой, но я бы принял бой и надрал ему зад. На тренировках и на турнирах по борьбе я побеждал его, так почему бы было не повторить это снова?"

О боях с Шогуном Руа

Самый скандальный бой в карьере Коулмэна — с Маурисио Шогуном Руа 26 февраля 2006 года на турнире Pride 31. Коулмэн нанес бразильцу второе поражение в карьере — после тейкдауна Руа неудачно упал и сломал руку. Марк не стал останавливаться, отбросил от себя рефери, что-то выкрикнул, затем в ринг залетели парни из команды Шогуна, началась толкотня. 17 января 2009-го Руа взял реванш, победив Коулмэна техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 93.

«Неожиданно для меня Pride предложили поединок с Шогуном Руа. Тогда я уже считался возрастным бойцом, а Руа был восходящей звездой. Они ошиблись в том, что предоставили мне возможность готовиться к Руа целых три месяца. Тогда оппонента предлагали обычно за месяц до даты боя, а тут аж за три. Я был очень уверен в своей победе, так как был полностью здоров и к тому же провел полный лагерь без травм. Был уверен, что я, тяжеловес, сильнее этого полутяжа. И я был сильнее. Он хорош в ударке, но не умел бороться, так что я не сомневался в том, что буду превосходить его в борьбе, что буду избивать его в партере. Но, к сожалению, план не удалось реализовать полностью. Хотя сейчас люди говорят: «О, да ему повезло, что Руа сломал руку».

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Поражение в реванше? Меня до сих пор злит тот результат. Я не был тогда в нокдауне, а был уставшим. Конечно, не стоило бросаться на рефери. Не хочу оправдываться, но к тому бою у меня была ужасная подготовка. Да и к тому же я впервые спустился в полутяжелый вес — не знал, как организм будет себя вести из-за такой весогонки. В результате я выдохся и не смог ничего толком продемонстрировать. Так или иначе, я думаю, что выигрывал тот бой по очкам, так как смог провести восемь тейкдаунов. В конце боя он нанес комбинацию из трех ударов, и в этот момент я упал, больше от усталости, ожидая, что ему придется перейти в партер. Но в этот момент вмешался рефери и остановил поединок. Я был очень зол, так как до окончания [боя] оставалось 20 секунд, соответственно, хотелось услышать судейский вердикт".

О Доне Фрае

8 июня 2003-го на турнире Pride 26 состоялся реванш между Коулмэном и Фраем. И Марк снова победил — на этот раз единогласным решением судей.

«Когда мы говорим о Доне Фрае в те годы, когда мы бились с ним в UFC, то тогда он был молодым голодным убийцей. Я весил примерно на 20 фунтов больше. Он был очень зол на меня после поражения. После этого мы несколько раз пересекались с ним на разных мероприятиях, но дело до общения не доходило. Спустя три или четыре года мы все-таки поговорили, и он тогда заявил о желании провести реванш. В целом он хороший мужик, и я, конечно же, сказал: «Без проблем».

В итоге реванш состоялся в Pride. В этот раз мы весили примерно одинаково — то есть в плане физических кондиций мы были на равных условиях, но на одной физической силе далеко не уедешь. Моя дыхалка была в разы лучше, и я смог победить, потому что передышал его. В целом было все то же самое, но в этот раз без ударов головой. Сразу после боя он подошел ко мне и сказал: «Чувак, мы должны повторить это снова». Я улыбнулся. Дон Фрай — настоящий мужик. Я его до смерти люблю. Когда меня спрашивают о самом жестком оппоненте, то я называю Дона Фрая".

О бое с Рэнди Кутюром

Коулмэн провел последний бой в 45 лет — на турнире UFC 109 он проиграл удушением 46-летнему Рэнди Кутюру. Он прошел в полутяжелом весе.

«Это был один из лучших тренировочных лагерей: я узнал о поединке за 50 дней и все это время жил и готовился в Вегасе. Братья Фертитта создали для меня наилучшие условия, но, к сожалению, я согнал много веса, и мои физические кондиции оставляли желать лучшего. Мне, конечно же, хотелось выступать в полутяжелом весе, но не в такой форме. Я был значительно меньше по размерам.

Обычно я выходил с геймпланом, что надо бороть оппонента, но не в этот раз, так как оппонент был высококлассным борцом. Я хорошо почувствовал первый же его джеб. Обычно я любил наносить удар правой рукой в челюсть, но тут это не проходило. Я словно замер на месте и не мог двигаться. Единственное — смог попасть левым боковым, который он вроде бы почувствовал. Я не мог двигаться... Я был словно какой-то замерзший олень. Мне стоило продолжить атаку сразу после левого бокового, но я же отец граунд-энд-паунда, и я попросту не привык к таким комбинациям".

О Кевине Рэнделмане

Коулмэн хорошо дружил с бывшим чемпионом UFC, звездой Pride Кевином Рэнделманом. 11 февраля 2016 года Рэнделман скончался в возрасте 44 лет из-за сердечной недостаточности.

«Мы через многое с ним прошли. Он всегда уважал меня, так я был старше, больше и сильнее. Я счастлив, что мне удалось какое-то время тренировать его. Конечно, физические аспекты и техника важны, но моя основная задача заключалась в том, чтобы развить уверенность в бойце. Я взял Монстра (никнейм Кевина. - Прим. «СЭ» ) под свое крыло, и мы... Вообще, изначально, когда он начал учиться в Университете Огайо, он думал, что я расист. В тот год я впервые начал тренировать его, и я помню, что в первый день, когда увидел Рэнделмана в зале, я был в очках — весь такой крутой. В общем, я не обращал на него внимания, хотя знал, что он был одним из крутых новичков. Мы впервые пообщались спустя 2-3 месяца. Я ему сказал: «Эй, что скажешь по поводу того, чтобы начать заниматься вместе у меня дома?» Он сильно удивился, так как не ждал такого от меня, ведь он накручивал у себя в голове какие-то нелепые мысли. В итоге мы нашли с ним общий язык и с тех пор тренировались вместе днями напролет. Через некоторое время в плане физики он превратился в настоящего зверя. Если бы к этому добавить правильный ментальный настрой, то никто не смог бы остановить Кевина...

Кто был сильнее во время тренировок? При всем уважении к ныне покойному Рэнделману, я никому не позволял тогда переводить себя на землю. И еще: слава Господу, что я был и выше, и тяжелее, и физически сильнее Рэнделмана. Не поймите меня неправильно, но если бы Кевин был сегодня с нами, то я мог бы надрать ему зад. Но Рэнделман — настоящий зверь".

О Федоре Емельяненко

У Коулмэна три поединка с бойцами из стран СНГ — как уже было сказано, он победил Игоря Вовчанчина в финале Гран-при в 2000 году. А вот два других боя он проиграл — оба Федору Емельяненко. Причем Федор дважды ловил Марка на армбар — 25 апреля 2004 года и 21 октября 2006-го.

«Когда я говорю о лучших бойцах, в голову приходят две имени: Игорь Вовчанчин и великий Федор Емельяненко. Федор на пике своей карьеры — вау, это нечто. Он побил меня дважды, в то время он крушил всех подряд. Тогда Федор мне говорил, что вырос на моих боях. Благодаря своему стилю он побеждал всех — и меня в том числе. Он все еще выступает, и он все еще опасен: у него невероятные комбинации и очень быстрые руки. В нашем втором бою он нанес, по-моему, шесть ударов за три секунды. У него удары летят с разных углов. Мне нравится Федор, я очень уважаю его».

О Коноре Макгрегоре

«Конор, извини, ты классный в стойке, но, предположим, если бы мы находились на пике своих форм и дрались в одной весовой категории, то я бы с легкостью перевел тебя на настил и выбил бы все дерьмо из тебя. Если нужно подтянуть борьбу — дай знать, приятель. Подтянуть ее ты обязан, потому что Хабиб очень опасен в борьбе — да и в целом все россияне умеют хорошо бороться. Еще с времен СССР в России очень много крутых и жестких борцов — да и бойцов тоже. Мне не раз приходилось бороться и биться с этими ребятами.