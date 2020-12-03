Конор впервые увидел Дану Уайта в 16 лет. Не растерялся и спросил, сколько у того прямо сейчас денег в кошельке

Он все предвидел.

Сотрудничество Конора Макгрегора и Даны Уайта получилось одним из самых плодотворных в истории бойцовского бизнеса. UFC дали ирландцу площадку и бесперебойную махину пиара, к которым он добавил победы в клетке и сделал пару сотен миллионов долларов. Макгрегор же принес организации — по его собственным оценкам — в районе миллиарда долларов и помог превратиться из «индустрии петушиных боев в бизнес, который был продан за 4 миллиарда долларов».

Первая встреча Конора с Уайтом произошла в далеком 2004 году, и помнит ее только одна сторона — Макгрегор. О случайном пересечении с президентом UFC на турнире ирландец вспомнил как-то в интервью ESPN.

«Впервые я встретил Дану Уайта, когда мне было 16 лет. Тогда я побывал на своем первом турнире UFC как болельщик. После ивента Дана стоял и фотографировался с болельщиками на лестнице.

Он уже собрался уходить, как вдруг я окрикнул его: «Дана! Дана! Сколько денег у тебя сейчас при себе? В твоем кармане прямо в эту секунду?».

Чемпион Cage Warriors Конор Макгрегор на встрече с детьми в ирландской школе. Фото Instagram

Дана сделал удивленное, даже изумленное лицо, развернулся и ушел. Я не думаю, что он был в восторге от этой сцены, но получилось забавно. Я тогда был просто ребенком-мечтателем".

Сам же Уайт впервые услышал о Макгрегоре только спустя девять лет после их случайной встречи.

«Я впервые услышал о Коноре Макгрегоре в 2013-м, когда был по рабочей командировке в Дублине, — рассказал Дана в интервью ESPN. — Тогда, если помните, я написал твит, что угощаю всех ирландских фанов ММА пивом и любыми напитками в пабе «Murrays Bar and Grill».

2013 год. Ирландия. Дана Уайт. Фото Instagram

Твит произвел огромный эффект, и в паб пришла огромная толпа людей. Бедолаги-бармены только успевали наливать, говоря на каждой кружке: «Это за счет Даны. Это за счет Даны. И это за счет Даны».

Но главным было то, что я услышал в пабе. Все эти разговоры простых ирландцев. Все они говорили об одном человеке — некоем Коноре Макгрегоре. Вся гребаная толпа говорила о нем. Вернувшись в Вегас, я позвонил Шону Шелби, чтобы узнать, кто такой Конор Макгрегор. Он сказал мне: «Перспективный для европейского рынка боец из полулегкого». Я попросил его связаться с Конором и купить ему билет в Вегас. Так состоялась наша первая встреча. Я не забуду этот день — 11 февраля 2013-го, когда я впервые услышал имя Конора Макгрегора".

Первая же их сознательная деловая встреча произошла весной 2013-го, когда UFC провели первые переговоры с ирландцем на предмет его подписания в организацию. Здесь уже Уайт был по-настоящему очарован аурой Конора, точно оценив, что обещает компании сотрудничество с ним.

Конор Макгрегор и Дана Уайт. Фото essentiallysports.com

«Мы оплатили Конору билет до Вегаса, он прилетел, и мы вдвоем встретились у меня в офисе, — вспоминал Уайт в интервью подкасту Barstool. — Меня поразила его энергия, чувство юмора, насколько он может быть забавным и интересным. Это была энергетика и поведение настоящей звезды. Я помню, как пришел к своим партнерам — братьям Ферттита — после встречи и сказал: «Не знаю, что за боец этот парень. Но если он сможет выбросить хотя бы один точный панч в клетке, то станет суперзвездой».

6 апреля 2020-го исполнилось семь лет с момента пребывания Конора в UFC. За это время он собрал в промоушене рекорд 10-2, выиграл титулы в двух весовых категориях, установил два исторических рекорда по продажам платных трансляций (1,65 млн PPV за реванш с Диасом и 2,4 млн — за бой с Хабибом) и стал крупнейшей звездой в истории смешанных единоборств.