Усман заставил Бернса заплакать. Нигериец был близок к катастрофе, но перестроился и раздавил соперника

Камару Усман защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив Гилберта Бернса техническим нокаутом в главном бою турнира UFC 258 в Лас-Вегасе.

Камару Усман, Нигерия/США, 33 года. Полусредний вес. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение.

Гилберт Бернс, Бразилия, 34 года. Полусредний вес. Статистика в ММА: 19 побед, 4 поражения.

И для Усмана, и для Бернса этот бой был принципиальным, поскольку они восемь лет, до весны 2020 года, были спарринг-партнерами в зале Sanford MMA. По словам Бернса, он провел с Усманом более 200 раундов спаррингов и не раз ловил нигерийца на болевые приемы.

Их карьеры в UFC складывались по разному: Усман подошел к бою, имея в активе серию из 12 побед и две защиты титула, а Усман — с багажом, в который вошли три поражения в легком весе (в том числе нокаутом от Дэна Хукерра) и преображение в полусреднем (четыре выигрыша подряд).

Бернс начал поединок ошеломляющим натиском. В начале раунда Усман упал — после отличного правого хука бразильца. Нигериец тут же поднялся, столкнувшись со следующей волной прессинга. Бернс влепил сопернику удар коленом, потом засадил ему отличный левый боковой. Однако Камару нашел в себе силы, чтобы приноровиться к стилю оппонента уже в первом раунде.

Перелом случился даже не во втором раунде, а на последней минуте первого — когда Усман начал попадать джебами. Тут вспомнились слова его друга и спарринг-партнера Раша Эванса. Вот что Эванс сказал перед боем в интервью журналисту Люку Томасу (перевод нашего корреспондента Никиты Горшенина):

«У Камару 13 см преимущества в риче над Гилбертом. Это очень важно, потому что Камару бьет в основном прямые удары, а Гилберт — фланговые и размашистые. Прямые удары доходят быстрее и когда у тебя длиннее руки, это очень сильно играет. У Бернса такая манера движения, он двигается резкими мини-прыжками, постоянно прыгает, когда хочет сократить дистанцию для удара. Дэн Хукер это мастерски использовал и просто разобрал Гилберта.

У Камару очень хороший джеб и вот такие сокращения дистанции против него за счет взрывного прыжка — очень опасно, потому что можно напороться на прямой удар. Гилберт либо прыгает либо сам ждет, чтобы сконтрить левым хуком.

Взять меня — самый сильный удар в карьере, который я пропустил — это джеб от Дэна Хендерсона. Я также, в стиле Бернса, напрыгнул и съел этот джеб. Было очень неприятно. За счет ударов распрямленной рукой во весь рич и разницы в 13 см у Камару будет серьезное преимущество".

Во втором раунде Усман не просто завладел инициативой — он разбил Бернса. Джебы залетали точно в цель, а затем он поймал противника правым прямым так, что тот упал. Бразилец поплыл, а нигериец начал бомбардироваь его мощными колотушками. В конце раунда Бернс снова упал — после джеба, но все же дожил до гонга.

Все закончилось в начале третьего раунда — Усман, оказавшись в стойке левши, попал правым джебом, Бернс упал, нигериец подлетел, начал бить, и рефери Херб Дин остановил бой. Бразилец от досады заплакал, а затем они с Камару душевно обнялись.

Усман одержал 13-ю победу подряд — и это рекорд для полусреднего веса UFC. У Жоржа Сен-Пьера, которого многие считают величайшим бойцом в истории ММА, их 12. Сейчас нигериец идет на пятом месте в рейтинге p4p UFC, и, кажется, это незаслуженно низко. Если что — у него такая же победная серия, как и у Хабиба (правда, у Нурмагомедова меньше проигранных раундов — их всего-то два).

Win or lose, the chase for the belt means everything ? #UFC258 pic.twitter.com/oO8wWVl0Lh — UFC (@ufc) February 14, 2021

«Мы не можем недооценивать то, чего добился Гилберт в этом весе, — сказал Усман после боя во флеш-интервью Джо Рогану. — После поражения нокаутом в легком дивизионе он поднялся и вынес всех, кого ему дали. Но, как я и говорил, я — парень из первого состава. Мой бойцовский IQ, мой класс выше. И одно дело, когда ты работаешь со мной в зале, другое — когда выходишь со мной в клетку. Здесь я превращаюсь в абсолютного монстра.

«Я знал, что у него очень тяжелый удар. Забавно, но так и проходило большинство наших спаррингов, я выбрасывал удар — и он контрил очень тяжелыми панчами. И он потрясает тебя. Для парня из легкого веса у него огромная сила удара, и любой бы полусредневес сегодня после таких панчей пошел бы спать. Он поймал меня в первом раунде этим мощным хуком за ухо, потряс, но я сказал себе: «Окей, хочешь побиться, давай».

Джеб? В моем первом зале мы очень много работали над нюансами голландской школы кикбоксинга, а это очень развивает. Ты начинаешь видеть и понимать удары. Но я всегда работал над собой и за счет своих идей, всегда хорошо бил джеб, особенно из левши. Я больше правша, но очень люблю переключать стойки. В этом лагере Тревор Уиттман сказал мне: «У тебя прекрасный джеб, работай от него в этом бою». Почему я не пожал руку Гилберту перед боем? Потому что это моя клетка. Моя. Здесь у меня нет друзей. Он сам сказал, что теперь его время, он будет чемпионом. Окей, это вызов. Поэтому никаких друзей. Теперь я хочу уважения. Отдайте мне должное".

Следующим соперником Усман хочет видеть Хорхе Масвидаля. Они уж дрались в июле 2020-го, и тогда Камару довольно легко победил единогласным решением судей. Их бой собрал огромное количество PPV — 1,3 миллиона. Чемпион от каждой проданной трансляции получает процент, так что желание Усмана вновь сразиться с Масвидалем вполне логично — он хочет хорошо заработать. «Этот парень, уличный Иисус, по-прежнему болтает. Мы можем сделать этот бой снова, дайте ему полный лагерь. В этот раз я финиширую его», — заявил нигериец.