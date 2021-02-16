Мы нашли большое интервью с Эммануэлем Ярборо. Он провел лишь три боя, но стал настоящей легендой смешанных единоборств.

Любителям единоборств Ярборо известен прежде всего участием в турнире UFC 3, который прошел 9 сентября 1994 года в Шарлотт (Северная Каролина, США). Мэнни (ему нравилось, когда к нему так обращались) на взвешивании показал 279 кг при росте 201 см. Он вышел в октагон против каратиста Кита Хэкни и уже на исходе второй минуты боя проиграл техническим нокаутом.

Спустя четыре года Ярборо вернулся — и весьма успешно: на шоу японского промоушена Shooto он победил Тацуо Накано нетривиальным способом — задавил массой, перекрыв кислород. При этом американец вышел в ринг похудевшим — 264 кг.

Всего-то через два месяца Мэнни провел третий и последний бой в ММА — против Дайцу Такасэ на турнире Pride 3. Ярборо попробовал проделать то же, что и с Накано, но Такасэ вывернулся, поднялся и начал наносить удары по голове лежащего Мэнни. Ярборо постучал в знак сдачи. Он утратил доминирующую позицию и оказался в таком неудобном положении, потому что ему было сложно встать, да и вообще хоть как-то сдвинуться из-за гигантского веса.

«Стили делают бои, — говорил Мэнни в интервью Fight Network в октябре 2015 года. — Я представлял сумо и дзюдо, и мне было интересно, что я смогу противопоставить в бою против этих ребят. Это все очень интриговало меня. Выходил с планом, что надо применять борьбу. Понимал, что надолго в бою меня не хватит в силу своего веса, но знал, что у меня будет большое преимущество, если смогу применить борьбу».

Основной же спорт для Ярборо — любительское сумо, где он стал чемпионом мира в 1995 году. Рекордный вес Мэнни-спортсмена — 319 кг. В профессиональном сумо таких тяжелых борцов не было никогда. Там рекордсмен — россиянин Анатолий Михаханов (293 кг), большое интервью с которым можно прочитать здесь.

Также Ярборо участвовал в рестлинг-шоу, снимался в рекламных роликах и болливудском фильме «Мистер и Миссис Хилади».

В 2007 году Мэнни, чей вес тогда достиг 370 кг, угодил в больницу из-за сердечной недостаточности. А в декабре 2015-го он скончался от сердечного приступа — в 51 год. По словам менеджера борца, Ярборо всю жизнь боролся с пищевой зависимостью и говорил про себя «я пленник своего тела». При этом сам по себе Мэнни был очень позитивным человеком. Большое интервью с ним найти сложно, но нам удалось это сделать. В 2005 году добрый великан 35 минут отвечал на вопросы на подкасте Expanding Horizons. Ниже — само интересное.

О начале пути в спорте

«Я родился и вырос в Нью-Джерси. Если быть точнее, то в городе в Рауэй — это в тридцати минутах езды от Манхэттена. Несмотря на мои габариты, я был и являюсь спортсменом всю свою жизнь. С девяти лет начал активно выступать на соревнованиях. Начинал с американского футбола, а потом стал заниматься еще и бейсболом. В школьные годы много боролся, и это привело к тому, что в колледже я стал призером NCAA All-American по футболу, а далее и по вольной борьбе.

С борьбы плавно перешел в дзюдо — во многом благодаря тому, что у меня получались хорошие броски, а это то, что нужно для дзюдо. Дошло до того, что, будучи обладателем белого пояса, я стал частью олимпийской команды и участвовал в отборах на чемпионат мира. Тогда я занял третье место, и это учитывая, что это был мой второй опыт выступления в данном виде спорта. Случилось это спустя два года после колледжа".

О своем весе

«Я попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый спортсмен мира, когда весил примерно 704 фунта (319 кг. — Прим. «СЭ»). Далее дошло до того, что мой вес увеличился до 820 фунтов (371 кг). Затем я начал сбрасывать вес, так как, очевидно, все это негативно сказывалось на моем здоровье, и по этой причине я не мог заниматься некоторыми вещами. Поэтому я взялся за здоровье, чтобы мой день проходил более продуктивно.

Когда же я выступал по дзюдо, то весил, по-моему, что-то вроде 525 фунтов (238 кг). Я всегда был габаритным спортсменом. Даже в средней школе, когдаактивно занимался футболом, весил около 380 фунтов (172 кг). В колледже примерно столько же. Это было 24 года назад, так что я всегда был крупным. В 14 лет диетологи мне сказали, что мой идеальный вес должен составлять 320 фунтов (145 кг). И, к слову, я тогда весил ровно столько.

У меня есть старший брат. Обычно он весил 200 фунтов (90 кг). Иногда бывало, что доходил до 265 фунтов (120 кг). Так что можно сказать, что он всегда был легковесом (смеется).

Сейчас я намерен продолжать худеть, потому что не так много людей с весом более 700 фунтов (317 кг) на планете Земля живут дольше 60 лет... И это меня беспокоит. Сейчас мне 41. Я не сторонник операций, поэтому буду стараться избегать их. Лучше взяться за диету и начать заниматься физическими упражнениями. Буду и дальше сбрасывать лишний вес и в последний раз постараюсь пробиться на чемпионат мира по сумо, а затем, возможно, сделаю последний забег в дзюдо".

О бытовых неудобствах

«На самом деле не все так плохо как кажется. Иногда бывали какие-то трудности с такси здесь, в Нью-Йорке, или в Японии, но по большому счету все нормально. В Лондоне, например, полно такси, но как правило салон у них недостаточно большой и комфортный. Реальная проблема была, я бы сказал, в Индии. Тамкабины такси слишком маленькие, я туда порой попросту не вмещался.

А что касается перелетов: даже когда я учился в колледже, я приобретал сразу два места. Буквально недавно прилетел из Чехии. Приобрел сразу два билета для себя одного. Кресла были маленькие, но в целом все прошло хорошо, я вместился".

(В июне 2012 года американская авиакомпания Delta не пустила Ярборо на борт, хотя он оплатил сразу три посадочных места).

О сумо

«Японцы всячески пытались легализовать сумо на международном и олимпийском уровне, поэтому они выходили на разные зарубежные спортивные федерации, и первой среди них была федерация дзюдо. В 1992 году они провели чемпионат мира, в котором я принял участие изанял второе место. С этого момента началась моя любовь к сумо.

Габариты решают далеко не все в этом спорте. Бывало, что я проигрывал оппонентам, которые весили примерно 220 фунтов. Тут самое главное: концентрация, стремление к победе и огонь внутри тебя. Все как в жизни. Каждая схватка напоминает какую-то жизненную драму.

Моя самая подолжительная схватка? Это было в 1994 году — та схватка продлилась одну минуту и 47 секунд. Все было очень напряженно, моим оппонентомбыл монгол. После той схватки я лежал и приходил в себя примерно 20 минут.

Мне повезло, что я смог добиться успеха в сумо. Благодаря этому я смог посетить 14 стран, например, Индию и Новую Зеландию. Так что считаю, что я счастливчик".

О мотивации

«Я хочу, чтобы люди не лежали без дела, а занимались каким-нибудь ремеслом и шли к цели. Если я могу заниматься чем-то в весе 700 фунтов, то вы подавно сможете. Даже если вы весите 700 фунтов, хотя бы надо начать с чего-то, например, с поднимай руки вверх по 10 раз в день. Далее начнется прогресс. Насколько ужасной ситуация не казалась бы вам, не стоит терять надежду в себя. У меня в том числе были ужасные дни, когда все шло против меня, но я был убежден в том, что пока я действую, успех рано или поздно придет. Поэтому ставьте цели и идите к ним. Конечно, легко сказать, что этого не достичь, но лучше сказать себе: «Я смогу!» Говорю это по собственному опыту, потому что помню те дни, когда я весил 820 фунтов — тогда я еле вставал с кровати, и мне необходимо было хоть с чего-то начать и я попросту начал с того, что пару раз в день поднимал ноги вверх и опускал вниз. Далее мозг настраивается на то, что надо прогрессировать день за днем. Поэтому советую всем ставить цели перед собой, идти к ним и мыслить позитивно. Конечно, не всегда получится сохранить этот настрой, но в эти дни не стоит прекращать прогрессировать, и тогда успех даст о себе знать. Не забывайте, что позитивные мысли притягивают позитивные вещи. Даже если что-то не получилось, не падайте духом. В такие моменты нужно вынести уроки и двигаться дальше».

Ислам Бабаджанов