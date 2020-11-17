Адам Яндиев дал интервью блогеру Геннадию Голицыну, в подробностях рассказав о конфликте с Сергеем Харитоновым. Мы выделили главное.

О нападении на Абдо и Харитонова

— Мы сидели смотрели турнир, и тут я вижу, выходит парень, с которым у меня конфликт был. Говорю ему: «Ты Руслан? Пойдем выйдем». Он не хотел выходить, возмущался. Я говорю: «Пойдем выйдем, да? На свежем воздухе спокойно пообщаемся». Мы вышли в коридор, говорю: «Ты, Руслан, извиниться не хочешь за то, что говорил?» (Абдо писал в Instagram, что Яндиев должен денег Харитонову. — Прим. «СЭ»). Он в Instagram писал моему родственнику, тот ответил: «Что и кому Адам должен?» Ну тут понеслась вся грязь, он [Абдо] начал: «Я с любым встречусь, докажу, что он должен». Говорил, что я 10 миллионов [рублей] должен.

И тут я ему говорю уже грубее: «Ты извиниться не хочешь?» Он — матом, отпихивает меня и уходит. Ну я не сдержался, дал ему пару пощечин, пендаля дал. Избил его? Нет... Пендаль дал.

Потом я вернулся в зал, подхожу к Сергею. Беру его под руку по-братски, пока идем, говорю ему: «Сергей, мы с тобой как братья, столько всего у нас было. Ты извиниться не хочешь?» Вот так по-дружески, по-братски. Хотелось верить, что он извинится. И я видел его глаза, вроде были добрые, а потом он резко перестроился в человека агрессивного, который стал со мной на матах говорить: «Ты п***, какие извинения?» Мы шли-шли, я хотел выйти на улицу, где никого нет.

И когда мы дошли до дверей, я снова: «Сергей, ты страшно поливал меня грязью, ты извинись!» А он: «*, ты». Отношение ко мне такое, как будто я мусор, а не человек. У меня уже все внутри кипит, я выхожу, встаю с правой стороны, говорю в последний раз: «Сергей, извинись!» И на что он мне со своими слюнями в лицо говорит: «Пошел ты на *». Я не знаю, какой мужчина сможет вытерпеть такое. Ну дальше вы все сами видели. Сейчас будет следствие все смотреть, тончайшие детали. Сейчас всю грязь на меня вылили, что я бил с кастета, кольца у меня были... Я скажу, если бы я бил с кастета, Сергей бы не записал этого видео, которое он выложил.

Вы знаете, как я тяжело болел (коронавирусом. — Прим. «СЭ»), был в коме. Я с того момента ни одной тренировки не провел. Как говорят, что я все планировал, снимали там... Снимали там все! Даже сотрудники полиции снимали, хотели посмотреть на эту бойню. Многие говорят, что я ударил исподтишка... Ну пусть попробует кто-то ударить Сергея исподтишка. Я думаю, он толком не почувствует даже удары. Он реально богатырь, огромный человек, таких, как я, в нем два человека. Ему это больше надо было, чем мне [драка].

Мои друзья мне сказали: «Ты себя контролируй, он будет писать заявления, он тебя спровоцирует». И полностью все так и произошло. Если бы я проглотил все, как он меня обматерил... Мне надо было стоять с опущенной головой и слушать это? Ну дальше бы он ударил меня своей кувалдой по голове и спокойно ушел бы. Но как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович: «Если драка неизбежна, надо бить первым». У него подбородок был прижатый, была готовность к драке, он был готов ударить первым. А руки в карманах — это удобно, ты расслабляешь человека. Это было не исподтишка, а лицом к лицу, когда он меня послал.

О том, что он «не боец» (по мнению Харитонова)

— Ну если я такой трус-недобоец, то вопрос — что с тобой случилось в тот вечер тогда? Что с тобой произошло, если я такой недобоец? После того как тебя уложил недобоец, кто ты после этого? Этот позор останется с ним на всю жизнь. Тот позор, с которым он сейчас столкнулся. Поэтому он решил всю эту грязь сейчас вылить.

О том, как его брат спас Харитонова от чеченцев

— Сергею рядом всегда нужны были крепкие, сильные ребята. Как с Сергеем познакомились тот же Сулунбек, мой брат Абукар? У него была разборка с чеченцами. Это было по маршрутному бизнесу, он туда влез. Он думал, что он как Геракл, что ребята его за бойца примут. Но на улице ребята все это по-другому решают. У него реально была очень серьезная проблема, его могли там заштырять и все что угодно сделать. И Абукар, Сулунбек поддержали его, попросили, чтобы его не трогали.

О ситуации с долгом Харитонову

— У Сергея был друг Бекхан Хадзиев. Он Сергею очень помогал, машинами одаривал, деньги ему давал. Потом Сергей начал за спиной про него вещи нехорошие говорить, Бекхан за это хотел его порвать. И Сергей через меня хотел решить эту проблему, давал мне деньги вроде как бы в долг, по-доброму, а на деле хотел, чтобы я закрыл вопрос с Бекханом, чтобы тот не трогал его.

Все знают, что Сергей очень скупой. Когда я услышал, что он кредит взял, чтобы деньги мне занять, я был шокирован таким поступком. Все знают, что он просто так и рубль не положит. Сергей прилетел как-то на Кавказ со своей женщиной, он знает, какие тут традиции. Моя супруга была беременная. Сергей на эйфории достает деньги и засовывает ей в сумочку, что, мол, вот на тебе [на роды]. Я никогда ни у кого не просил в долг. У меня очень много друзей, у меня такое окружение — когда видят, что у кого-то беременная жена, то дают деньги. Это нормально. У нас, у друзей, это нормально, взаимно.

Мне и 50 тысяч давали просто так, и 100. Но чтобы я у кого-то брал в долг, как он говорил, клянчил, просил... Единственное, что я мог попросить, — это спонсора для спорта. Я в жизни ни у одного человека не просил в долг. Я всегда мог сделать человеку предложение. Если мне что-то нужно было, я говорил: «Ребят, в этом помогите». И ребята помогали где-то со спонсорством для спорта.

О том, жалеет ли он

— Как мужчина я поступил правильно. А как отец четырех детей — я сделал неправильный поступок. Потому что я не подумал о них. Но как сказал наш президент: «Если драка неизбежна, бить надо первым».

Я отвечу за свои слова и поступки, я никогда не переобувался. Я прошу прощения у всех, кто сейчас смотрит и наблюдает за этим, кого он [Харитонов] ввел в заблуждение... Чтобы вы немного проявили человеческое, как человек думали. А ни в коем случае не как нацисты, чью-то сторону делить, эти национальные моменты...