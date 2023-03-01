Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

1 марта, 16:50

Биография Ивана Штыркова: ушел из UFC из-за допинга и бил легенд

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Неоднозначная карьера Уральского Халка.

7 марта в Екатеринбурге состоится турнир RCC Boxing, в главном событии которого Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут поединок по правилам бокса. Бой станет реваншем — чуть больше двух лет назад Исмаилов победил Ивана по правилам ММА на турнире ACA 115. В преддверии поединка вспоминаем самые интересные факты из биографии Штыркова.

Данные спортсмена

Ивану Штыркову 34 года, его рост — 182 сантиметра, а вес в последних поединках по правилам ММА — 93 килограмма.

Детские годы и юность

Где и когда родился спортсмен?

Иван Штырков родился 6 сентября 1988 года в Хабаровске, но спустя время вместе с семьей переехал во Владивосток. В этом городе отец отвел шестилетнего Ивана в секцию самбо, так как сам в детстве занимался этим видом спорта. В возрасте 10 лет Штырков перебрался в Екатеринбург. Мама и папа смогли присоединиться к сыну не сразу, так что какое-то время Иван жил под присмотром бабушки и дедушки.

В Екатеринбурге Штырков продолжил заниматься самбо в Школе «Уралмаш». Халком Штырков стал не сразу: в детстве Иван уступал в габаритах сверстникам, но, несмотря на это, выиграл первые же свои соревнования. Долгое время Штырков выступал за команду РГППУ (Российского государственного профессионально-педагогического университета), в котором учился на факультете физической культуры.

Фото Штыркова в детстве и юности

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Спортивная карьера

В каких промоушенах выступал спортсмен?

Первый профессиональный поединок Штырков провел в июне 2015 года против Виталия Опарина. Ивану хватило 61 секунды, чтобы победить Опарина досрочно, а затем он выдал семь финишей подряд. Только один из этих боев зашел дальше первого раунда.

В начале карьеры в смешанных единоборствах Штырков бился с такими прославленными ветеранами, как Джефф Монсон, Рикко Родригес, Бигфут Силва, Фил де Фрис, Сатоси Исии, Джеронимо Дос Сантос. Монсон стал для Ивана пятым соперником — российский боец победил болевым приемом на 30-й секунде, а после поединка американец заявил, что давал согласие только на показательный бой и вышел с травмой бицепса. Многие считают, что Иван стал известен отчасти благодаря поединкам против знаменитых бойцов на спаде.

Весной 2019 года стало известно о подписании Ивана Штыркова в UFC. Изначально сообщалось, что Иван проведет поединок на турнире в Швеции 1 июня, но соперник был неизвестен. В итоге Штырков вышел на коротком уведомлении после того, как с боя против Девина Кларка из-за травмы снялся Абдул-Керим Эдилов. Иван должен был дебютировать в Санкт-Петербурге в среднем весе, но в последний момент поединок отменили.

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Сообщалось, что Штырков был госпитализирован, но причины не уточнялись, а в июне в UFC расторгли контракт с Иваном. Причиной стала дисквалификация бойца из-за положительной допинг-пробы запрещенного вещества. При этом первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещенных препаратов, но результат был атипичным.

Последующее вскрытие пробы В показало пикограммы одного из запрещенных веществ для набора массы. Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях. Впоследствии вещество, которое нашли у Штыркова, исключили из списка запрещенных к употреблению препаратов.

После ухода из UFC Штырков подписал контракт с Rizin, где провел один бой, одолев Хун Кима нокаутом во втором раунде. Затем Иван вернулся в родной RCC, чтобы сразиться с Ясубеем Эномото в канун 2020 года. Швейцарец неожиданно забрал у Ивана нолик — Уральский Халк постучал после удушения в конце второго отрезка.

Через пару месяцев Штырков реабилитировался победой над Михалом Пастернаком единогласным решением судей, а ровно через год после поражения от Эномото встретился с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA. Магомед перед этим не оставил шансов Александру Емельяненко. Со Штырковым пришлось сложнее, но и этот более тяжелый оппонент оказался по силам Лысому Хищнику. Иван потерпел второе поражение в карьере, причем оба уложились в один год.

Магомед Исмаилов. Биография Магомеда Исмаилова: детство в Москве, вражда с Минеевым и безумные гонорары

Где сейчас выступает спортсмен?

Иван продолжил выступать в ACA после неудачи в поединке с Исмаиловым. Он провел непростой бой с Муратом Гуговым, победив раздельным решением, а затем выдал три нокаута в первом раунде подряд. Пострадали Артур Астахов (тоже в ACA), а также Михаил Колобегов и Насрудин Насрудинов (уже в RCC). В последнем бою Штырков единогласным решением судей одолел Асылжана Бахытжанулы. В боксе Иван тоже успел дебютировать — на турнире Hardcore Boxing он по очкам переиграл Ивана Смирнова. Всего в ММА-карьере Штыркова 22 победы, два поражения и одна ничья.

Достижения Штыркова

В самбо Иван три раза стал бронзовым призером чемпионата России (2013, 2016, 2018), выигрывал международные турниры и этапы Кубка мира и взбирался на пьедестал Кубка мира.

Какая зарплата у Штыркова?

Иван рассказывал, что за бой с Бигфутом Силвой в 2016 году получил 100 тысяч рублей, а его соперник — от 100 до 150 тысяч долларов. «Если бы сейчас сделали такой бой, были бы другие гонорары и просмотры», — вспоминал Штырков. По поводу выплаты за бой против Магомеда Исмаилова Иван заявил, что гонорар будет меньше, чем был у Александра Шлеменко. Шторм, напомним, получил 200 тысяч долларов за поединок против Исмаилова.

Личная жизнь спортсмена

О семейной жизни Ивана Штыркова нет информации в интернете. В соцсетях боец не публикует фотографии с семьей. Ранее сообщалось, что боец не женат.

Спортсмен сейчас

Фото Штыркова сейчас:

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Иван Штырков. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Где сейчас живет спортсмен

Иван Штырков в данный момент проживает в Екатеринбурге.

Соцсети Штыркова

Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

«ВКонтакте»

Иван Штырков
Магомед Исмаилов
ММА
1
1
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Магомеда Исмаилова: детство в Москве, вражда с Минеевым и безумные гонорары

«Если у бойца были проблемы с деньгами, Джон оплачивал ему зал на полгода вперед». Истории про Джонса
Новости
RSS RSS
Все новости