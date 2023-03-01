Биография Ивана Штыркова: ушел из UFC из-за допинга и бил легенд

Неоднозначная карьера Уральского Халка.

7 марта в Екатеринбурге состоится турнир RCC Boxing, в главном событии которого Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут поединок по правилам бокса. Бой станет реваншем — чуть больше двух лет назад Исмаилов победил Ивана по правилам ММА на турнире ACA 115. В преддверии поединка вспоминаем самые интересные факты из биографии Штыркова.

Данные спортсмена

Ивану Штыркову 34 года, его рост — 182 сантиметра, а вес в последних поединках по правилам ММА — 93 килограмма.

Детские годы и юность

Где и когда родился спортсмен?

Иван Штырков родился 6 сентября 1988 года в Хабаровске, но спустя время вместе с семьей переехал во Владивосток. В этом городе отец отвел шестилетнего Ивана в секцию самбо, так как сам в детстве занимался этим видом спорта. В возрасте 10 лет Штырков перебрался в Екатеринбург. Мама и папа смогли присоединиться к сыну не сразу, так что какое-то время Иван жил под присмотром бабушки и дедушки.

В Екатеринбурге Штырков продолжил заниматься самбо в Школе «Уралмаш». Халком Штырков стал не сразу: в детстве Иван уступал в габаритах сверстникам, но, несмотря на это, выиграл первые же свои соревнования. Долгое время Штырков выступал за команду РГППУ (Российского государственного профессионально-педагогического университета), в котором учился на факультете физической культуры.

Фото Штыркова в детстве и юности

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Спортивная карьера

В каких промоушенах выступал спортсмен?

Первый профессиональный поединок Штырков провел в июне 2015 года против Виталия Опарина. Ивану хватило 61 секунды, чтобы победить Опарина досрочно, а затем он выдал семь финишей подряд. Только один из этих боев зашел дальше первого раунда.

В начале карьеры в смешанных единоборствах Штырков бился с такими прославленными ветеранами, как Джефф Монсон, Рикко Родригес, Бигфут Силва, Фил де Фрис, Сатоси Исии, Джеронимо Дос Сантос. Монсон стал для Ивана пятым соперником — российский боец победил болевым приемом на 30-й секунде, а после поединка американец заявил, что давал согласие только на показательный бой и вышел с травмой бицепса. Многие считают, что Иван стал известен отчасти благодаря поединкам против знаменитых бойцов на спаде.

Весной 2019 года стало известно о подписании Ивана Штыркова в UFC. Изначально сообщалось, что Иван проведет поединок на турнире в Швеции 1 июня, но соперник был неизвестен. В итоге Штырков вышел на коротком уведомлении после того, как с боя против Девина Кларка из-за травмы снялся Абдул-Керим Эдилов. Иван должен был дебютировать в Санкт-Петербурге в среднем весе, но в последний момент поединок отменили.

Фото Соцсети

Сообщалось, что Штырков был госпитализирован, но причины не уточнялись, а в июне в UFC расторгли контракт с Иваном. Причиной стала дисквалификация бойца из-за положительной допинг-пробы запрещенного вещества. При этом первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещенных препаратов, но результат был атипичным.

Последующее вскрытие пробы В показало пикограммы одного из запрещенных веществ для набора массы. Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях. Впоследствии вещество, которое нашли у Штыркова, исключили из списка запрещенных к употреблению препаратов.

После ухода из UFC Штырков подписал контракт с Rizin, где провел один бой, одолев Хун Кима нокаутом во втором раунде. Затем Иван вернулся в родной RCC, чтобы сразиться с Ясубеем Эномото в канун 2020 года. Швейцарец неожиданно забрал у Ивана нолик — Уральский Халк постучал после удушения в конце второго отрезка.

Через пару месяцев Штырков реабилитировался победой над Михалом Пастернаком единогласным решением судей, а ровно через год после поражения от Эномото встретился с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA. Магомед перед этим не оставил шансов Александру Емельяненко. Со Штырковым пришлось сложнее, но и этот более тяжелый оппонент оказался по силам Лысому Хищнику. Иван потерпел второе поражение в карьере, причем оба уложились в один год.

Где сейчас выступает спортсмен?

Иван продолжил выступать в ACA после неудачи в поединке с Исмаиловым. Он провел непростой бой с Муратом Гуговым, победив раздельным решением, а затем выдал три нокаута в первом раунде подряд. Пострадали Артур Астахов (тоже в ACA), а также Михаил Колобегов и Насрудин Насрудинов (уже в RCC). В последнем бою Штырков единогласным решением судей одолел Асылжана Бахытжанулы. В боксе Иван тоже успел дебютировать — на турнире Hardcore Boxing он по очкам переиграл Ивана Смирнова. Всего в ММА-карьере Штыркова 22 победы, два поражения и одна ничья.

Достижения Штыркова

В самбо Иван три раза стал бронзовым призером чемпионата России (2013, 2016, 2018), выигрывал международные турниры и этапы Кубка мира и взбирался на пьедестал Кубка мира.

Какая зарплата у Штыркова?

Иван рассказывал, что за бой с Бигфутом Силвой в 2016 году получил 100 тысяч рублей, а его соперник — от 100 до 150 тысяч долларов. «Если бы сейчас сделали такой бой, были бы другие гонорары и просмотры», — вспоминал Штырков. По поводу выплаты за бой против Магомеда Исмаилова Иван заявил, что гонорар будет меньше, чем был у Александра Шлеменко. Шторм, напомним, получил 200 тысяч долларов за поединок против Исмаилова.

Личная жизнь спортсмена

О семейной жизни Ивана Штыркова нет информации в интернете. В соцсетях боец не публикует фотографии с семьей. Ранее сообщалось, что боец не женат.

Спортсмен сейчас

Фото Штыркова сейчас:

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Где сейчас живет спортсмен

Иван Штырков в данный момент проживает в Екатеринбурге.

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