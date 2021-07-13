Американский тренер команды Хабиба Нурмагомедова — про Макгрегора и Порье, Хабиба и Махачева.

18 июля рано утром по московскому времени Ислам Махачев проведет 10-й бой в UFC — против бразильца Тиаго Мойзеса. Их поединок — главный в карде турнира UFC on ESPN 26. Сейчас рекорд 29-летнего Махачева в UFC — 8-1, он идет на серии из семи побед и рвется к титульному бою в легком весе. В преддверии поединка Махачева и Мойзеса американский тренер Ислама и других бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес (главный тренер зала American Kickboxing Academy) — дал интервью The Schmo и экс-бойцу UFC Майку Свику.

О четвертом бое Макгрегора и Порье

— Думаю, что четвертый бой между ними состоится. Этот поединок даст дополнительный бонус обоим. Что нужно для того, чтобы Конор получил возможность сразиться с Порье в четвертый раз? Ничего! Просто быть здоровым. Он — Конор. Все хотят видеть его в деле. Нравится он вам или нет. Мне, например, он не нравится, но это не означает, что я не смотрю его бои. Как раз наоборот.

Я не думаю, что Конору нужно подраться с кем-либо перед тем, как в очередной раз встретиться с Порье. С кем он сам захочет подраться, с тем и подерется. Ему дадут любого, кого он сам захочет в соперники. Эй, я платил доллары для того, чтобы посмотреть его бой. Он — большая звезда. Он — самая большая звезда в истории UFC, когда дело касается продаж платных трансляций. Было бы глупо не давать того, кого он захочет. Будь я промоутером, я бы поступил так же.

Все сводится к тому, чтобы заработать денег, и этот человек делает деньги. Да, он мне не нравится, но, если бы я был промоутером, было бы глупо не заработать на нем денег.

Бой Конора за титул, если Порье победит Оливейру? Почему бы и нет. Дастин ведь сказал: «Давай подеремся еще раз». А не: «Давай подеремся за пояс». Эти ребята хотят драться, и люди будут покупать трансляции и смотреть поединок. Тут важен сам факт боя, а не наличие титула на кону.

Это как в случае с Нейтом Диасом. Он проигрывает свои бои, но кто король всего шоу? Верно, Диас. Тут так же. Конор — большая звезда. (The Schmo)

О гильотине Порье в бою с Хабибом

— Был ли этот момент самым опасным в карьере Хабиба? Да, возможно. Но это то же самое, когда Конор схватился за шею Порье [в трилогии] — угловые смеялись. Этот удушающий прием в исполнении Порье ни в коем случае не сработал бы против Хабиба.

Когда Хабиб оказался в этой ситуации, мы с его отцом посмотрели друг на друга и улыбнулись. Мы понимали, что Порье отпустит руки. Мы ни капли не сомневались в том, что Хабиб вытерпит.

Очевидно, главное оружие Хабиба заключается в его навыках борьбы. Он невероятно хорош в этом аспекте, а также в контроле в партере. Все испытывают проблемы с Хабибом, когда дело касается борьбы. Почему бы не пользоваться своей сильной стороной? Поэтому я ему кричал тогда: «Переведи его на землю». Это самый легкий способ для Хабиба одержать победу. (The Schmo)

О сопернике Махачева

— Тиаго Мойзес — отличный ударник. Хорошо бьет руками и ногами. Плюс у него прекрасные навыки болевых приемов. Этот парень хорош во всем. Бой с ним не станет легкой прогулкой. Я знаю, кто фаворит в этом бою, но это не означает, что мы должны недооценивать Мойзеса. Он понимает, что идет аутсайдером, и это делает его опаснее. Ему нечего терять, поэтому он будет вести свою игру. Мы тоже будем вести свою игру. У нас могут возникнуть неприятности в этом поединке. Он не шутки шутить собрался. (The Schmo)

Об уровне Махачева

— Ислам находится в фантастической форме. Я говорю и о ментальной составляющей. В его руках большой факел под названием «наследие Хабиба». Он следующий, кто должен занять престол Хабиба. Так считаю и я, и Хабиб. Он на ходу, и перед ним стоит непростая задача в лице Тиаго Мойзеса, который может испортить шоу, если не быть осторожным в бою. Мы его детально изучили, и мы четко понимаем, против кого мы будем выходить в клетку. В конце концов Ислам докажет, почему, как я считаю, в настоящее время он является лучшим легковесом на планете. Я не принижаю чьи-либо заслуги, а лишь отдаю себе отчет в том, насколько хорош Махачев. И причина, по которой я так говорю, заключается в том, что мне посчастливилось видеть, как ему удавалось забирать раунды у Хабиба во время спаррингов. Никому больше не удавалось забирать у Хабиба раунды.

Профессионалы, которые посещают наш зал, видят в Махачеве большую угрозу. Никто не хочет с ним драться, так как он — убийца. Нокаут — единственный способ его победить. Другого не существует. Если вам не повезло нокаутировать его случайным ударом, угадайте, что с вами произойдет? Правильно: он надерет ваш зад. Вот насколько он хорош.

Махачев — лучший легковес на планете прямо сейчас. Так считает и Хабиб. Почему? Дело не в теоретическом мышлении. Мы видим, как он спаррингует. Спарринги говорят о всем. Вспомните Дрю Добера. Вы же понимаете, какой он опасный? Но он не выглядел таким опасным в бою с Махачевым. С австралийцем (Брэдом Ридделлом, ему Добер проиграл единогласным решением судей вы июне этого года, Махачеву же в марте он проиграл удушением в третьем раунде. — Прим. «СЭ») он представлял угрозу в некоторых моментах, а в бою с Исламом выглядел беспомощным. Это говорит о том, насколько хорош Махачев как боец.

Если сравнивать спарринги Махачева и Хабиба, то Ислам проводил посложнее спарринги, а Хабиб просто уничтожал всех. Ислам тоже уничтожал, но не настолько, как Хабиб. Хабиб — самый доминирующий боец, которого я когда-либо тренировал. Не знаю, посчастливится ли мне еще тренировать бойца такого уровня, как Хабиб, но Ислам — зверь в плане техники. У него фантастические навыки в партере. В схватке с ним черные пояса по джиу-джитсу выглядят беспомощными. Это говорит о его невероятном уровне. (Real Quick With Mike Swick Podcast)

О том, когда Махачев подерется за титул UFC

— Думаю, что в случае победы над Мойзесом нам дадут еще одного соперника. Дальше — бой за титул UFC. После этой победы его будет отделять один претендентский бой. Худший сценарий — еще два поединка после Мойзеса. В этом я уверен. Разве у них будут другие варианты? Ислам идет на серии из семи побед, которая является одной из самых длинных серий в дивизионе. Сколько еще можно побеждать? Тем более бойцы из топ-10 не хотят с ним драться, опасаясь его. (Real Quick With Mike Swick Podcast)

Об отношениях с Хабибом

— Некоторые мои друзья ругают меня: «Почему Хабиб с тобой общается таким образом? Ему следует быть более уважительным по отношению к тебе». Но они не понимают, что между мной и Хабибом «химия». Мы любим друг друга и поэтому иногда дурачимся. Он ни в коем случае не проявляет неуважение ко мне. Поверьте мне, если я зол, то этим ребятам мало не покажется. Они все уважают меня. Но я никогда не злился на кого-либо из его команды. Я люблю их всех. У нас взаимное уважение. На камеру мы можем подурачиться, но не более того. (Real Quick With Mike Swick Podcast)

О Хабибе-тренере

— Я не собираюсь давать ему ключи от зала. Это отстой. И он назвал меня толстяком, хоть я и не такой. Это случилось на тренировке профессионалов! Он не сказал напрямую, но обозначил меня таким человеком. Ну ладно, все нормально.

Он все еще учится [быть тренером]. Хабиб, ты, возможно, будешь одним из величайших тренеров, но ты все еще учишься, и тебе еще пахать и пахать. Не буду говорить почему, но ты сам прекрасно понимаешь.

Хабиб — «B», а я — «A». Когда меня нет рядом, он сразу становится главным. Надеюсь, я все еще буду тренировать, оставаясь в роли главного. (The Schmo)