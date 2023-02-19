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Боец с рекордом 23-0 дебютировал в UFC с поражения. Асхабов планировал взять пояс и закончить карьеру на 30-0

Отдел единоборств «СЭ»
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Хусейн Асхабов уступил Джамалу Эммерсу.
Фото UFC Russia
Возможно, на Хусейне сказался трехлетний простой.

В ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в рамках которого в промоушене дебютировал Хусейн Асхабов. Боец с третьим в истории непобежденным рекордом (23-0) встретился с Джамалом Эммерсом, который трижды бился в UFC, но побеждал только один раз.

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Асхабов выходил на поединок под флагом ОАЭ, так как в данный момент проживает в Эмиратах. До UFC Хусейн долгое время выступал в украинском промоушене WWFC, где стал двойным чемпионом — взял пояса в легчайшем и полулегком дивизионах. Его брат Хасан тоже завоевывал два пояса в этой лиге — в полулегкой и легкой категориях.

Хусейн Асхабов уступил Джамалу Эммерсу. Фото UFC Russia
Хусейн Асхабов уступил Джамалу Эммерсу.
UFC Russia

Джамал Эммерс дебютировал в UFC поражением от Гиги Чикадзе раздельным решением судей. Вскоре Джамал реабилитировался победой над Винсом Качеро, но затем уже в первом раунде проиграл Пэту Сабатини, после чего не появлялся в клетке полтора года. Простой Асхабова продлился даже дольше — целых три года.

Проблемы у Хусейна возникли с первого раунда. Асхабову не удавалось перевести Эммерса, а в клинче российский боец зарядил американцу в пах. Эммерсу потребовалось немного времени на восстановление, и в дальнейшем таких ситуаций не возникало. Джамал навязал сопернику бой в стойке, где попадал чаще, а удары получались более акцентированными. Физически Эммерс тоже выглядел предпочтительнее.

Хусейн Асхабов уступил Джамалу Эммерсу. Фото UFC Russia
Хусейн Асхабов уступил Джамалу Эммерсу.
UFC Russia

Второй и третий отрезок мало отличались от первого. Эммерс действовал первым номером, а Асхабов отстреливался и пытался перевести поединок вниз. Но в третьем раунде именно Эммерс несколько раз оказывался в положении фулл-маунта и даже имел шанс выйти на удушение. Хусейн же заметно просел по кардио — похоже, он оказался не готов к такой оппозиции. Все трое судей отдали каждый раунд Эммерсу — 30:27, 30:27, 30:27. Планы о топ-15 и поясе пока придется отложить.

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