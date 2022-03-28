Ссоры с матерью из-за трештока, цепи за 200 тысяч, секс три раза в день. Развязное интервью Колби Ковингтона

Человек без границ.

Март нынешнего года получился для самого бесцеремонного бойца UFC Колби Ковингтона небывало событийным. В начале месяца он расквитался со своим бывшим другом Хорхе Масвидалем на UFC 272, а в конце — получил от него по зубам в результате неожиданной ночной атаки у ресторана. Два удара Масвидаля исподтишка обернулись для Колби потерей зуба — на это он ответил стремительным заявлением в полицию Майами.

В промежутке между этими событиями Колби успел зайти на один из самых популярных подкастов Америки, Full Send Podcast, и хорошенько выговориться. Мы собрали самое интересное из часового подкаста в нашу подборку.

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Гонорар за Масвидаля стал самым большим в карьере. Перед боем накупил цепей на 200 тысяч долларов

Хотя Колби не был в доле с платных трансляций на UFC 272, боссы деньгами его не обидели. За поединок он получил больше, чем за любой из трех своих титульников.

— За Масвидаля ты получил самый большой чек в карьере?

— Да, это был самый большой.

— Можешь сказать, сколько конкретно заработал?

— Мне бы хотелось сказать, но если я скажу, UFC больше не будут работать со мной.

Колби Ковингтон.

— Когда ты заработал первые большие деньги в жизни, была вещь, о которой ты сразу подумал: «Иду и покупаю ее»?

— Да, Rolex. Это было моей детской мечтой. Я рос в трущобах, в трейлерном парке. У нас было дерьмовое качество жизни, родители не так много могли себе позволить. А теперь я американский работяга, синий воротничок, который может купить Rolex.

— Сколько ты отдал за эти цепи на тебе?

— Каждая по 60 тысяч долларов где-то. В целом я отдал за них 200 тысяч долларов.

Мама Колби не разговаривала с ним несколько недель из-за того, что он назвал бразильцев грязными животными

Карьера Ковингтона разделяется на то, что было до боя с Дэмьеном Майей и после. До поединка с бразильцем бои Колби смотрели две кошки и три собаки, его социальные сети прозябали в полной безвестности, а промоушен угрожал увольнением за скучный стиль и отсутствие харизмы.

После победы над Майей Колби решил взять микрофон и судьбу в свои руки и обозвать Бразилию помойкой, а бразильцев грязными животными. Интервью бешено завирусилось, и карьера американца была спасена — боссы решили продлить контракт с бойцом, внезапно ставшим интересным публике. Правда, оскорбление бразильцев обернулось для Колби проблемами не только в зале (в ATT полно бразильцев), но и собственной семье. После боя ему позвонила мама и обрушилась с яростной критикой.

— Что родители думают о твоем поведении в медиа? Я слышал, что сначала они были против этого образа.

— Они столько раз мне звонили, просто орали в трубку: «Не могу поверить, что ты назвал бразильцев грязными животными! Я тебя так не воспитывала! Вымой рот с мылом!» Я такой: «Мам, они вели себя как грязные животные. Что мне еще оставалось сказать?» Она потом обиделась, несколько недель не говорила со мной. Они до сих пор иногда не могут поверить в то, что я иногда говорю. Они не понимают этого и никогда не поймут.

Колби Ковингтон. Фото Getty Images

Считает, что в трештоке нет границ и можно втягивать в разборки чужих жен

Не могли у Ковингтона не спросить про ситуацию с Дастином Порье. Ему Колби бросил вызов после победы над Масвидалем, его жену обливал грязью не меньше, чем самого Дастина.

— Колби, как ты думаешь, есть какая-то грань в трештоке? Например, когда ты говоришь о чужих женах, ты не думаешь, что заходишь слишком далеко?

— Я не думаю, что есть грань, когда ты разоблачаешь кого-то, кто выставляет себя и свою жизнь напоказ. Дастин везде светится со своей женой, подает себя как хорошего отца... Он просто играет напоказ, он использует семью как промо, показать себя. Если ты везде это выставляешь, значит, я могу об этом говорить.

— Ты вроде говорил, что его жена спит с Макгрегором.

— Ну так если она пишет ему в личку.

— Ты сыграл грязно в этой ситуации. Грязно.

— Когда речь идет о раскрутке боев, нет ничего низкого. Ты должен продавать в этой индустрии. Этот же человек говорил о том, что разберется со мной на улице и отправится в тюрьму.

Колби с наклеенной фотографией жены Порье, Джоли, на своих трусах.

Занимается сексом три раза в день, но карьеру ставит выше женщин

Колби тратит немало времени и средств на поддержание медийного образа альфача. Важная его часть — постоянно сопровождающие его фотосеты девушки. Сам Колби говорит, что эти дамы с ним исключительно добровольно, но некоторые считают, что тут имеет место коммерческий сговор и девушки — попросту нанятые стриптизерши. Как-то бывший тяжеловеc UFC Брендан Шауб рассказывал, что когда он снимал подкаст с Колби, тот пришел на съемки с этими дамами и они отказывались фотографироваться и всячески дистанцировались от Ковингтона. Тот же умолял их попозировать на камеру, но они в итоге даже не достояли с ним до конца подкаста и просто ушли.

Тем не менее сам Колби утверждает, что никаких проблем с девушками у него нет, более того — на каждый день у него новая, и половую практику он имеет по три раза в день.

— Какие девушки тебе нравятся?

— Мне нравятся латинки. Я могу заводить новую девушку каждый день.Но самое главное для меня — это моя карьера. Я ставлю карьеру выше женщин, и они не могут это принять.

— Ты славишься своим кардио. Как ты работаешь над ним?

— Я просыпаюсь утром и сразу же работаю над моим спальным кардио. Потом работаю над ним днем. Потом — вечером.

— Ты занимаешься сексом три раза в день?

— Да, три раза.

Колби Ковингтон.

Вкладывает деньги в недвижимость и криптовалюты. Ведет переговоры с UFC сам, без менеджеров

Одна из удивительных особенностей Ковингтона — он работает без менеджера. Сегодня, когда популярный профессиональный боец, по сути, является отдельной бизнес-компанией, вести переговоры и заключать всевозможные сделки без менеджера не представляется возможным. Особенно с учетом, что бойцу надо постоянно тренироваться и беречь нервную систему. А переговоры с тем же UFC — дело крайне нервное. И тем не менее, по словам Колби, он работает с UFC один, без менеджера.

— Во что ты вкладываешь деньги, у тебя есть бизнес на стороне?

— В недвижимость, в криптовалюту — биткоин, эфириум. Я плотно сижу во всей этой теме с криптой. Плюс — у меня хорошие спонсоры, My Bookie и энергетик Bang Energy, они здорово заботятся обо мне.

— У тебя есть менеджер?

— Нет, я веду все свои дела сам. С UFC я общаюсь через Хантера Кэмпбелла, очень крутой парень. Я умею разделять спорт и дела по бизнесу, мне не мешает то, что я сам себе менеджер. Я убрал всех посредников, потому что в них нет смысла.

Колби с ведущими Full Send Podcast.

— Ты употребляешь алкоголь?

— Редко. Должен быть особый повод. В этом бизнесе ты должен постоянно держать себя в форме, потому что возможность может выпасть в любой момент.