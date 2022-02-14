«Меня оперировали семь раз». Хамзат Чимаев: ложь Макгрегора, Gucci и D&G, кардио, нож в эфире

Интервью со звездой UFC

Хамзат Чимаев, Швеция/Россия, 27 лет. Статистика в ММА: 10 побед, 0 поражений.

Хамзат Чимаев провел сбор в Таиланде — в знаменитом зале Tiger Muay Thai на Пхукете. Сейчас в «Тайгере» самый сезон — если еще в начале января там не было и десятка известных бойцов, то сейчас зал заполнен людьми, которые бьются в ведущих лигах мира. Далеко не полный список бойцов, которые тренировались в «Тайгере» в последнюю неделю: Петр Ян (чемпион UFC), Ярослав Амосов (чемпион Bellator), Анатолий Малыхин (чемпион One FC), Абдул-Азиз Абдулвахабов (чемпион АСА), Рафаэль Физиев (боец UFC), Марлон Мораес (боец UFC), Зубайра Тухугов (боец UFC), Майрбек Тайсумов (экс-боец UFC), Исмаил Наурдиев (экс-боец UFC), Николай Алексахин (боец PFL), Нурулло Алиев (боец Fight Nights), Мариф Пираев (боец Fight Nights, звезда поп-ММА промоушенов), Шимон Смотрицкий (боец RCC).

Чимаев спарринговал и боролся со многими. Раскрывать детали некорректно, скажем лишь, что Хамзат выглядел очень и очень сильным. Тут надо сказать несколько слов об оппозиции Чимаева в боях. Распространено мнение, что его соперники если не мешки, то бойцы уровня ниже среднего. Даже в UFC. Окей, возьмем четверых противников Хамзата в UFC. У Джона Филлипса рекорд в UFC 1-5, а Рис Макки свой второй поединок в UFC проиграл, после чего был уволен из промоушена. Действительно, далеко не топы. Однако Джеральд Миршерт, которого Чимаев нокаутировал уже на 17-й секунде первого раунда, после этого поражения ушел из UFC и выдал серию из трех побед сабмишенами. Да и до этого он был в общем и целом на хорошем счету. К тому же пединок прошел в среднем весе. Ли Джинглианг, с которым Хамзат разобрался традиционно без пропущенных ударов, подошел к бою с рекордом 8-2 в предыдущих 10 боях UFC (в частности, нокаутировал Сантьяго Понзиниббио). Также на счету Чимаева — победа брутальным нокаутом в бою с очень сильным Икрамом Алискеровым. Дело было в апреле 2019 года в промоушене Brave. После этого Икрам выиграл три боя досрочно, он метит в UFC.

Чимаев и борется, и бьет как грузовик, и очевидно хорош в грепплинге. Реальная угроза для действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (Чимаев сейчас сконцентрирован на этой весовой категории). Может показаться, что в этом тексте в адрес Хамзата сказано излишне много лестных слов, но мы основываемся не только на том, что видели в боях, но и на том, что говорят люди, которые с ним тренируются/тренировались. Например, вот свежая цитата тяжеловеса Анатолия Малыхина — в интервью «Вестнику ММА»: «Очень физически сильный, чувствительный, но главный его козырь — сумасшедший функционал. Сумасшедший функционал. Я такого еще не видел. Он может отработать 6-7 спаррингов и потом взять еще троих загнать по борьбе. По очереди загнать троих человек, хороших ребят. Я не буду называть фамилии, но хороших ребят».

Этой весной Чимаева ждет серьезная проверка: он проведет бой с недавним претендентом на пояс чемпиона UFC Гилбертом Бернсом (2-й номер рейтинга UFC). Если Хамзат победит, то может получить титульник. Точная дата поединка еще не определена. Ориентировочная дата — 10 апреля (UFC 273 в Джексонвилле). Не так давно появилась информация, что Чимаев в январе прилетел в США, но не был допущен в страну. В интервью «СЭ» боец опроверг информацию, сообщив, что сейчас на руках у него есть действующая виза. Позже старший брат Хамзата — Артур Чимаев — рассказал журналисту Вадиму Тихомирову, что виза звезды UFC истечет в марте и что скоро Чимаев полетит в США ее продлевать. Из Таиланда же Хамзат улетел 11 февраля, а за несколько часов до вылета дал новое интервью «СЭ» — на самые разные темы. В том числе мы поговорили о еще одном очень одаренном полусредневесе с постсоветского пространства — Шавкате Рахмонове из Казахстана (3-0).

Таиланд

— Это были ваши последние спарринги в Таиланде. Как они прошли?

— 5 раундов по 5 минут сделали. Хорошо отработали. Сейчас надо собираться — и улетать. Спасибо ребятам. Очень хорошие, достойные спарринги провели. Исмаил Наурдиев. С кем еще... С Артемом [Фроловым] работал.

— С Шимоном Смотрицким.

— Да-да. Хорошие пацаны, достойные.

— Еще вернетесь в Таиланд?

— Да, конечно. Очень нравится тут бывать. Тут хорошая атмосфера, хорошие ребята на тренировках.

Кардио

— Вам удалили щитовидку (операция была сделана в первой половине прошлого года. — Прим. «СЭ»). Кто-то переживал, что это повлияет на кардио и другие показатели. Что-то изменилось в вашем организме и возможностях после этой операции?

— Нет, конечно. Сейчас все отлично. Меня в жизни семь раз оперировали. Аппендицит, потом спайки... Много чего оперировали. В детстве я часто болел. Сейчас, слава богу, ничего не болит. Нормально все.

— Александр Густаффсон сказал, что вы не знаете усталости и не чувствуете боли, превосходите его пиковую версию в объеме работы в несколько раз. Не боитесь ли вы синдрома Кейна Веласкеса? Который безумной работой износил себя раньше времени и провел короткую карьеру.

— Он тяжеловес — может, поэтому с ним так случилось? Я не такой тяжелый, как Кейн Веласкес. Мне не надо 130 килограммов таскать на себе. У него же много мышц и все такое. У каждого свой организм. Я чувствую свой организм так, как я себя чувствую сейчас, — отлично. Я всегда так работаю — и люблю так работать.

— Может быть, в последнее время стали больше внимания уделять восстановлению и отдыху?

— Нет, такого [нет]. С каждого понедельника по каждую субботу работаю, в воскресенье отдыхаю. Иногда бывает — когда мелких травм много появляется — недельку чисто лапы, бег. Без контактных [тренировок] — как бокс. И много восстановительных [упражнений] — массажей. Разные восстановительные [упражнения] бывают.

— А что вы больше всего любите из восстановительных процессов: сауну, массаж, ледяные ванны, просто сон или что-то другое?

— Ну, сон-то все любят, когда уставшие. Я люблю отдыхать в кругу друзей. В карты сыграть — чтобы в голове все спокойно было. Если голова не в порядке — на тренировке тяжело бывает. Голову нужно держать в тонусе.

Джинглианг

— Вы все время после тейкдауна тащите соперника в свой угол. Вам важны подсказки именно Резы Мадади? Просто вы настолько легко уничтожаете в партере, что кажется — зачем вам технические подсказки? Или бывали случаи, что он [Мадади] подсказал — и это сыграло роль?

— Да, бывало. Но у меня там два тренера в углу. И Алан Насименто — 10-кратный чемпион мира по джиу-джитсу. Реза Мадади — тоже хороший грепплер. Они подсказывают... Я в зале, если боремся, пытаюсь понять, чего и как, подойти к тренеру. Привык, можно сказать. Такого, чтобы слушать там тренера... Всю работу можно сделать дома. Задачу дать — и все.

— В бою с Ли Джинглиангом (правильное произношение — Цзяньлянь, но в этой статье мы используем более распространенное произношение в ММА-сообществе) вы внимательно посмотрели на Мадади и кивнули после одной из его подсказок.

— Я на моего грепплинг-тренера смотрел. Мы именно в этой позиции работали. У меня было две такие возможности (два способа досрочно победить Джинглиага. — Прим. «СЭ»). Если бы на другой болевой выйти... Я хотел посмотреть на какой. Я чуть в думках стоял. Был вопрос. Я посмотрел — он [тренер] головой кивнул, чтобы я взял его [Джинглианга], удушающий чтобы хорошо пошел. Я хотел сделать покруче. Но бонус 50 [тысяч долларов] все равно забрал.

— Вы подняли Джинглианга, затащили его в угол. Это требует определенных физических сил. То есть для вас нет понятия «экономия энергии» и вы не боитесь устать?

— Да. Когда ты работаешь — и твой соперник работает. Когда я его поднял, он дергался. И это уже есть работа. Я психологически сломал его и до боя, и после боя, и в бою тоже. А так — особо не думаю [над экономией энергии]. В зале надо думать и опять-таки [в бою] уже надо работать.

Подарки

— Вы рассказывали, что Густафссон как-то купил вам кроссовки для бега.

— Да, бывало.

— А вы ему в ответ что-нибудь дарили?

— Ну да. Недавно я ему в подарок футболку хорошую взял. И там его картинку — с собакой — сделал. Не успел отдать. Когда обратно поеду — отдам ему.

Ну, бывают разные подарки. Он мне дает что-то, я — ему. Реза Мадади много чего дарил мне из спортивной одежды. Помогал, спонсировал меня. Вот эти два пацана... Илир Латифи тоже помогал. Вот пацаны из зала мне помогали. Теперь я всем помогаю — там есть молодые ребята, которым надо помочь.

— У вас немало фоток в гламурных брендах — D&G, Louis Vuitton, Gucci и прочие. Вы берете такую одежду, потому что она нравится или потому что это богатые, модные бренды?

— Половина из этого, даже чуть больше, — подарки. Друзья подарки делают и все такое. И сам покупаю. То, что нравится в магазине [то покупаю]. Пацаны туда идут, я хожу с ними, смотрю, и что нравится — то берем.

Связь с Даной

— Есть ли у вас мобильный номер Даны Уайта? Если есть — набирали ли ему хотя бы раз с какой-либо просьбой?

— Я особо не пытаюсь Дану Уайта доставать. Ну, это бизнес. Пока я выигрываю — я нужный человек для UFC. Я понимаю это. Я не пытаюсь личную жизнь с Даной Уайтом связать. Я держусь на работе. Вот так идем дальше.

— Но номер есть?

— Точно не уверен. На этом телефоне у меня номер... Много раз поменял и номер, и телефон. В Instagram переписываемся.

— У вас в ноябре была переписка с Конором в Twitter, и он написал: «Я ценю, что ты связывался с нашей командой в 2018 году, чтобы приехать и помочь мне». Речь о его бое с Хабибом. Это действительно так?

— Нет, конечно. Там [в тренировочном лагере Макгрегора] был, по-моему, один чеченский парень. Чеченец джиу-джитсер у него в зале был. Поехал на спарринги. Он [Макгрегор] его уронил и потом закинул [в сеть фото или видео]. И за него [за чеченского бойца] позвонили: «Давай, прилетай, брат. Ты можешь его побить. На спарринги». Хотел поехать побить его. Ничего такого не было, чтобы помочь кому-то там. Это было даже не тогда, когда у него с Хабибом бой был. Не помню уже точно... По-моему, тогда бой еще не был анонсирован.

— Почему Конор так поступил? Он твердо утверждал, что вы хотели помочь.

— Откуда мне знать? Много чего он утверждает. Он каждый день что-то утверждает. Мне без разницы. Пусть думает, что я хотел ему помочь. Но я хотел побить его. И до сих пор хочу — если на бой выйдет парень. Если честно сказать — он достойный парень. Только за своей болтовней не может следить. А в спорте — очень достойный. Можно было бы подраться с ним.

Миршерт

— Джеральд Миршерт после поражения от вас выиграл три боя подряд сабмишенами. Видели это? Если да, то оценили, что побили хорошего соперника?

— Бои все не видел... Вообще бои не видел, если честно. Я видел... Там UFC закинули [фрагмент боя Миршерта]. До этого я не знал, что он выиграл два боя. Последний бой, когда этого... Парня как зовут? Наш парень — как его зовут? Последний с ним дрался.

— Махмуд Мурадов.

— Да-да, Махмуд Мурадов. Когда UFC закинули — видел сабмишен. А так я особо не думаю, соперник хороший или плохой. Мне без разницы. Я выхожу и делаю свою работу. Вот Джинглианг. Мне все говорили: хороший соперник, бой даст. Как все видели — ничего не дал. Теперь говорят, что кто-то другой бой мне даст. Посмотрим, что получится.

— Интересно узнать: после того боя с Миршертом вы принимали душ? Потому что бой продлился всего лишь 17 секунд.

— Конечно. Я же разминался перед боем, вспотел.

Нож

— У вас был стрим с Дарреном Тиллом, во время которого вы размахивали большим ножом. Вам не кажется, что это был немного перебор?

— Да нет — это небольшой нож был. Там на столе лежал «Волчонок». Пацаны подарили. Там особо такого не было. Я с Дарреном дружу. По-моему, 15-го он в Швецию прилетит. Мы переписываемся в Instagram. И сейчас вместе работаем — пытаемся бизнес какой-то свой сделать. Парень отличный — это мы так шутили с ним. Там особо перебора... Я пугать кого-то не хотел. Я не думаю, что Даррен Тилл испугается такого маленького ножика. Это был подарок.

Бернс

— Алан До Насименто после победы над Джинглиангом сказал в фильме Thrill and Agony, что даст вам пурпурный пояс, если вы победите следующего соперника сабмишеном. Но тогда он не знал, что соперником будет чемпион мира по БЖЖ Гилберт Бернс...

— Алан, по-моему, три раза выигрывал схватки по БЖЖ у Бернса. Они на матах встречались. По-моему, три раза он у него выиграл. Три или четыре. Он знает, какого я уровня и какого он уровня [Бернс].

Рахмонов

— Видели ли вы выступления Шавката Рахмонова? У него 15 финишей подряд, больше всех в ростере. Считаете ли, что он такой же боец новой суперволны, как и вы?

— Кому как считать. Я думаю, достойный парень. Если 15 боев и 15 финишей — непростой парень. Как-то так. Достойный.

— Он достоин того же хайпа, какой у вас?

— Хайп? Хайп — не знаю. Но я работаю. Все понимают мой уровень. И понимают уровень Шавката. По мне никто не попал за четыре боя [в UFC]. По Шавкату попали в бою?

— Ну...

— Только попали — в одном бою?

— Я не считаю.

— Ну да. По мне попадали? Ни одного удара не попали в UFC. Поэтому понятен уровень, можно сказать.

— Видели хотя бы один бой Рахмонова?

— Особо не видел. Сейчас UFC последний [бой Рахмонова] закинул или пацаны какие-то. В группе видел. С разворота он ударил, достойно выиграл. Поздравляю пацана.

Полутяжелый вес

— В Brave вы хотели стать чемпионом в трех весовых категориях. Когда смотрите на полутяжелый вес UFC — видите себя чемпионом и в этой весовой категории?

— Почему нет? Я большой парень, высокий. Вес могу набрать — и в будущем посмотрим. Сейчас сфокусировались на 77 кг — и посмотрим, что дальше получится.