Интервью с топовым бразильским полусредневесом.

В феврале Гилберт Бернс бился за титул чемпиона UFC с Камару Усманом. Бразилец хорошо начал бой, даже отправил Усмана в нокдаун. Но затем нигериец приноровился к стилю Бернса и переломил ход боя — в частности, при помощи джебов. Итог — победа Усмана техническим нокаутом в третьем раунде (к этому привел как раз джеб). Тяжелое поражение, но Бернс в поединке с Усманом смотрелся куда конкурентнее, чем Хорхе Масвидаль, у которого шансов на победу не было вообще.

На UFC 264 Бернс проведет первый бой после того, как дрался за пояс. Соперник — очень опытный Стивен Томпсон. За два дня до поединка Бернс дал интервью «СЭ».

— Почему вы после того, как потрясли Камару Усмана, легли на спину и дали ему восстановиться?

— Приветствую. Когда он провел тейкдаун, я действовал немного сумбурно. Он очень длинный, и было сложно встать на ноги. Не хотел пропустить удар, пытаясь встать на ноги, а в то время он как раз восстанавливался. Усман не прекращал прессинговать, действовал отлично. Да, считаю, что в тот момент я совершил ошибку.

— Была ли депрессия после того поражения?

— Да, безусловно. Первые две-три недели оказались сложными в эмоциональном плане, но затем я вернулся в зал, начал тренироваться, ко мне вернулся голод, и я начал понимать, что я могу сделать. Я верю в свои силы и поэтому просто вновь приступил к работе.

— Можно ли сказать, что это была ваша худшая депрессия за всю карьеру?

— Да, можно и так сказать, потому что это был самый важный бой. Я много трудился для того, чтобы стать чемпионом UFC. Я попробовал пояс на вкус, и да, было сложно пережить все это. Поражение есть поражение. Всегда сложно, когда проигрываешь. Особенно когда ты дерешься за титул, хочешь стать чемпионом, а в итоге проигрываешь. Это вдвойне больно.

Гилберт Бернс и Камару Усман. Фото Getty Images

— Момент, когда вы отправили Усмана во флеш-нокдаун. Какую его ошибку использовали?

— Не думаю, что он совершил ошибку. Он пытался держать меня на джебе, постоянно искал возможность нанести удар передней рукой. Я в ответ сконтрил правым оверхендом. Может быть, поначалу он наносил джебы немного неаккуратно, но далее он был точен как никогда.

— Как быть против джеба Усмана? Какой бы совет дали? И были ли вы готовы к ним?

— Я всегда готов. Не могу сказать, что я не был готов к его джебу. Просто он отлично наносил их.

— И какой же совет вы бы дали?

— Много чего можно сделать. Нужно постоянно двигать головой, можно наносить контратаки, удары ногами в ответ — существует куча способов. Все зависит от вашего стиля ведения боя. Мне вот нравится проводить контратаки. Я неплохо действовал поначалу, предпринимал ответные действия, но он быстро приспособился и начал чуть точнее бить передней рукой.

— Можно ли сказать, что от повторного титульного боя вас отделяет всего одна победа?

— Я не знаю. Все возможно. Это зависит от того, какое выступление вы покажете. Я не знаю, быть может, потребуется еще одна победа после этой, но все возможно, если красиво выступить.

— Ваш друг Висенте Люке проиграл Стивену Томпсону. Что привело его к поражению, на ваш взгляд?

— Это случилось потому, что Томпсон показал хороший бой. Он очень хорошо приспособился в первых двух раундах. Он сделал то, что у него получается лучше всего, а именно прекрасно действовал на контратаках, заставляя оппонента гнаться за ним. Выполнил работу на ура.

— Можете назвать слабые стороны Томпсона?

— Нет. Их нет. Он боец высокого уровня, и я думаю, что он прекрасен во всех аспектах. Он отлично двигается по октагону, хорошо работает в стойке и неплохо защищается от проходов в ноги. Не думаю, что он хоть в чем-то плох. Он очень силен. Будет сложно пройти ему в ноги, биться с ним в стойке. Даже если я повалю его на настил, будет сложно его удерживать там. Он очень хороший боец.

— Случайно ли Томпсон проиграл Энтони Петтису, как вы считаете?

— Считаю, что в боях случайностей не бывает. Каждый бой по-своему опасен, потому что ты можешь пропустить удар. Случайность — это когда Андерсон Силва сломал ногу. Случайность — это когда Крис Вайдман сломал ногу. А случайных нокаутов не бывает.

Гилберт Бернс и Стивен Томпсон. Фото Getty Images

— Вы тратите на восстановление столько же времени, сколько на тренировки. Что из восстановления вы любите больше всего?

— Я восстанавливаюсь разными способами. Мне нравится делать растяжку, мне нравится проходить процедуру криотерапии, нравится массаж, но больше всего мне нравится восстанавливаться массажером Pso Rite.

- Тони Фергюсон говорил нам, что больше всего жалеет из-за того, что в прежние годы не работал больше над защитой. Есть ли такое, что вы жалеете, что какое-то упражнение не делали раньше?

— Думаю, что нет. Да и в целом считаю, что нахожусь на неплохой позиции в своей карьере, так как я лишь проиграл бой за титул. Я на второй строчке в рейтинге и считаю, что проделал колоссальную работу. Безусловно, мне есть над чем работать. Нужно совершенствовать защиту, улучшать ударную технику, борьбу, но сказать, что я жалею о чем-то, — такого нет.

— Ваша фишка — очень быстрое и взрывное сокращение дистанции для удара. Это получается у вас само собой или вы как-то работали над этой фишкой?

— Безусловно, я работал над этим. Ничего просто так не достается. За этим стоит огромный труд. Я проделал огромную работу над взрывной силой. Еще с детства мне нравились проходы в ноги. Мне нравилось джиу-джитсу, и я часами работал над партером. С самого начала моей карьеры в единоборствах я делал упор на развитие силовых показателей. Думаю, еще дело в моем стиле, благодаря которому я всегда агрессивен и стараюсь завершить бой досрочно. Также, безусловно, я много работал над своей скоростью. Все это благодаря упорному труду и желанию побеждать досрочно.

— Чем крут Генри Хуфт? Почему он делает бойцов такими сильными?

— Думаю, что он отличный тренер, за плечами которого богатый опыт. Благодаря ему мы двигаемся вперед. Он проводит много спаррингов, и я думаю, что он очень грамотный тренер. Он может собрать все воедино, выжать из тебя все соки ради того, чтобы ты стал сильнее. Также он сам работает очень усердно. На своем примере учит трудолюбию.

— Вы тренировались с Шавкатом Рахмоновым, что думаете о его потенциале?

— Да. Мы тренировались вместе, готовились к его поединку. Думаю, что он очень хороший, молодой и талантливый проспект. У нас были замечательные совместные тренировки.

— Есть ли у него шансы войти, например, в пятерку лучших бойцов полусреднего дивизиона?

- Безусловно. У него есть все для этого. Любой может достичь этого, если усердно трудиться и верить в себя. Думаю, что у него есть шансы стать чемпионом, если он будет делать все грамотно. Задача непростая, но я думаю, что он сможет.

Гилберт Бернс. Фото Getty Images

— Ваше мнение о звезде полусреднего и среднего дивизионов Хамзате Чимаеве?

— Думаю, что ему нужно быть более активным. Он неплохо начал, но все же ему нужно быть более активным.

— Ваш прогноз на реванш Камару Усмана против Колби Ковингтона?

- Усман вновь одержит досрочную победу.

— В начальных раундах или поздних?

— Не могу сказать, но он выполнит задачу намного проще, чем в первом бою.