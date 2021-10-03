«Говорю Алексу Фергюсону: «Если выпью, то разнесу вас всех». Хабиб выступил на мусульманском вечере в Лондоне

Экзаменовал на знание Ислама и предъявлял за розовую футболку.

Хабиба Нурмагомедова начало октября застало в деловых разъездах по Англии. Сначала чемпион побывал на The Arnold Sports Festival в Бирмингеме, потом заехал в Манчестер на игру «Юнайтед» с «Эвертоном», а вчера выступил в Лондоне на мусульманском вечере в поддержку сирот.

Сегодня у него пройдет похожее разговорное мероприятие — уже в курортном городке Харрогейт, что в Северном Йоркшире.

Встреча в Лондоне получилось яркой и атмосферной. Полтора часа Хабиб отвечал на вопросы взрослых и детей, а мы собрали из этого лучшие реплики и диалоги.

***

9-летняя девочка озадачила Хабиба желанием стать бойцом UFC. В ответ он устроил целый стэндап

Нурмагомедов никогда не одобрял женские бои. Когда-то у него уже спрашивали о женщинах в ММА, и он выдал культовый ответ: «Женщины ждут нас дома». На этот раз дагестанца застала врасплох подобным вопросом 9-летняя девочка. Хабибу пришлось выкручиваться с помощью юмора и мальчика, задававшего предыдущий вопрос. Для этого он даже позвал его к себе на диван.

9-летний мальчик Мусаб: «Хабиб, меня зовут Мусаб. Когда я вырасту, я хочу стать бойцом-мусульманином, как ты. Какой совет ты можешь мне дать?»

Хабиб Нурмагомедов: «Прежде всего, ты должен понять, почему тебя зовут Мусаб. Ты знаешь, что это за имя?»

Мусаб: «Мусаб распространял Ислам»

Хабиб Нурмагомедов: «Да, верно. Вот когда ты поймешь, зачем родители тебе дали это имя, у тебя будет успех. Кто такой Мусаб, откуда он, что он сделал. Многие верят, потому что их родители — мусульмане. Но когда ты сам поймешь, зачем ты веришь в Аллаха — вот тогда произойдет важное. Вот мой совет тебе».

Девочка: «Меня зовут Лиана, мне 9 лет. Когда я вырасту, я хочу стать бойцом UFC, как вы. Можете ли вы сделать бойцовскую академию в Бирмингеме для меня и моих друзей?»

Хабиб Нурмагомедов: «Мусаб, ты слышал? (смеется). Что ты услышал? И как тебе? (смеется). Ты понимаешь, что она сказала? Она хочет стать бойцом UFC (смеется). Теперь покажи мне, что значит твое имя (смеется). Теперь самое время показать. Тебе 9 лет, ты взрослый, давай, скажи. Ты хочешь стать чемпионом? Вот твое время. Подойди сюда. [мальчик подходит и садится]. Это твоя сестра?»

Мусаб: «Нет»

Хабиб Нурмагомедов: «Ты ее знаешь?»

Мусаб: «Нет»

Хабиб Нурмагомедов: «Это проблема. Что ты думаешь? Что мы будем делать с нашей сестрой? У тебя есть сестры?»

Мусаб: «Четыре сестры»

Хабиб Нурмагомедов: «Старше, младше тебя?»

Мусаб: «Две младше, две старше»

Хабиб Нурмагомедов: «Ты хочешь, чтобы твои сестры стали бойцами?»

Мусаб: «Нет»

Хабиб Нурмагомедов: «Так что будем делать с нашей сестрой? Какой совет ей дать? Расслабься, почему ты напрягся? Расслабиться — это самое важное для бойца. Не спешить, расслабиться. Какой мы совет ей дадим? (смеется). Мой совет нашей сестре — слушайся Мусаба (смеется). Он даст тебе правильный совет».

***

«Ты знаешь, что имя Яхья Аллах упоминает в Коране?». Хабиб продолжает выспрашивать у детей о смысле их имен

После сценки с Лианой и Мусабом микрофон перешел к 8-летнему Яхья. Парнишка тоже попал под вопросы Нурмагомедова, но оказался к ним более чем готов.

Мальчик: «Хабиб, меня зовут Яхья. Мне 8 лет. У меня вопрос — какие три вещи в жизни у тебя любимые?»

Хабиб Нурмагомедов: «А у меня для тебя вопрос. Мне кажется, ты готов. Почему тебя зовут Яхья?»

Мальчик: «Меня назвали в честь пророка Яхья».

Хабиб Нурмагомедов: «Молодец. Ты знаешь, что имя «Яхья» Аллах упоминает в Коране?»

Мальчик: «Знаю»

Хабиб Нурмагомедов: «Откуда ты знаешь?»

Мальчик: «Родители сказали»

Хабиб Нурмагомедов: «У тебя хорошие родители. Яхья — первое имя, которое дал Аллах. Он сказал пророку, что никто до него не носил это имя. Какой у тебя был вопрос?».

Мальчик: «Три ваши любимые вещи в жизни»

Хабиб Нурмагомедов: «Первое — я верю в одного Бога, который дал мне разум, чтобы понять — почему я должен молиться каждый день. Это самая прекрасная вещь, которая случалась со мной в жизни. Второе — я здоров, я силен. Аллах дал мне здоровье. Многие люди вокруг нас не могут ходить, у кого-то нет рук, ног, другой незрячий. Здоровье — это сила. Третье... Даже не знаю. Я подумаю об этом».

«Говорю Алексу Фергюсону: «Если я выпью, то разнесу здесь вас всех, ребята»

После детей свои вопросы начали задавать взрослые. У Хабиба спросили, как не стесняться своей веры и открыто говорить о приверженности к Исламу. В ответ чемпион рассказал две прекрасных мини-истории про Даниэля Кормье и Алекса Фергюсона.

«Когда я познакомился с Даниэлем Кормье, он позвал меня на вечеринку. Я отказался. Он спрашивает, почему. Говорю: «Зачем мне идти на вечеринку? Я не пью». Он отвечает: «Да все нормально, у меня есть знакомые мусульмане, они ходят на вечеринки. И ты можешь пойти». Говорю: «Не-не-не». Это было в 2012 году. У меня у самого есть много друзей, хотя не знаю, друзья ли это. Они, когда им удобно — мусульмане, а когда неудобно — нет.

Но я никогда не бью себя в грудь, что я мусульманин и не говорю это всем подряд. Я не стесняюсь своей веры, но не говорю об этом всем. Вот сегодня мы были на стадионе, рядом Патрис Эвра, Усэйн Болт, сэр Алекс Фергюсон. Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо. Я не сужу его. Но как мне объяснить мою позицию? Можно напрямую: «Нет-нет-нет, я мусульманин, я не пью». Но можно и по-другому, как сделал я: «Если я выпью, то разнесу здесь вас всех, ребята. Это нехорошая идея». Пару часов назад я сказал это сэру Алексу. Он все понял сразу: «Я понял, ты не пьешь»".

«Обратить Роналду в Ислам? У него своя вера, у меня своя»

Не могли английские мусульмане обойти дружбу дагестанского бойца с Криштиану Роналду. Правда, вопрос о ней пришел с очень неожиданного угла — вел ли Хабиб с португальцом разговоры об Исламе и как оценивает шансы того обратиться в данную веру

Ответил Нурмагомедов деликатно, но в то же время с жесткой позицией — никого уговорами он обращать в Ислам не намерен.

«Роналду постоянно говорит: «Салам Аллейкум», «Иншаллах» (смеется). Он понимает религию. Думаю, он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: «Эй, какой ты религии?». Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение. Я никогда не говорю с людьми об их религии, во что они верят. Во что верят — это их решение. Я никогда с ним не говорил об этом».

«Удары по лицу — это не очень хорошо. Поэтому я старался больше душить, бороть»

Добралось обсуждение и до темы харамности ММА для правоверного мусульманина из-за ударов по лицу. Хабиб на вопрос ответил ловко — удары — это плохо, поэтому он действовал немного по-другому.

«Удары по лицу — это плохая вещь. Очень плохая. Лучше никого не бить по лицу. Я всегда старался душить, бороть. Даже пару раз уговаривал соперников сдаться, чтобы не принимать ущерб. Одному [Майклу Джонсону] я мог сломать руку, но убеждал: «Сдайся, я не хочу тебя травмировать»».

«Вы этого не поймете, как я не понимаю, почему вы в розовой футболке»

Закончилась встреча веселым эпизодом — Хабиб в шутку придрался к цвету футболки мужчины, задававшего вопрос из зала.

Ведущая: «Следующий вопрос задаст вон тот мужчина в розовой футболке»

Мужчина: «Что вы думаете о перспективах Ислама Махачева?»

Хабиб Нурмагомедов: «Брат, почему розовая?»

Мужчина: «Чтобы вы меня лучше видели в толпе»