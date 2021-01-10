«Мы порвали Хабиба и всех футболистов». Команда Махачева сыграла против Нурмагомедова и Зеедорфа

На поле был даже повар, у которого 20 миллионов подписчиков в Instagram

В Дубае состоялся футбольный матч между командами чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (в салатовых манишках) и его друга, бойца UFC Ислама Махачева (в пурпурно-розовых манишках).

За Хабиба, в частности, играли бывший полузащитник сборной Нидерландов, трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Аякса», «Реала» и «Милана» 44-летний Кларенс Зеедорф и экс-полузащитник сборной Испании и «Реала» 35-летний Рубен Де Ла Ред. Вратарем команды Нурмагомедова был известный турецкий повар, звезда Instagram Бурак Оздемир.

Также в одной команде с Хабибом были его троюродный брат — боец UFC Абубакар Нурмагомедов и боец Шамиль Магомедов, которого он когда-то тренировал.

За Махачева тоже играли бойцы, в том числе Усман Нурмагомедов, Абдурахман Гитиновасов, Ислам Мамедов, Имамшафи Алиев, уже завершивший карьеру в ММА Мурад Мачаев.

C каким счетом закончился матч — неизвестно. Боец UFC Тагир Уланбеков заснял часть игры (вел прямой эфир в Instagram). Он зафиксировал момент гола, который забил Махачев, прокомментировав это так: «Еще один гол». В голевой атаке Усман Нурмагомедов не дал добраться до мяча Зеедорфу. При этом именно Зеедорф открыл счет в матче.

После матча Махачев выложил в сториз Instagram видео, где он говорит следующее: «Коротко о матче. Сегодня порвали Хабиба и всех футболистов. Но они сейчас будут на всех этих страницах говорить, что они выиграли. Вы им не верьте».

«Чикена напоминаешь, — отметил ему Хабиб (тоже в сториз). — Не делай да вац (улыбающийся смайлик)». Под «чикеном» Нурмагомедов, видимо, имел в виду Конора Макгрегора.

15 января трое участников матча проведут бои на турнире UAE Warriors в Абу-Даби. Это Шамиль Магомедов, Абдурахман Гитиновасов и Имамшафи Алиев. В ночь на 24 января в Абу-Даби состоится турнир UFC 257, и там против Сергея Морозова из Казахстана в клетку выйдет троюродный брат Хабиба — Умар Нурмагомедов. По всей видимости, в субботнем матче он не играл, чтобы не травмироваться.