Хабиб строго за хранение пистолета дома. «Ты должен защищать свою семью»

Но против его ношения на улице.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не вернулся в Дагестан вместе со своим другом Исламом Махачевым, после того как тот завоевал пояс на UFC 280 в Абу-Даби.

Вместо этого он поехал кататься по миру, посещая деловые встречи и решая вопросы по бизнесу. По плану он должен был приехать в США, где 18 ноября дрался за титул Bellator его брат Усман, но из-за просроченной американской визы эта поездка сорвалась. Зато побывал Хабиб в другой стране Северной Америк и , Канаде, где выступил на очередной встрече в рамках его международного проекта The Legacy Continues. Это мероприятия, на которых бывший чемпион общается с мусульманами, сначала отвечая на вопросы ведущих, а затем болельщиков.

В этот раз Нурмагомедов говорил с мусульманским коммьюнити в Торонто и вышел на любопытную тему — свободное ношение оружия. Тема эта, кстати, ему хорошо знакома, потому что как минимум трижды Хабиб сам появлялся на фотографиях с различным огнестрелом — пистолетом, автоматом и даже базукой.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Ответил на вопрос он очень развернуто, в текстовом варианте это тянет практически на эссе.

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— Я хотел спросить тебя вот о чем. С учетом того, что происходит в Торонто, я сам из Риджент-Парка (района Торонто. - Прим.)... очень много мусульман из разных районов города, из разных коммьюнити вовлечены в конфликты с применением огнестрельного оружия, уличные драки. Их эго очень сильно зависит от того, выиграют они или нет в уличной драке. Как ты относишься к людям, которые дерутся на улице, чтобы заслужить уважение?

— Это очень хороший вопрос. Ты знаешь, откуда я, да? Из Дагестана. Если в Дагестане у тебя нет пистолета, то... он должен у тебя там быть. Я не знаю, как здесь, в Канаде, но в США все ходят с пистолетом. Если у меня спросят мое мнение, я считаю, что ты можешь хранить пистолет у себя дома, чтобы защищать свою семью. Потому что все что угодно может случиться с тобой, с твоей семьей, с твоими детьми. Ты должен защищать себя.

Но на улице я против ношения оружия. Потому что много психов могут ходить с пистолетами, иногда им кто-то не понравится, иногда ты можешь выйти на эмоции и сделать все что угодно. Ты можешь сделать ошибку и убить человека на эмоциях. Но у себя дома ты расслаблен, тут твои дети, твоя семья, если кто-то ворвется к тебе домой — о'кей, защищай себя. Но не на улице. Вот мое мнение.

Что касается уличных драк, если ты боец и ты знаешь, как размазывать людей, то это неправильно — драться на улице. Я помню, отец в детстве всегда мне говорил: «Ты не должен драться на улице». Но я был молод. В Дагестане не как в США или Канаде. Если здесь опросить 100 человек, то только один знает, как бороться. Если в Дагестане опросить 100 человек, то 90 знают, как бороться, как драться. Это очень большая традиция в Дагестане. Когда я учился в школе и в колледже, 80 процентов занимались ММА, борьбой, дзюдо, боксом. Драться было нормальным делом. Но это должно быть по-честному, ты не можешь побить кого-то, просто потому, что ты сильнее его. Все должно быть по-честному. Родители должны заниматься своими детьми, проводить с ними время, это очень важно. Иногда они неделями не видят детей, работают, возвращаются домой и сразу спать. Очень важно говорить с детьми и объяснять, что важно, что нет.