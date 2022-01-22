Новое время.

В ночь на 23 января в калифорнийском Анахайме схлестнутся два, возможно, самых атлетичных бойца в ростере UFC — Франсис Нганну и Сирил Ган. Тяжеловесы новой модели — никогда раньше мы не видели, чтобы в этом весе оспаривали титул два гиганта — 193 и 195 см ростом, оба за 110 кг, сочетающие тело бодибилдера и незаурядную подвижность.

Да, когда-то за титул дрались двухметровые Тим Сильвия (203 см) и Джэн Макги (208 см) — безусловно, сильные, здоровенные ребята, но у них на двоих не набралось хотя бы одного кубика пресса. Да, гиганты, обученные высококлассному бою, но атлетизм их абсолютно несопоставим с тем, что несут Нганну и Ган.

Эволюционное значение этого поединка проявляется и в стилевых особенностях. Ни Франсис, ни Сирил не имели никакого отношения к борьбе и борцовским дисциплинам до прихода в смешанные единоборства. Нганну начал заниматься боксом в 21 год, в 26 переключился на ММА. Ган из футбола и баскетбола в 24 года ушел в тайский бокс, в 27 перешел в ММА. Ни малейшего соприкосновения с борьбой в детские, юношеские и ранние молодые годы. Невероятно, но за 25-летнюю историю тяжелого дивизиона UFC это всего первый такой титульник без участия хотя бы одного борца. Если быть точнее, то первым таким все же был бой Гана с Дерриком Льюисом, но он не носил статуса поединка за абсолютный пояс.

Если же мы обратимся ко всему списку чемпионов и претендентов с 1997 года, то каждый титульник был с участием хотя бы одного борца, грепплера, самбиста или джитсера. На всю историю набирается только четыре чистых базовых ударника-чемпиона:

· Морис Смит (кикбоксинг)

· Бас Руттен (карате и муай-тай)

· Джуниор Дос Сантос (капоэйра и бокс)

· Франсис Нганну (бокс)

Сирила пока не причисляем, потому что он временный чемпион. Были чемпионы — базовые борцы, впоследствии трансформировавшиеся в ярко выраженных ударников: Тим Сильвия (боролся в старшей школе), Андрей Орловский (МСМК по самбо, призер ЧМ по самбо), Стипе Миочич (мультиатлет, который боролся в школе и колледже), сюда же можно отнести временного чемпиона борца с дубовыми кулаками Шейна Карвина. Даже поединок кикбоксера Мориса Смита и рубаки-панчера Танка Эббота не назвать боем чистых ударников. Эббот много лет боролся в школе и колледже, был All-American на уровне юношеского NCAA — это приличный борцовский уровень. Все же остальные чемпионы — чистые борцы и грепплеры, которые занимались этими дисциплинами задолго до ММА (Коулмэн, Рэндельман, Кутюр, Барнетт, Родригес, Мир, Леснар, Веласкез, Ногейра, Вердум, Кормье).

Можно ли рассмотреть за таким боем без участия борцов глубокие тенденции или это исключение? На исключение вполне может работать причина, что в текущем топ-15 тяжелого веса UFC всего-то четыре базовых хороших борца: Блейдс, Миочич, Иванов и Тыбура (вот-вот должен зайти в пятнадцать и Романов). Один из них — Миочич — явно попал под смену поколений, это не тот Стипе, что был хотя бы два года назад. Просто выпал такой исторический отрезок, что сильных борцов, или просто приличных грепплеров, развивших сильную ударку, не оказалось.

Но гораздо интереснее посмотреть на первую часть предположения — а не стоят ли за боем Нганну и Гана более глубокие тенденции?

Во-первых, фактор суператлетизма. Пример Нганну и Гана (и, кстати, Петра Яна) показывает, что лучшая база для ММА — это не борьба, или джиу-джитсу, или самбо, а врожденный атлетизм. Если ты достаточно атлетичен (сила, скорость, ловкость, пластика, глубокая мышечная память и так далее), ты быстро продвинешься в чем угодно. Да, в тяжелом весе это работает гораздо чаще, потому что это дивизион самых низких навыков, тут если у тебя к атлетизму добавляется парочка экстра-качеств, например интеллект и мобильность (как в случае Гана), ты взойдешь на вершину быстрее, чем в дивизионах полегче. Сюда же можно отнести, к примеру, Грега Харди. Футболист с потрясающими данными скорости и силы, который довольно легко попал в UFC, хоть и не стал топом. Интеллекта и функциональных возможностей Харди недостает, но тем не менее его пример в общую тенденцию вписывается. Или еще нагляднее — Деррик Льюис. Базовый боксер с весьма слабой борьбой (хотя выдающимися навыками добивания, работы сверху и ГНП, которым он забил многих борцов), у которого после 23 боев в UFC сумасшедший процент побед — 73. И на счету Льюису, кстати, ярчайшая антиборцовская победа прошлого года — апперкот-нокаут в поединке с Кертисом Блейдсом.

Во-вторых, всецелый рост ударной техники также помогает тяжеловесам-ударникам бить борцов. Посмотрите на Александра Волкова. Еще один гигант (пусть и не столь атлетичный, как Нганну и Ган, потративший гораздо больше времени на учебу), который резко поднял планку ударной техники в этом дивизионе, вполне успешно чувствует себя против борцов. Тыбуре россиянин ничего не позволил сделать, из-под Вердума встал и финишировал его, Блейдсу ничего не дал сделать в партере, а затем гонял два последних раунда и едва не прибил коленом навстречу.

Тяжи стали гораздо техничнее бить, а в этом весе, где ценность удара максимально высока, борцы могут заплатить за первую же ошибку. Достаточно вспомнить бой Розенштрука и Оверима — Алистар борол и вязал соперника 24 минуты и 50 секунд, а затем один удар, и вся работа обнулилась.

В-третьих, это новые стратегические и тактические системы ведения боя, которые предложил парижский зал Фернанда Лопеса MMA Factory. Именно поэтому два бойца из этого места сегодня ночью будут драться за пояс. Первая часть вклада Лопеса в эволюцию — это менеджмент и стратегия. Лопес называет себя тем, кто доводит до титула в максимально быстрые сроки. Собственно, Нганну, который впервые дрался за титул с рекордом 11-1, и Ган, который с 3-0 дебютировал в UFC, а с 9-0 взял пояс — тому подтверждение. Вот что рассказывал в интервью нашему изданию об этой стратегии быстрого доведения до титульного боя сам Лопес:

«Мой тренерский подход следующий — когда ты попал ко мне, я не собираюсь делать тебя бойцом, у которого есть и отличная борьба, и черный пояс по джиу-джитсу, и отличный кикбоксинг. Я беру то, что у тебя уже есть, и работаю с этим. И веду тебя к поясу именно с этим багажом. Да, по дороге к поясу я добавляю тебе навыков, но я бегу по этой дороге очень быстро. Я предпочитаю, что если мой боец проигрывает, то пусть это поражение будет в титульном бою, но не раньше. При этом я выстраиваю работу так, что ты не должен проигрывать. Уверяю вас, если бы в 2018-м Франсис следовал геймплану в бою со Стипе, он стал бы чемпионом уже тогда, сто процентов. Если вы даете мне бойца, я веду его к успеху кратчайшим путем. Если бы я в самом начале сказал Сирилу: «Давай мы сначала поставим тебе очень хорошую борьбу, а потом подпишемся в UFC», то это было бы плохое решение. Я бы потерял кучу времени».

Вторая часть — технический стиль, построенный на движении. MMA-Factory — зал, опирающийся на футворк и язык тела. Так дерется тяж Сирил Ган и частично сам Нганну, так дерется средневес Насрудин Имавов. Лопес считает футворк лучшим противодействием борьбе. Не спрол (откидывание ног назад), а перемещения по клетке, делая которые вам даже не понадобиться спролить или отдирать руку борца от своих ног. Ган работает над одним только футворком 30 минут каждый будний день и час — каждый выходной день. Его жена снимает эти упражнения на видео, и затем запись отправляется на анализ самому Лопесу. Никогда раньше мы не видели тяжеловесов, так много работающих над этим компонентом.

Безусловно, все это не означает, что чистые атлеты и ударники выдавят борцов-тяжеловесов из топов UFC. Во-первых, борьба и грепплинг в ММА сами развиваются чудовищными темпами, и наверняка мы увидим этап, на котором снова будут доминировать именно борцы, а во-вторых, атлеты уровня Гана и Нганну все же большая редкость.

Тем не менее на наших глазах развилась глубокая необычная тенденция — сегодня ночью мы увидим эволюцию ММА во всей своей красоте.