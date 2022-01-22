«10 человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь». Олега Тактарова избили в Мексике

Первый чемпион UFC из России пережил кошмар.

Как написал в своем Telegram-канале журналист Александр Лютиков, конфликтная ситуация возникла после того, как Олег Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной отеля. Лютиков также выложил видеонарезку, где Тактаров рассказывает о том, что с ним приключилось. Вот цитаты.

«Я попросил не терроризировать людей. Говорю: «Ко мне все проблемы предъявляйте. Они пускай идут домой».

«[Ударили] Сзади, по голове. Думаю, что бейсбольной битой. Гематома внутренняя».

«Десять [человек] по мне скакали».

«Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, а меня с этой стороны били. Один прыгал на наручниках. А наручники у меня были застегнуты за спиной».

«Какой-то леской мне стягивали ноги».

«Минут 30-40 я лежал, не двигался. Но меня все равно продолжали бить».

«Это какая-то супермафиозная структура».

«Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру. У меня просто не хватало воздуха. Оказалось, что это федеральная полиция. Они, в общем-то, со мной достаточно профессионально обошлись».

История в Instagram Олега Тактарова. Фото Instagram

Вскоре после появления новости Тактаров выложил в сториз Instagram фото своей голени, на которой осталась отметина от лески, и написал: «Почти всего 10 дней, а рана почти затянулась». То есть инцидент произошел 10 дней назад. При этом бывший боец ММА еще пять дней назад намекнул на то, что с ним случилась неприятность — он выложил, по всей видимости, старую фотографию с мексиканскими полицейскими, которую подписал так: «Когда-то давно я тренировал специальный отдел федеральной полиции в #mexico #mexicocity ... Что борется с наркоторговлей. Много лет спустя это спасло... Но об этом расскажу позже...»

По словам Александра Лютикова, Тактаров до сих пор находится в Мексике, и «из соображений безопасности до отъезда домой не собирается рассказывать подробности этой удивительной истории; говорит, что после возвращения в Россию первым делом поедет подлечить нервы — на курортах гостеприимного Дагестана (пост про Дагестан Тактаров сделал в сториз. — Прим. «СЭ»)».

В каком именно отеле у Тактарова случился конфликт, пока не известно. Судя по Instagram, первый российский чемпион UFC прибыл в Мексику в декабре, а остановился, вероятно, на курорте Плая-дель-Кармен (или неподалеку от него). Это туристическая зона Ривьера-Майя, штат Кинтана-Роо, полуостров Юкатан. Тактаров плавал в Карибском море и в сенотах, ездил на развалины древних городов майя Чичен-Ица и Коба, тренировался в клубе бразильского джиу-джитсу Gracie Barra, занимался написанием книги «Код Долголетия (Подари себе жизнь)».

Остается ждать возвращения Тактарова в Россию и его подробного рассказа. Жизнь Олега Николаевича полна приключений. Например, в 2005 году он две недели скитался по пустыне в Намибии.

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Как вы могли заметить, мы назвали Олега Тактарова первым чемпионом UFC из России. На этот счет было много споров. Тактаров в июле 1995 года выиграл однодневный турнир-восьмерку UFС 6, за что получил пояс. Статус же регулярного чемпиона появился в UFC лишь в 1997-м. Однако в июле 2020-го бывшие руководители UFC — основатели промоушена Арт Дэйви и Боб Мейровитц — заявили «СЭ» (Дэйви) и Александру Лютикову (Мейровитц), что Тактарова можно считать первым российским чемпионом UFС.