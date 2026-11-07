Федору интересна выставочная схватка с Хабибом. Емельяненко уже боролся со звездами ММА и своим тренером

Если поединок состоится, он будет показательным.

50-летний Федор Емельяненко заявил о готовности провести показательный поединок с 38-летним Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал журналистам на чемпионате мира по самбо, который проходит в Ташкенте. «Если Хабиб не против показательного боя, можно было бы. Я свое добро дал. Где? Где-то надо платформу подготовить, я не знаю. Может, в рамках следующего чемпионата мира? Пока решается вопрос, где он будет в следующий раз», — ответил Емельяненко на вопрос корреспондента Red Corner MMA Ислама Бабаджанова.

Не полноценный бой, а показательная схватка

Речь не идет о возвращении Емельяненко и Нурмагомедова в профессиональные единоборства. Федор предлагает организовать выставочную встречу, участники которой смогут продемонстрировать борцовские приемы перед зрителями. Такие выступления не учитываются в официальной статистике бойцов, а их условия могут отличаться от стандартных соревновательных правил.

Конкретный формат возможной схватки пока не определен. Емельяненко допустил, что ее можно провести на следующем чемпионате мира по самбо, однако пока даже неизвестно, где состоятся соревнования. О согласии самого Нурмагомедова также пока не сообщалось. При этом подобный опыт у Федора уже есть: в 2009 году он дважды выходил на показательные поединки против известных бойцов ММА.

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Схватки с Аоки и Мусаси

29 апреля 2009 года Емельяненко встретился с японцем Синьей Аоки на турнире M-1 Challenge в Токио. Разница в весе была значительной: Федор выступал в тяжелой категории, тогда как Аоки был одним из ведущих бойцов легкого веса и специализировался на борьбе в партере. Организаторы отвели спортсменам пять минут, предложив продемонстрировать приемы самбо без официального подсчета очков.

Оба вышли в куртках для самбо. Емельяненко несколько раз бросил соперника, Аоки пытался провести рычаг локтя и атаковал ноги россиянина. В какой-то момент японец снял куртку, после чего продолжил бороться. Незадолго до окончания встречи Федор захватил ногу Аоки и провел болевой прием на ахиллово сухожилие, вынудив соперника сдаться. Несмотря на это, официальной победы в статистику Емельяненко не записали.

Через четыре месяца, 28 августа 2009-го, Федор провел еще одну показательную схватку — с Гегардом Мусаси на турнире M-1 Breakthrough в американском Канзас-Сити. К тому моменту Мусаси уже стал чемпионом Strikeforce в полутяжелом весе. Он был хорошо знаком с Емельяненко: спортсмены вместе тренировались, а перед мероприятием представители M-1 Global рассказывали, что их совместные спарринги проходили достаточно интенсивно.

Схватка с Мусаси получилась более продолжительной по обмену приемами, чем встреча с Аоки. Гегард дважды переводил Федора в партер, пытался провести рычаг локтя и захват руки с воздействием на плечевой сустав. Емельяненко отвечал бросками, а затем сам захватил руку соперника и вынудил его сдаться рычагом локтя. Результат этого выступления также не вошел в официальные рекорды спортсменов.

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Как Федор боролся со своим тренером

Показательные схватки Емельяненко проводил не только с профессиональными бойцами. Во время поездки в Южную Корею он дважды выступил вместе со своим многолетним тренером по самбо и дзюдо Владимиром Вороновым, который готовил Федора с детства. Об обстоятельствах этих встреч Емельяненко подробно рассказал в большом интервью «СЭ», опубликованном в августе 2026 года.

По словам Федора, организаторы пригласили его в Южную Корею и попросили провести показательное выступление. Вместе с ним отправились Воронов, младший брат Александр и супруга. Накануне первой схватки Емельяненко и тренер долго сидели вечером, а утром недостаточно хорошо размялись. В помещении было холодно, поэтому уже через две минуты оба сильно устали.

«И Михалыч говорит: «Все, я больше не могу!» Мы руки пожали. Судья берет нас за рукава, поднимает нам обоим руки и объявляет: «Ничья!» И так за руки берет — давайте, продолжайте дальше», — вспоминал Емельяненко.

Несмотря на объявленную ничью, схватку пришлось продолжить. Федор и Владимир Михайлович выполнили еще несколько бросков, после чего окончательно остановились. Позже они провели второе показательное выступление в другом корейском городе. На этот раз спортсмены заранее подготовились, хорошо размялись, и, по словам Емельяненко, никаких проблем с физическим состоянием у них не возникло.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В марте Федор может вернуться в большой спорт

Предложение провести показательную схватку с Хабибом — не единственный спортивный план Емельяненко. Федор также намерен выступить на чемпионате России по боевому самбо, который пройдет в начале марта 2027 года в Улан-Удэ. Ранее он говорил «СЭ», что примет участие в соревнованиях, если сумеет полноценно подготовиться.

Федор подчеркнул, что рассчитывает на полноценную борьбу с соперниками, несмотря на свой возраст и статус. «Естественно. Иначе какой смысл выходить. Хотя, когда выступал на чемпионатах России, все время работал аккуратно. Это сейчас в боевом самбо выступают профессиональные бойцы ММА — Миша Кашурников, Михаил Мохнаткин. А тогда такого не было, я понимал, что против меня выходят ребята гораздо слабее, и поэтому работал очень аккуратно. Сейчас будет поинтереснее!» — заявил Емельяненко, отвечая на вопрос, не станут ли молодые соперники поддаваться ему из уважения.

Емельяненко — четырехкратный чемпион мира и семикратный чемпион России по боевому самбо. Последнее золото национального первенства он завоевал 4 февраля 2012 года, когда в финале весовой категории свыше 100 кг встретился со своим младшим братом Александром. Схватка продолжалась всего семь секунд: Федор выполнил бросок, после которого Александр уступил ему победу, не став оказывать серьезного сопротивления.

Таким образом, в 50 лет Федор может вернуться к официальным соревнованиям спустя 15 лет после своего предыдущего выступления на чемпионате России. По действующей системе отбора победители национального первенства получают путевки на чемпионат мира. Если Емельяненко выиграет турнир в Улан-Удэ, он сможет представить Россию на ЧМ-2027 по боевому самбо.