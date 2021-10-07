«Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме

Александр решил прогуляться по городу.

Александр Емельяненко посетил шоу «Что было дальше?» и рассказал две любопытные истории. Вокруг одной из них (второй по счету) строится сюжет программы, так что: внутри данной статьи содержится спойлер. Если не хотите знать, что было дальше, лучше не читайте. Выпуск шоу можно найти здесь. Прямую ссылку оставить не можем, поскольку там много мата.

История 1

Когда у Емельяненко спросили, бывали ли в его жизни жесткие драки — «когда 40 человек», он ответил без промедления.

— Девять человек в больницу попали, — сообщил Александр. — С культуристами в баре зацепились. Такие дерзкие они были чуть-чуть. Пришлось бить. Их было человек 20.

Далее ведущие переключились на другую тему, и ничего больше о побоище с качками узнать не удалось. Впрочем, в 2008-м Александр вспомнил ту историю в «Разговоре по пятницам». Вот что он тогда рассказал:

— Я в спортзале с самого детства, — отметил Емельяненко. — Мама учительница, работала в дневную смену и брала вечерние группы. Приходила домой не раньше девяти. Отец пахал на заводе, смена с утра до ночи. Сестра в школе, а Федор забирал меня из садика. Он только начал заниматься дзюдо. Тянул с собой в зал, и я учился кувыркаться, боролся с ребятами. Когда пришел в группу своего возраста, был отлично подготовлен. Уже тогда знал, что жизнь будет связана со спортом. Хотя на улице все равно постоянно дрался. Как-то отдыхали в баре, а неподалеку от нас расслаблялась группа из двадцати культуристов.

— Уже смешно.

— Самый хлипкий из них был с меня ростом. На танцах один наш слегка задел культуриста спиной. Так тот взял его за шиворот, приподнял над полом: «Не видишь, я здесь танцую?» Пацан прибегает к нашему столику весь бледный, слова выдавить не может. Говорю: «Что стряслось?» — «Там... Там — вообще...» Ладно, иду разбираться. Смотрю — не люди, а горы. Один здоровее другого. Вызвал культуристов на улицу. Переговорить.

— Поговорили?

— И вышли, и поговорили. Девятерых культуристов в больницу отправили. Они в драке абсолютно никакие.

— В вашей компании тоже крепкие ребята были?

— Все спортсмены. Правда, маленького росточка. Культуристы перепугались, начали кричать: «Я оттуда, я отсюда, не бейте меня...» Разбегались в разные стороны, мы их едва успевали ловить. Они после звонили нашему тренеру, жаловались. Самая смешная драка в жизни.

Александр и Федор Емельяненко на сборе в Нидерландах.

История 2

Собственно, то, что привело к кульминации шоу — когда искали ответ на вопрос «Что было дальше?». История постоянно прерывалась ведущими, разбавлялась их шутками, так что ниже — только рассказ Емельяненко.

— Один раз приехал на сборы — в Голландию, в Амстердам, — начал Александр. — Там очень много хороших бойцов. Приехал туда готовиться. Разместился в гостинице и пошел гулять по городу. Поехал «Красные фонари» посмотрел, зашел в кофе-шоп — посидеть, кофе попить. Бармен меня узнал. Подарил такой кулек — кулек марихуаны. Я посидел, покурил, взял с собой. Вышел и пошел дальше гулять — бродить по Амстердаму, с пакетом. Очень сильно захотелось пить. Зашел в бар, взял пива. Выпил бокальчик. Официанты в Европе такие долгие, нерасторопные. И я решил за барную стойку сесть. Ну, так вышло, что бармен убежал — и я начал сам себе пиво наливать. Бокал налил, второй налил. Тут из зала подошел один из посетителей и начал возмущаться громко — почему я сам себе наливаю и не плачу за пиво. Ну, я ему по зубам разок дал — и он уснул. Лег он, уснул. Бармен вызвал полицию. Приехали полицейские — забрали меня в участок, продержали два часа и отпустили. Из-за чего они меня продержали два часа и отпустили — не знаю.

Не спеша пошел в гостиницу. Захожу в гостиницу. Консьерж на ресепшене меня подозвал. Я подошел на ресепшен. Они говорят: к вам приехали полицейские. Думаю: «Опять в отделение ехать, дело возбудили — короче, сейчас буду проблемы». Подхожу к полицейским. Они такие учтивые — не то что у нас. Отдают мне пакет и говорят: «Вы забыли».