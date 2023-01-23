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Сегодня, 09:00

Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги

Дарья Исаева
Фотокорреспондент
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Полина и Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Свою историю любви, успеха и преодоления герои рассказали в интервью Алле Шишкиной на ее авторском канале на YouTube «Без воды».
Александр и Полина Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полина дважды выходила замуж за Александра Емельяненко. Девушка из Тамбова несколько раз расставалась и сходилась с бойцом ММА, но, несмотря на сложности в отношениях, сейчас пара вместе.

Александр и Полина Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Познакомили ребят общие тамбовские друзья. «Сильно спортивный и не сильно общительный. Очень странный большой брутальный мужчинка», — вспоминает Полина свое первое впечатление о Саше.

Александр и Полина Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полина в супруге уверена и к болельщицам не ревнует, но для поддержания тонуса в отношениях готова изобразить сомнение. Девушка не против того, что ее муж может быть привлекательным и для других женщин, поэтому к совместным фото с фанатками относится спокойно.

Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Удивительно, но к смешанным единоборствам Полина относится прохладно. За боями Александра не следит ни с трибун, ни в прямом эфире, а ждет любимого в раздевалке. Зато обязательно смотрит повтор и может даже что-нибудь заметить относительно техники боя, в которой уже немного разбирается.

Полина и Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Официальный брак для большинства женщин — важная часть отношений с мужчиной. Но Полина относится к формальности не так серьезно и готова запросто жить вместе и без штампа в паспорте. Оба раза поход в ЗАГС инициировал именно Александр.

Полина и Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Впервые Полина оформила отношения с Емельяненко в СИЗО. Ничем особенным такая процедура от обычной не отличается. Разве что интерьеры попроще и дверь закрывают с другой стороны на замок. Ребята решили расписаться для того, чтобы Полина могла ездить к Саше на свидания.

Александр и Полина Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В историю с изнасилованием Полина не верит. Да и обида на супруга за измену прошла. Если в тот момент, по словам девушки, этот поступок воспринимался как предательство, то сейчас ситуация осталась позади и почти не напоминает о себе.

Александр и Полина Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Намного тяжелее было справиться не с заключением Александра, а с его пагубной привычкой. Полина рассказывает, что пережить этот период было даже сложнее. Полина объясняет, что невозможно насильно спасти человека, он сам должен прийти к осознанию того, что хочет закончить с алкоголем.

Полина и Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Полина и Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По мнению Полины, у Александра не самый простой характер. Но, чтобы достичь определенных успехов в жизни и спорте, человек должен быть со стержнем.

Александр и Полина Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сейчас семья Емельяненко живет в съемной квартире, потому что в их собственной идет ремонт. Пара задумывается о детях и хочет переехать в жилье побольше.

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Александр Емельяненко
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