Наказал парня за вечеринку в Вегасе перед боем

Голландец Бас Руттен (28-4-1) — первый в истории UFC дивизионный чемпион промоушена не из США. В мае 1999-го он перекатал Кевина Рэндельмана в 21-минутном бою без разделения на раунды и стал четвертым по счету чемпионом UFC в тяжелом весе после Марка Коулмэна, Мориса Смита и Рэнди Кутюра.

Руттен также один из трех чемпионов в истории промоушена, кто ушел из UFC с титулом, ни разу не проиграв в организации. Двое других — Фрэнк Шэмрок (5-0 в UFC, чемпион в полутяжелом весе) и Хабиб Нурмагомедов (13-0 в UFC, чемпион в легком весе). У голландца была пробуксовка в самом начале профессиональной карьеры в ММА, когда на нем повис посредственный рекорд джорнимена 7-4, но затем Руттен выстроил выдающуюся серию в 21 победу и 1 ничью подряд и на этом закончил карьеру. Примечательно, что Бас 13 раз за карьеру отправлял соперников в нокдаун, но ни разу не побывал в нокдауне сам.

<br />

Только вдумайтесь, драться 33 боя или чистых 4 часа 27 минут и 8 секунд в тяжелом весе ММА и ни разу не упасть в нокдаун. Фанам смешанных единоборств Руттен запомнился лысой бульдожьей головой, воинственной харизмой и культовым ударом в печень (рукой и ногой) — однажды во время выступлений в Pancrase Бас панчем разорвал печень Джейсону Де Люсии, после чего тому потребовалась тяжелейшая операция.

Разнообразил свое бойцовское наследие Руттен также серией отличных комментаторских репортажей в Pride и прекрасными видеокассетами с обучающими уроками по ММА. В свое время на этих кассетах училось много будущих чемпионов, их в том году хвалил и вспоминал даже сам Конор Макгрегор.

<br />

Есть у Руттена и собственный ММА-зал, где он ведет много молодых ребят-профессионалов и порой обучает их весьма своеобразными методами. На подкасте Джо Рогана голландец однажды рассказал шокирующую историю о том, как он проучил одного своего загулявшего бойца.

Бас Руттен: «Я иногда люблю нокаутировать своего ученика в спарринге в качестве жизненного урока. Был у меня один парень. У него через две недели бой в профессионалах. Он приходит ко мне в пятницу и говорит: «У моего друга намечается холостяцкая вечеринка в Вегасе. Можно я съезжу?» Отвечаю ему: «Тебе нужен мой совет? Я против. Потому что ты будешь принимать наркотики. Будешь пить. Ничего хорошего из этого не выйдет. У тебя бой на носу».

Он не послушал и поехал. Возвращается в зал в воскресенье. Я дал ему день отдыха. Он вернулся в зал в понедельник. Я твердо решил в качестве наказания за вечеринку нокаутировать его. Начинается бой, я выхожу на удар и сразу выключаю парня. Он даже перевалился через канаты и упал куда-то за ринг. Я спокойно снял перчатки, собрал свои вещи, закинул их в сумку и пошел в раздевалку. Оборачиваюсь — он лежит. Переоделся в раздевалке и уже выхожу из зала. Он по-прежнему лежит. Ни малейшего движения. Я выхожу из зала и иду в гараж к своей машине. Забрасываю сумку в багажник и снова оборачиваюсь и смотрю на ученика. У нас из гаража виден зал через большое окно.

Он все еще лежит без малейшего движения. Ни разу не шелохнулся. Я начинаю потихоньку беспокоиться. Сажусь в машину, завожу мотор и выезжаю из гаража. Напоследок решил глянуть еще раз в окно. Лежит без движения. Говорю себе: «Если сейчас не двинется, вернусь и вызову скорую». И тут он зашевелился. Я вздохнул спокойно, развернул машину и дал по газам".

Джо Роган: «И как сложился его бой через две недели?»

Бас Руттен: «Он проиграл».

Джо Роган: «Конечно, он проиграл. Ты же его вырубил наглухо за две недели до боя»

Бас Руттен: «Нет, он уже был на неправильном пути».