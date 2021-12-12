«Думала, она будет сопротивляться дольше». Апсет года: Пенья сломила непобедимую Нуньес

Невероятно: на турнире UFC 269 Джулианна Пенья разбила Аманду Нуньес во втором раунде и стала чемпионской UFC в легчайшем весе.

Аманда Нуньес, Бразилия, 33 года. Легчайший вес. Статистика в ММА: 11 побед, 4 поражения.

Джулианна Пенья, США, 32 года. Легчайший вес. Статистика в ММА: 21 победа, 5 поражений.

Нуньес была уж очень явной фавориткой. Ставки на Пенью принимались из расчета 1 к 10. И действительно, кто такая Нуньес, а кто такая Пенья.

Аманда выиграла 12 боев в UFC подряд, взяла чемпионский титул и в легчайшем весе, и в полулегком. За последние годы лишь Валентина Шевченко сумела навязать ей конкурентную борьбу (оба раза проиграла), а Крис Сайборг была разбита в пух и прах. Пенья же подошла к бою с рекордом 5-2 в UFC. В 2017-м проиграла Вале Шевченко (армбар), в 2020-м — Жермейн де Рандами (гильотина). Причем после проигрыша де Рандами одержала лишь одну победу — над Сарой Макмэнн (удушение сзади) в январе 2021-го. Ну не должна была она сегодня выиграть. Но она выиграла. Это главный апсет года. Да и вообще один из главных апсетов в истории UFC. Да что там UFC — ММА.

The biggest upset in UFC !!! @VenezuelanVixen is the NEW UFC BW champion ? #UFC269 pic.twitter.com/5nxFJQP44a — UFC (@ufc) December 12, 2021

И ведь первый раунд для Нуньес не предвещал беды. На 01:20 она сбила Пенью с ног, а затем решила расправиться с противницей в партере. Заправила ногу, вышла на удушающий, но он не удался. В любом случае, раунд бразильянка забрала без вопросов. В перерыве она улыбалась.

Во втором раунде Пенья сразу предложила Нуньес очень высокий темп в стойке. Зашел один джеб, второй, третий, локоть, правый прямой, затем серия ударов... И Нуньес поплыла. Она стала низко держать руки, пропала концентрация. Пенья принялась разбивать соперницу. Проходил чуть ли не каждый удар. Аманда дралась просто кошмарно. Да она с самой первой секунды раунда смотрелась как-то странно. Никогда не было такого, чтобы Нуньес пропускала ТАК много. Да еще и джебов (размах рук у них с Пеньей, кстати, одинаковый).

Ну а когда в цель залетели сразу четыре джеба подряд, стало окончательно ясно: Нуньес не доживет до гонга. Так и вышло. Пенья после этих джебов накинулась на нее с серией, затем прижала к сетке, перевела вниз, а потом исполнила удушение сзади. Сломленная Аманда постучала практически сразу. Ее потрясающая 12-матчевая победная серия оборвалась. Теперь королева легчайшего дивизиона — Пенья.

Джулианна Пенья (октагон-интервью): «Я не удивлена, засранцы. Никогда больше не сомневайтесь во мне. Воля и упорство приведут вас к цели. Джеб? Спасибо моим тренерам, которые подготовили меня. Я была удивлена, что она так быстро постучала, даже спросила у комиссионера: «Это что — все?» Он говорит: «Да». — «О, отлично». Думала, что она будет сопротивляться дольше. Я просто благодарна команде, которая окружает меня, это лучшая команда в мире. Я знала, что могла выиграть, если ты чего-то хочешь, ты можешь этого достичь».

Аманда Нуньес (октагон-интервью): «Честно, я сделала все, что могла. Упорно готовилась к бою... Но кое-какие проблемы, которые у меня были, по-прежнему остались. Хотя я думала, что избавилась от них. Поздравляю Джулианну, она воин, и я это знала. Я вернусь сильнее. Ничем она не удивила меня, я знала, что она жесткая, стойкая, будет идти вперед. Мне нужно провести работу над ошибками, и я вернусь сильнее».