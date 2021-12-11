Неделю назад двукратный олимпийский чемпион в шутку сказал, что в ММА переходят «неудачники в вольной борьбе».

В пятницу в Москве прошел 11-й большой турнир Eagle FC в этом году. Лига, как известно, принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Главное, что там произошло:

1. Мехди Дакаев нокаутировал Макашарипа Зайнукова, защитив титул чемпиона EFC в легком весе.

2. Фаридун Одилов победил техническим нокаутом Энока Солвеса Торреса, защитив титул чемпиона EFC в среднем весе. Его следующим соперником станет Александр Шлеменко. Бой ориентировочно состоится в марте — апреле.

3. Гамзат Хирамагомедов провел первый бой за два года, нокаутировав Жулиано дель Винью.

Прямо у клетки во время боя Дакаева и Зайнукова сидел Хасбулла Магомедов (ака Хасбик). На турнире он даже дал интервью, заявив, что в UFC не выступит, а блогер Асхаб Тамаев им не распоряжается.

После турнира к прессе вышел президент Eagle FC — Шамиль Завуров, бывший чемпион М-1 в полусреднем весе. Помимо обсуждений итогов турнира, речь зашла и о вольной борьбе, спорте номер один в Дагестане.

3 декабря в Москве состоялся Кубок АЛРОСА, где участвовали двукратные олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Роман Власов и где прошла схватка Заурбека Сидакова и Магомедхабиба Кадимагомедова (повторение олимпийского финала). Однако СМИ туда не пустили. Пустили только на церемонию взвешивания, где журналистам немного времени уделили Садулаев и президент Федерации вольной борьбы России Михаил Мамиашвили. Не так давно в соцсетях появилось видео, как Абдулрашид бьет по лапам, соответственно, зашел разговор об ММА.

Вот фрагмент беседы:

Мамиашвили: Самое главное, что это один из эпизодов для достижения основной цели — доминировать в вольной борьбе. Поэтому все, что...

Садулаев: В ММА тоже одни борцы. Неудачники в вольной борьбе (улыбается).

Мамиашвили: Ну, в ММА в основном те, кто хотели стать борцами. Им, конечно же, желаем успеха в этом поприще — себя реализовать. А завтра будет действо, на которое можно с удовольствием приводить детей (имеется в виду Кубок АЛРОСА. — Прим. «СЭ»).

Садулаев пошутил (к слову, он хороший друг бойца ММА Магомеда Исмаилова). Тем не менее его слова не понравились Завурову.

— Что нужно сделать вольной борьбе, чтобы стать популярнее? — вопрос Завурову.

— Да, ты прав. 90 процентов детей в Дагестане начинают с вольной борьбы. В 16-17 лет кто-то остается в борьбе, кто-то уходит в ММА, тайский бокс, грэпплинг. Но почти все дети начинают с вольной борьбы. Вольная борьба — в приоритете в Дагестане. А чтобы сравниться по рейтингам с ММА... Наверное, им будет тяжело, поскольку там нет такого зрелища. Мы видим, что многие хотят больше крови, нокаутов — наверное, из-за этого [у ММА] больше популярности. Сейчас ММА в популярности опережает даже бокс. Конечно, у определенных боксеров финансовых моментов больше, но в целом если взять популярность — любому виду спорта будет тяжело догнать ММА.

— Михаил Мамиашвили сказал, что сегодня в ММА звезды те, кто не смог стать борцами. Но мне кажется, так было в 2000-е. То есть когда вы были ребенком — тогда дети смотрели на борцов, а сегодня они уже смотрят на бойцов ММА...

— Думаю, что он [Мамиашвили] и Абдулрашид [Садулаев] выразились неправильно. Нет такого, что в ММА переходят неудачники, неудавшиеся борцы. Такого нет. Мы же видим мировую статистику. Сколько раз титул [UFC и WEC] защищал Жозе Альдо. Он что, борец? Или Андерсон Силва. Или Жорж Сен-Пьер. Они [Мамиашвили и Садулаев] как-то взяли это... Думаю, что из дагестанцев. 90 процентов дагестанских детей занимаются борьбой. Кто-то остается в борьбе, а кто-то со временем переходит на ММА, на грэпплинг. Из-за этой статистики они взяли это. А в мире такого и близко нет. Это неправильно. Как-то они неправильно выразились. И Мамиашвили, и Садулаев. Не знаю... Выглядело это как-то оскорбительно. Может, это была шутка, не знаю. Я считаю, что это неправильно.