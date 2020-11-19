Был уборщиком, парикмахером и сушистом. Теперь он чемпион UFC, который в шаге от звания бойца года

Маленький каннибал.

В июле этого года Дейвисон Фигейредо (19-1) учинил одну из самых людоедских расправ в истории титульных боев UFC. За неполный первый раунд бразилец, внешне представляющий собой каннибалистическую версию Деметриуса Джонсона, три раза уронил могучего ветерана промоушена Джозефа Бенавидеса и дважды сдавил его шею в мертвом захвате, во втором из которых соперник уснул страшным сном.

Причем выражение «страшный сон» в данном случае нисколько не является художественной натяжкой, потому что пробуждение Бенавидеса после удушающего получилось действительно пугающим. Джозеф резко подскочил с канваса и издал жуткий крик, который было бы непросто сыграть даже самым прожженным актерам хоррора.

Поражение от Фигейредо стало вторым подряд для Бенавидеса за пять месяцев. В феврале они дрались впервые, но тогда бразилец не смог сделать вес, и поединок потерял статус титульного. Однако и тот бой Дейвисон закончил досрочно, уложив Бенавидеса жесточайшим правым кроссом во втором раунде.

Фигейредо разительно отличается от двух других чемпионов в истории наилегчайшего веса — Деметриуса Джонсона и Генри Сехудо. Если Джонсон — сверхскоростный муай-тай грэпплер, выстраивающий бой от защиты, а Сехудо — динамичный борец-боксер, добавивший во второй части своей карьеры хорошие кики, то Фигейредо — нокаутер-джитсер с врожденным инстинктом киллера, невероятно сильный физически для этого веса. Бразилец хуже дышит, чем Джонсон и Сехудо, у него были поединки, где он сильно уставал в последних раундах (Брукс, Формига, Пантойя), он практически не использует лоукики (0,5 удара по ногам в среднем за бой) и у него очень самобытная техника ударов с рук.

Она не похожа ни на школу американского бокса, ни европейского. Хуки и кроссы Фигейредо не всегда выглядят классически, он часто бьет эти удары по замысловатым траекториям. Например, дистанционный апперкот бразилец может пробить, не подключая к балансу тела вторую руку, которая в этот момент может висеть у него вообще без действия.

При этом тайминг у Дейвисона прекрасный. Несмотря на нестандартную технику, за которой не стоит солидной школы бокса, бразилец редко мажет и почти вообще не мажет критически, промахиваясь на целый уровень — так, чтобы его можно было бы немедленно контратаковать. Фигейредо уже 10 раз уронил соперников в UFC, а три нокдауна в поединке с Бенавидесом — со-рекорд по количеству нокдаунов за один раунд в титульных боях. Это историческое достижение с Фигейредо делят Конор Макгрегор (3 нокдауна в 1-м раунде с Альваресом), Иcраэль Адесанья (3 нокдауна в 5-м раунде с Гастелумом) и Грэй Мэйнард (3 нокдауна в 1-м раунде с Эдгаром).

Ко всем достоинствам Фигейредо стоит отметить, что у бразильца гранитная челюсть. Он охотно идет в размены на средней дистанции, опускает руки, потому что точно знает, что подбородок его не подведет, а он тем временем с опущенной руки подготовит амплитудный панч. К примеру, в поединке против очень тяжело бьющего Алехандро Пантойи Фигейредо делал такие заходы на среднюю с опущенными руками регулярно, пропускал тяжелейшие удары, но легко съедал их, как будто это кокосовые пирожные.

21 ноября Фигейредо предстоит его первая защита титула. Соперником 32-летнего бразильца станет 28-летний Алекс Перес (28-5) с очень качественным UFC-рекордом 6-1. Их поединок станет главным событием вечера на UFC 255.

По пути к титулу UFC Фигейредо приходилось не только побеждать лучших в мире «мухачей», но и перепрыгивать самые коварные жизненные подножки. По объему жизненного опыта за пределами единоборств бразильца, пожалуй, вот так сразу ни с кем другим из ростера UFC и не сравнишь.

Прежде чем окончательно закрепиться в качестве профессионального бойца он работал плитоукладчиком, охранником на частных вечеринках, рыбаком на рыболовных суднах в открытом океане, шеф-поваром, парикмахером, мотоциклетным таксистом. В недавнем интервью ESPN Фигейредо поделился очень любопытными историями, как ему удалось освоить две его самые сложные профессии помимо бойцовской — парикмахером и шеф-поваром в суши-баре.

«Сначала я пришел в парикмахерский салон, чтобы меня взяли охранником. Они сказали, что для охранника я маленький, но им нужен уборщик. Я начал убираться у них, делал работу быстро, и у меня появлялось свободное время. Тогда я подошел к парикмахеру и спросил: «Можно я буду смотреть, как ты стрижешь? Буду учиться». И он разрешил. Я начал смотреть, учился, а потом он помог мне пройти курс обучения на парикмахера. Я прошел курсы и начал стричь. Мог стричь и женщин, и мужчин. Я достиг хорошего профессионального уровня».

Самой же продолжительной из всех этих временных профессий у Фигейредо стала работа сушистом. Он лепил суши и крутил роллы один год и 8 месяцев.

Дейвисон Фигейредо. Фото The Sun.

«У нас в зале был джитсер Мишель. Он владел сетью суши-баров и магазинов суши. У меня тогда совсем не было денег. Он предложил работу: «Приходи, научим лепить суши. Будешь нормально зарабатывать». И я ходил на курсы. 2 км каждый день проходил, потому что не было денег даже на автобус. В итоге я так научился делать суши и роллы, что директор ресторана предложил стать мне шефом. В этой работе у меня был один навык, в котором мне не было равных. Я умел точить ножи, как никто другой. Я мог наточить лезвие так, что им можно было нарезать самую мельчайшую часть», — вспоминает Фигуредо в интервью ESPN.

Сейчас бразилец, наконец, может заниматься только любимым делом — драться. В свободное же время он планирует обустраивать недавно купленную ферму: «После выигрыша титула я купил себе ферму в моем родном городе Сори. Буду разводить буйволов, ездить на лошадях. Мне нравится жить на природе и заниматься хозяйством».

Если 21 ноября Фигейредо выиграет у Алекса Переса, то это станет его третьей победой за год в титульных боях UFC (пусть и первый поединок с Бенавидесом формально потерял статус титульного). Такая проделанная работа расчищает бразильцу дорогу к званию Бойца года в промоушене.

Спустя 15 лет та самая жизнь, которая заставляла Дейвисона Фигейредо все эти годы учиться стричь людей, крутить им суши и роллы, укладывать для них дорожную плитку, развозить их по делам — теперь готова всего за несколько месяцев отплатить ему по всем счетам и даровать состояние наивысшей самореализации и свободы.