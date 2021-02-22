«Я выбрал ММА, и он забрал обратно все, что подарил». Как великий Форман пытался сделать из Льюиса боксера

Самый возрастной чемпион в истории супертяжелого веса верил, что Черный Зверь сможет станет звездой бокса.

Деррик Льюис, CША, 36 лет. Тяжелый вес. 25 побед (20 — КО/ТКО), 7 поражений в ММА.

В главном событии UFC Fight Night 185 Деррик Льюис нокаутировал Кертиса Блейдса. Для победы Льюису хватило одного точного попадания апперкотом. Деррик не только удостоился бонуса в 50 тысяч долларов за выступление вечера, но и смог повторить рекорд Витора Белфорта по количеству побед нокаутом в UFC — у Черного Зверя их теперь 12. На следующей неделе будет опубликован обновленный рейтинг тяжеловесов UFC, и там Льюис наверняка займет место Блейдса — то есть поднимется на вторую строчку. Бой за титул уже близко. Если UFC не удастся договориться с Джоном Джонсом, то вне всяких сомнений именно Льюис будет биться с победителем поединка между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну.

Деррик уже дрался за пояс — в ноябре 2018-го, выйдя на коротком уведомлении против Даниэля Кормье (спустя меньше месяца после трудной победы над Александром Волковым). Тогда Льюис проиграл удушающим. Сложно сказать, стал ли он за эти два года и почти четыре месяца сильнее — он и тогда был в полном порядке, но карьера у Черного Зверя увлекательная — с кем он только не пересекался в клетке, даже Нганну побеждал — в одном из самых скучных (как ни странно) боев в истории UFC. Список тех, кого победил Льюис, выглядит впечатляюще: помимо Блейдса, Волкова и Нганну это, например, Габриэль Гонзага. Шамиль Абдурахимов, Рой Нельсон, Марчин Тыбура, Алексей Олейник.

Мощной карьере Льюиса в ММА предшествовала непростая жизнь, где был и тюремный срок. Деррик родился в Новом Орлеане (штат Луизиана), но с 14 лет проживает в Хьюстоне (штат Техас). В 17 лет стал заниматься боксом, хотел преуспеть в этом виде спорта, но в 19 отправился за решетку. Тогда он крутил роман с 36-летней женщиной. Ее бывший муж узнал об этом и приехал разбираться с юным Дерриком. Льюис его избил — из-за чего и получил срок. Подробности той истории боец рассказал в 2015 году в интервью MMA Fighting.

«Она была кокетливой, и мы всегда приятно проводили время, — вспоминал Льюис. — Он приехал в мой район, разыскивая меня с дробовиком. Мы с парой моих друзей возвращались после вечеринки и заметили его возле моего дома. Я сказал друзьям, чтобы они не высаживали меня, так как не хотел светиться перед родными. Вместо этого предложил им поехать в заднюю часть квартала, надеясь, что он последует за нами. Мы всячески старались дать ему понять, что заметили его, чтобы он последовал за нами и покинул территорию моего дома. Мы отвели его в заднюю часть квартала и загнали в тупик. Я вышел из машины, подошел к его грузовику и спросил, почему он преследует меня.

Потом он потянулся к пассажирскому сиденью, пытаясь схватить свой дробовик, но я не дал ему возможности сделать это. Я вытащил его из машины и начал избивать. Его машина, тем временем, стояла на нейтралке и потихоньку начала катиться в сторону, собираясь врезаться в другую машину, поэтому я отпустил его и побежал в сторону машины, чтобы нажать на тормоз. Он воспользовался этим моментом и убежал, а мы погнались за ним до полицейского участка в надежде поймать его. Примерно через четыре дня меня арестовали".

У человека, которого избил Льюис, перестал видеть левый глаз. Льюис получил два года условно. Однако вскоре условный срок превратился в реальный — Деррика посадили в тюрьму на 3,5 года.

«Я нарушил испытательный срок, — объяснил боец. — У меня не было транспорта, чтобы добираться до учебы, и у меня не было денег, чтобы оплачивать штраф, который они требовали с меня в период испытательного срока».

После освобождения Льюис заинтересовался ММА, но и продолжил занятия боксом — причем Деррик под опеку взял легендарный Джордж Форман. Параллельно Деррик работал водителем эвакуатора. О том, как едва не перешел в профессиональный бокс из-за желания Формана, Льюис рассказал в интервью The Rich Eisen Show в октябре 2018 года.

«Мой друг посоветовал зал Silverback, — отметил Льюис. — Он знал, что мне нравятся бои, и что я постоянно участвовал в уличных драках. В то время бои для меня были единственным способом прокормить семью, поэтому я выбрал этот путь. Джордж Форман частенько посещал тот зал. Мы тренировались с ним около 3-4 месяцев. Он искал кого-нибудь, кто бы подрался с его сыном в профессиональном бою. Нужен был простой боксер, победив которого можно было бы набить рекорд. В итоге я избил одного из его ребят в их зале довольно жестко, и потом они уже не хотели, чтобы я дрался с его сыном. Вместо этого он взялся за меня. Он хотел, чтобы я выступал в боксе. Я согласился, но в тот момент ожидался дебют по правилам ММА. Они не хотели, чтобы я занимался смешанными единоборствами, поэтому они отправили меня в Лас-Вегас, и я продолжил заниматься боксом. Форман внимательно следил за моим тренировочным процессом. Но в итоге я выбрал ММА. Тогда я решил, что тут добьюсь успеха намного быстрее, чем в боксе».

Льюис в недавнем интервью Youtube-каналу Morning Combat также сообщил, что Форман настолько верил в него, что подарил машину. Однако когда Деррик выбрал ММА, машину пришлось отдать обратно.

«В то время я дрался на любительском уровне и только планировал дебютировать в профессионалах, — сказал Льюис. — Я ему [Форману] тогда сказал: «Давай глянем, как пройдет этот бой, и примем дальнейшее решение». Он в то время всячески старался, чтобы я выбрал бокс и собственно поэтому снял мне апартаменты, подарил машину и дал возможность тренироваться в лучших залах Вегаса, в том числе в зале Флойда Мейвезера. В итоге я выиграл дебют и выбрал ММА, а он забрал обратно все, что мне подарил».

Льюис дебютировал в ММА поединком против Ника Митчелла в апреле 2010 года, победив техническим нокаутом во втором раунде. Далее последовало поражение Шону Джордану, после чего Деррик одержал три победы кряду и подписал контракт с Bellator. В первом же бою в новой лиге он проиграл Тони Джонсону и затем принял решение покинуть организацию. В период с 2011 по 2014 год Льюис выступал в разных промоушенах, в том числе LFA, где стал чемпионом в тяжелом весе и провел успешную защиту пояса. С рекордом 9-2 он перешел в UFC. Под баннером этой организации он провел 21 бой, одержав победу в 16 из них.

Форману 72 года, Льюису 36. Неизвестно, поддерживают ли они сейчас связь, но Деррик вспоминает легенду бокса только хорошими словами.

«Джордж — отличный мужик. Когда я впервые увидел его, он напомнил мне моего деда», — сказал он о Формане перед боем с Олейником в августе 2020 года.