Инстинкт зверя.

В январе 2018-го действующий чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну проиграл Стипе Миочичу и покинул своего первого и главного тренера по ММА Фернанда Лопеса, с которым он работал семь лет.

Камерунец перебрался из Парижа в Лас-Вегас, проиграл следующий бой Деррику Льюису, затем вернулся к Лопесу ради реванша с Кертисом Блейдсом, выиграл быстрым нокаутом, а затем снова ушел — на этот раз навсегда. Сегодня Франсис тренируется в зале Xtreme Couture у Эрика Никсика и Дьюи Купера. С момента расставания с Лопесом дела у Нганну идут превосходно, впрочем, как и у его первого тренера. Франсис стал чемпионом UFC, а Фернанд создал нового монстра — Сирила Гана, который выиграл временный пояс и с высокой вероятностью следующий бой проведет именно против Нганну.

История этого противостояния не была бы столь привлекательной (мало ли было бойцов, кто дрался против ребят из своего бывшего зала), если бы не серия разоблачительных интервью, в которых Лопес через шокирующие истории и детали обнажил своего бывшего бойца. Из рассказов тренера, Нганну предстает не скромным, добрым тружеником, проделавшим путь от марокканского спецлагеря для эмигрантов до суперзвезды UFC (образ, сложившийся у него в Америке), а жадным и неблагодарным эгоманьяком, забывшим тех, кто ему помог.

Недавно «Спорт-Экспресс» сделал уже третье за последний год интервью с французским тренером, где он поделился с нами новой подборкой сильных историй о своем бывшем бойце. Сегодня вашему вниманию предлагается удивительный рассказ о том, как Франсис трижды сломал нос своему спарринг-партнеру в футворк-упражнении, где вообще не нужно было наносить удары.

— Когда Франсис проиграл Деррику Льюису, его спарринг-партнер и товарищ Кристиан М'Пумбу опубликовал в Instagram пост: «Не расстраивайся, брат. Для меня ты чемпион». Франсис даже ничего не ответил ему. Потом в комментарии пришел Джон Джонс и тоже написал слова поддержки. И Франсис ответил ему: «Спасибо, брат». Хотя он даже не знает Джонса! То есть Кристиан М'Пумбу, который жертвовал многим, помогал Франсису, вернул его в зал, когда я выгнал его оттуда (об этом будет история позже. - Прим. «СЭ»), — никто, ему можно не отвечать, а Джон Джонс — уже брат (смеется).

Или Слим Трабелси, другой его спарринг-партнер. Франсис три раза ломал ему нос и ни разу в жизни даже не подарил ему футболку. Ни разу не написал и не сказал: «Хороший бой» после поединка Слима. Франсис никогда и никому не сказал ни одного комплимента.

— А как он сломал ему нос три раза?

— Мы делали футворк-упражнение на защиту от борьбы. Это было перед боем со Стипе. Я четко сказал: «Франсис, если Слим дотягивается до твоей ноги, ты уже проиграл эпизод. Это значит, что и Стипе дотянется, ты упадешь и он будет сверху. Поэтому, если Слим дотянулся, ты расслабляешься, и мы делаем упражнение снова». И он — бах — встречает Слима апперкотом. Перелом носа! И так три раза! Три раза Франсис ломал ему нос одним и тем же апперкотом. Это просто уже стало смешно.

— Бой Нганну — Ган может продать миллион PPV?

— Нет. Что досадно. Ведь такую историю не смог бы придумать лучший режиссер. Чтобы хорошо продать бой, нужны очень профессиональные действия с каждой стороны — Сирила, Франсиса и UFC.

Но Сирил никогда в жизни не будет заниматься трештоком. Никогда. Франсис по характеру такой человек, что он любит принижать и игнорировать. Поэтому он вообще не говорит о Сириле и не считает его пояс легитимным. Но все равно бой можно раскрутить и продать под 700 тысяч PPV.

Данная история — отрывок из полного интервью «СЭ» с Фернандом Лопесом, который выйдет на нашем сайте и Youtube-канале в ближайшее время.