Эвра приговорен к году тюрьмы условно. Он задолжал жене почти миллион евро

Патрис уже подал апелляцию.

Французская газета le Parisien сообщила об итогах судебного процесса между Патрисом Эвра и его женой Сандрой. Экс-капитан сборной Франции приговорен к одному году тюремного заключения условно — об этом медиа сообщило со ссылкой на информацию, полученную от прокуратуры Нантера.

Во французском законодательстве есть два вида условных приговоров. Простой, который превращается в реальный только в случае повторного нарушения закона, и условный приговор с испытательным сроком — при нем нарушитель должен исполнять определенные условия, принятые судом, чтобы не попасть в тюрьму.

К Эвра применили второй вид условного приговора. Правда, о требованиях, необходимых для избежания тюрьмы, не сообщается. Также Патрис после судебного заседания обязан выплатить жене 4000 евро морального ущерба и еще 2000 за процессуальные издержки.

Сумма выглядит крошечной по сравнению с той, которую француз задолжал по алиментам, — 969 тысяч евро. Он не платил жене и двоим детям с июля 2020-го. При этом бракоразводный процесс между супругами до сих пор не завершен, хотя начался как раз летом 2020-го — тогда Daily Mail опубликовал фотографии футболиста, на которых он целовался с моделью Марго Александрой. От нее Патрис также имеет двоих детей.

«Я надеюсь, что благодаря этому решению Патрис Эвра наконец поймет, что он не выше закона и что никто не может в одночасье бросить жену и детей. Тем более когда они были друг с другом с 15 лет. И она следовала за ним по всему миру, чтобы поддержать его футбольную карьеру», — прокомментировала юрист Натали Дюбуа.

Сандра и Патрис Эвра. Фото Getty Images

При этом Эвра не согласен с решением суда и уже подал апелляцию. По его словам, супруга не отдала ему сумму в два миллиона евро, которую он ей одолжил. Также футболист считает, что уже оставил жене и детям достаточно имущества.

«Господин Патрис Эвра обратился в суд, зная, что предоставил жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. Также он одолжил ей почти два миллиона евро для ее повседневной жизни. Сумма, которую она отказывается возвращать, и стала причиной этого иска», — рассказал адвокат Эвра Ме Жером Бурсикан.